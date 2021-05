Air France-KLM Group: risultati del primo trimestre impattati dalle restrizioni di viaggio

Il Board of Directors of Air France-KLM, presieduto da Anne-Marie Couderc, si è riunito per approvare il bilancio relativo al primo trimestre 2021. Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, il Gruppo ha continuato ad essere influenzato negativamente dalle restrizioni, come l’intero settore.

Il fatturato è pari a 2,2 miliardi di euro, in calo del 57% rispetto allo scorso anno. EBITDA loss di -0,6 miliardi di euro, mitigata grazie allo stretto controllo dei costi e all’attività parziale domestica.

Risultato operativo pari a -1,2 miliardi di euro, in calo di 0,4 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. Utile netto pari a -1,5 miliardi di euro, tenuto conto degli interessi passivi.

Debito netto di 12,5 miliardi di euro, in aumento di 1,5 miliardi rispetto a fine 2020. Al 31 marzo 2021 il Gruppo dispone di 8,5 miliardi di euro di liquidità e linee di credito

“A causa dei blocchi e delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo ancora in vigore, il Gruppo prevede che l’inizio del secondo trimestre sia simile al primo trimestre, per cui il comportamento di prenotazione dei clienti è ancora orientato al breve termine. La chiave per ridurre le restrizioni di viaggio e riaprire le frontiere è una rapida diffusione su larga scala della vaccinazione. Negli Stati Uniti, la domanda interna si sta riprendendo rapidamente a causa della velocità del processo di vaccinazione.

In questo contesto, il Gruppo prevede una capacità in ASK di circa il 50% per Air France-KLM nel secondo trimestre 2021 rispetto al 2019 per la network passenger activity. Nella seconda metà del secondo trimestre il Gruppo aumenterà progressivamente la capacità, data la diffusione della vaccinazione in Europa. Per il Terzo trimestre il Gruppo prevede una capacità in ASK nel range dal 55% al 65% rispetto al 2019 per la network passenger activity, grazie alla stima per una maggiore domanda.

Air France-KLM Group continua a lavorare per rafforzare il proprio bilancio. Misure aggiuntive sono attualmente allo studio. Deliberazioni straordinarie saranno presentate al prossimo Annual General Meeting, con l’obiettivo di dare al Board of Directors grande flessibilità per ripristinare l’equità”, afferma Air France-KLM Group.

Il Group CEO, Benjamin Smith, ha dichiarato: “Un anno dopo l’inizio della crisi COVID, le misure di blocco e le restrizioni sui viaggi nei nostri mercati nazionali e in tutto il mondo continuano ad avere un forte impatto sull’attività del Gruppo. In questo ambiente sempre impegnativo, il Gruppo ha comunque dimostrato la propria resilienza, mantenendo uno stretto controllo della propria capacità e dei propri costi. Il successo della prima serie di interventi di rafforzamento del capitale, ultimati ad aprile, ci permette di guardare con maggiore fiducia alla stagione estiva, sperando che lo stato di avanzamento della vaccinazione in tutto il mondo e l’attuazione di travel pass consentirà la riapertura delle frontiere e il recupero del traffico. Nel frattempo, abbiamo accelerato l’implementazione del nostro piano di trasformazione per costruire un solido modello post-crisi. Ciò include l’esecuzione dei nostri voluntary departure plans, che stanno procedendo come previsto. Nei prossimi mesi faremo proseguire il nostro rigoroso approccio di controllo dei costi, rafforzando al contempo i nostri impegni di sostenibilità, in linea con la nostra ambiziosa roadmap ambientale”.

Il fatturato di KLM è stato di 930 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, con un calo del 57% rispetto al primo trimestre del 2020. La perdita è stata di 337 milioni di euro, rispetto a una perdita di 275 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.

