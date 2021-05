News Brevi – 07.05.2021

LA GRANDE ARTE DI IGOR MITORAJ ENTRA NELL’AEROPORTO DI VENEZIA – L’aeroporto Marco Polo non è nuovo alle contaminazioni con la grande arte, alla quale in molteplici occasioni ha riservato i suoi spazi. Questa volta si tratta dell’artista polacco Igor Mitoraj, uno dei più importanti autori internazionali, la cui opera “Luna Dormiente” è da oggi in mostra nel terminal dell’Aviazione generale, l’area in cui sono gestiti i voli privati. L’operazione è resa possibile dalla collaborazione attivata da SAVE con la Galleria d’Arte Contini, che rappresenta l’artista, grazie alla quale la scultura realizzata da Mitoraj nel 2011 resterà esposta in aeroporto per 6 mesi. Come per le opere di più grandi dimensioni dell’artista, la testa di bronzo frammentata (dimensioni cm 63 x 89,5 x 55), reclinata su un piedistallo, rimanda a una cultura classica che, attraverso l’azione del tempo, diviene il punto di partenza di una riflessione su temi archetipici quali la solitudine, l’amore, la sofferenza. Il forte legame tra Venezia e Igor Mitoraj, che dell’Italia aveva fatto la sua terra di elezione, è culminato nell’esposizione del 2005 che, con 21 sculture, si snodava attraverso il cuore della città. Ora il Marco Polo si ricollega a questo profondo rapporto, in un momento in cui Venezia sta lentamente riprendendo il suo ritmo e la sua dimensione di città d’arte per eccellenza che a breve accoglierà Biennale Architettura, da sempre grande richiamo per visitatori a livello internazionale.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI APRILE 2021 – Ad aprile quasi 320.000 passeggeri hanno volato con SAS, con un aumento di circa il 2% rispetto a marzo. Sebbene il traffico e la domanda rimangano molto al di sotto dei livelli normali, sono migliorati sostanzialmente rispetto ad aprile dello scorso anno, quando il traffico era sostanzialmente fermo all’inizio della pandemia. SAS sta continuando ad adattare in modo efficiente la sua produzione alla domanda prevalente, che si è riflessa in un load factor invariato rispetto a marzo. “Abbiamo notato che la disponibilità a prenotare è fortemente correlata ai livelli di vaccinazione e all’allentamento delle restrizioni di viaggio e che i clienti continuano a prenotare con breve preavviso. C’è indubbiamente un notevole bisogno represso di viaggiare, che speriamo di soddisfare mentre ci avviciniamo all’importante stagione estiva. Nella prossima estate SAS volerà verso 100 destinazioni, il che ci fornisce buone condizioni preliminari per soddisfare le esigenze di viaggio dei nostri clienti”, afferma Karl Sandlund, Acting CEO of SAS.

NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER BRITISH AIRWAYS – Dopo uno degli anni peggiori nella storia dell’aviazione, British Airways ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria, mettendo le sue persone e i suoi clienti al centro del suo ritorno nei cieli. “You make us fly”, che è il primo spot televisivo da quando “A love letter to Britain” ha celebrato il centenario della compagnia aerea nel 2019, è stato condiviso prima con i colleghi e poi sui canali dei social media della compagnia aerea. Lo spot di 60 secondi andrà in onda per la prima volta in TV venerdì 7 maggio intorno a Gogglebox, seguito dalle partite di calcio della Premier League e dalla F1 trasmessa in diretta su Sky Sports durante il fine settimana. La campagna presenta il personale della compagnia aerea, che si è offerto volontario per comparire nell’annuncio, ed è stato progettato per portare una sensazione edificante e ricordare ai clienti che sono al centro di British Airways. L’annuncio mostra il personale della compagnia aerea che torna con orgoglio al lavoro, con un senso di urgenza molto britannico, per fare ciò che ama di più, prendersi cura dei clienti. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “C’è un senso di grande attesa da parte dei colleghi di tutta la compagnia aerea, che si stanno preparando a tornare al lavoro dopo un anno molto difficile. La storia illustra l’orgoglio che hanno i nostri dipendenti nel rivedere i nostri aerei in cielo e nel riavere l’opportunità di accogliere e servire i nostri clienti, di riunirli con i loro amici e parenti. L’emozione è palpabile”. La musica che viene riprodotta in tutto lo spot è Flower Duet dell’opera Lakme di Delibes, apparsa per la prima volta nella pubblicità di British Airways oltre 40 anni fa ed ancora orgogliosamente utilizzata come musica di imbarco della compagnia aerea.

QANTAS: NUOVA ROTTA DOMESTICA – Qantas lancerà voli diretti da Burnie a Melbourne per la prima volta in 15 anni, per soddisfare la crescente domanda di viaggi all’interno dell’Australia. Dal 21 giugno 2021 QantasLink opererà sette voli settimanali di andata e ritorno da Burnie a Melbourne con il suo turboprop Q300 da 50 posti, aggiungendo 700 posti sulla rotta ogni settimana. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Siamo lieti di aggiungere nuovamente Burnie alla nostra mappa per supportare la crescente domanda e offrire ai viaggiatori e alla comunità imprenditoriale una scelta più ampia.

QANTAS GROUP COMPLETA UNA REVISIONE DELLE PROPRIETA’ – Qantas Group ha completato una revisione della posizione delle sue strutture chiave in tutto il paese, che vedrà il vettore nazionale continuare ad avere una forte presenza in New South Wales, Queensland e Victoria. Il Gruppo ha avviato la revisione della sua impronta di proprietà nel settembre 2020. La revisione fa parte del piano di ripresa COVID-19, nel tentativo di tagliare le spese generali e ha coinvolto un processo competitivo tra gli stati. A febbraio sono state annunciate alcune azioni, tra cui il trasferimento delle flight simulator training facilities e il consolidamento di diversi uffici in affitto. La sede globale di Qantas, che impiega oltre 3.500 persone, rimarrà presso Mascot a Sydney, insieme alle customer service training facilities esistenti. Confermata la costruzione di un nuovo Flight Training Center con simulatori che avrà sede nel NSW dal 2023. Sydney sarà la città di lancio per i primi voli Project Sunrise (non-stop verso città tra cui New York e Londra) una volta che i viaggi internazionali si riprenderanno e questo investimento andrà avanti. Le heavy maintenance facilities di Qantas rimarranno a Brisbane, con investimenti per migliorare le strutture. Jetstar sta trasferendo alcuni lavori di manutenzione pesante sulla sua flotta Airbus A320 da Singapore a Brisbane come parte di una sperimentazione nel 2021, con la possibilità di estenderla. Come annunciato, un nuovo Flight Training Center è in costruzione presso l’aeroporto di Brisbane, con i primi piloti che inizieranno l’addestramento lì da novembre 2021. La sede di Jetstar, che impiega più di 750 persone, rimarrà a Melbourne. Essendo l’unico vettore low cost in Australia, Jetstar si aspetta una crescita significativa nei prossimi anni e mentre la sua sede principale rimarrà a Collingwood per ora, è in trattativa con il governo vittoriano su dove, specificamente a Melbourne, la sede centrale sarà posta a lungo termine, per supportare tale crescita. Qantas Group amplierà line maintenance engineering e Jetstar espanderà la sua heavy maintenance in Melbourne. Come annunciato, l’esistente Flight Training Center a Melbourne verrà ampliato, con i lavori già ben avviati. Le discussioni hanno incluso anche il potenziale per accelerare lo sviluppo della capacità per i SAF, che richiederebbe investimenti in una raffineria nuova o esistente e materie prime disponibili. “In queste circostanze, dovevamo considerare seriamente ogni parte della nostra attività ed è per questo che la revisione dell’impronta della nostra proprietà è diventata parte del nostro programma di recupero. In definitiva, il nostro programma di recupero mira a metterci nelle condizioni di crescere di nuovo”, afferma Alan Joyce, Qantas Group CEO.