“Le restrizioni ai viaggi in vigore in molti paesi stanno ostacolando la ripresa del settore aereo. Inoltre, i requisiti di test specifici nei Paesi Bassi che si applicano anche ai passeggeri in transito a Schiphol stanno avendo un impatto significativamente negativo su KLM. In una certa misura, l’impatto negativo sulle operazioni passeggeri viene mitigato da un efficace controllo dei costi e da volumi cargo estremamente elevati grazie, ad esempio, alle spedizioni di vaccinazioni. La rapida attuazione del programma di vaccinazione è essenziale per la ripresa. Fino a quando ciò non sarà raggiunto, è importante continuare con misure efficaci e mirate. KLM sostiene l’appello dell’UE a riaprire le frontiere all’interno dell’Europa il prima possibile.

In particolare per il mercato olandese, KLM chiede che venga eseguita una valutazione del rischio di potenziale infezione per ogni paese e regione e che pertanto vengano reintrodotti i codici colore pre-corona. Ai paesi e alle regioni caratterizzati da un basso tasso di infezione potrebbe quindi essere assegnato un codice verde o giallo. Ciò consentirebbe ai cittadini olandesi di prenotare nuovamente voli per destinazioni di vacanza. C’è speranza e credo fermamente nella resilienza del settore aereo e di KLM. Anche dopo la crisi, KLM continuerà a svolgere un ruolo determinante nell’economia e nella società olandese come compagnia aerea sostenibile, incentrata sul cliente e innovativa”, afferma il Presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

Air France-KLM ha inoltre annunciato oggi che il Group CFO Frédéric Gagey (64) andrà in pensione e lascerà la sua attuale posizione a partire dal 1° luglio 2021.

“Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine e ringraziamento a Frédéric Gagey per il suo profondo contributo ad Air France-KLM, che ha servito con grande talento e dedizione negli ultimi 25 anni”, ha dichiarato Anne-Marie Couderc, Chair of Air France-KLM Board of Directors. “Come Managing Director and CFO of KLM (2005-2012), CFO of Air France (2012-2013), Chairman and CEO of Air France Group (2013-2016) e interim Air France-KLM Group CEO (2018), Frederic è innegabilmente uno degli artefici della costruzione del nostro Gruppo. Ha contribuito a molti dei principali successi e realizzazioni del Gruppo e lo ha aiutato a navigare attraverso periodi di sfide e trasformazioni”.

“Vorrei ringraziare vivamente Frédéric per il suo eccezionale impatto su Air France-KLM. Ha svolto un ruolo chiave nella sua ultima posizione di Group CFO e, nel periodo eccezionalmente difficile che stiamo ancora attraversando, è stato determinante nell’assicurare la sopravvivenza finanziaria del nostro gruppo, anche attraverso la negoziazione e l’attuazione dei nostri piani di sostegno finanziario. È un privilegio lavorare con Frédéric e beneficiare della sua esperienza”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM.

Steven Zaat, attualmente in servizio come CFO di Air France, succederà a Frédéric Gagey come CFO di Air France-KLM Group, il 1° luglio 2021. Frédéric Gagey e Steven Zaat lavoreranno insieme per condurre una transizione senza soluzione di continuità.

Steven Zaat ha oltre 20 anni di esperienza nel settore del trasporto aereo. È entrato in KLM nel 2000, dove ha ricoperto varie posizioni finanziarie all’interno della Engineering and Maintenance Division. Nel 2014, Steven si è unito a Air France-KLM Group come VP Finance & Control of the Engineering and Maintenance Division. Nel 2015 è diventato SVP Corporate Control di Air France-KLM. È stato nominato CFO di Air France nel luglio 2019.

“Steven è un leader forte la cui vasta esperienza e vasta conoscenza finanziaria del Gruppo e delle sue compagnie aeree lo qualificano per guidare le nostre aree finanziarie”, ha affermato Benjamin Smith. “Avendo ricoperto una varietà di ruoli importanti presso KLM, Air France e Air France-KLM, Steven è perfettamente preparato e ho piena fiducia che sarà un eccellente CFO per garantire che Air France-KLM superi questa crisi, sia preparata per la ripresa e riacquisti la sua leadership nel settore”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)