SWISS NOMINA CHRISTIAN SIGG COME NUOVO HEAD OF REVENUE STEERING – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Christian Sigg come nuovo Head of Revenue Steering. Sigg, che ha 44 anni, assumerà la sua nuova posizione il 15 giugno, riportando a Marcus Frank, Head of Offer Management Lufthansa Group Airlines e al Chief Commercial Officer di SWISS, Tamur Goudarzi Pour. Nella sua nuova veste, Christian Sigg assumerà la responsabilità generale di revenue steering and management degli SWISS flights a Zurigo e Ginevra e dei voli Edelweiss. Succede a Roy Lease, che all’inizio di maggio ha assunto la funzione di Head of Partnership Management di Lufthansa Group. “Con la sua vasta esperienza e le sue capacità analitiche, Christian Sigg è perfettamente attrezzato per la sua nuova posizione”, afferma il CCO di SWISS, Tamur Goudarzi Pour. “Sono lieto di dargli il benvenuto nella nostra divisione commerciale e gli auguro ogni successo”. Christian Sigg è entrato a far parte di SWISS nel 2013. Dopo diversi anni di esperienza come Head of Leisure Sales Switzerland, è stato nominato Head of Business Development & Executive Office nel 2019. Attualmente sta coordinando il programma di ristrutturazione avviato in risposta alla situazione attuale. Nato a Berna, Christian Sigg ha conseguito un Master of Science in Management, Technology & Economics presso l’ETH di Zurigo. Gli accordi di successione di Christian Sigg saranno ridefiniti a breve come parte della ristrutturazione in corso di SWISS.

IATA: L’AUMENTO DELLE AIRPORT CHARGES PUO’ DANNEGGIARE LA RIPRESA – L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito che le proposte di AENA di aumentare gli user charges nei 46 aeroporti in cui opera in Spagna potrebbero danneggiare la ripresa economica e occupazionale della Spagna. Le proposte presentate alla DGAC per l’approvazione includono una richiesta di aumento delle tariffe del 5,5% in cinque anni. “Un settore del trasporto aereo sano, con tutte le parti concentrate sulla riduzione dei costi, sarà fondamentale per riprendersi dall’impatto devastante che COVID-19 ha avuto sul settore del turismo e dei trasporti. La domanda passeggeri è crollata del 76% nel 2020 e si prevede che non si riprenderà completamente fino al 2024. Il numero di destinazioni con collegamenti diretti con la Spagna è sceso da 1.800 (2019) a 234 (2020)”, afferma IATA. “Una ripresa precoce dei viaggi e del turismo è vitale per il successo economico della Spagna. Ma costi più elevati ritarderanno la ripresa del turismo e manterranno a rischio i posti di lavoro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

QANTAS POTENZIA IL SUO NETWORK AD ADELAIDE – Adelaide ospiterà cinque aeromobili Embraer E190 mentre Qantas continua a potenziare i voli domestici. Gli E190 sono jet da 94 posti con un’autonomia di cinque ore, che vengono operati sul network di Qantas come parte di un accordo triennale con Alliance Airlines. L’accordo fornisce al vettore la capacità fornita da un massimo di 14 aerei, a seconda delle condizioni di mercato. L’annuncio di oggi porta a otto il numero di aeromobili attivati nell’ambito dell’accordo. Basare questi cinque velivoli ad Adelaide porterà altri 200 posti di lavoro nello Stato, inclusi piloti, personale di cabina e ingegneri reclutati da Alliance. Gli aerei saranno dipinti con livrea QantasLink e aiuteranno Qantas a far crescere la sua capacità interna fino al 107% dei livelli pre-COVID nel FY22. Si prevede che Jetstar raggiungerà il 120% della sua capacità pre-COVID come unico vettore low cost dedicato in Australia. La decisione significa che Qantas lancerà un nuovo servizio Adelaide-Gold Coast. Nelle prossime settimane verranno annunciate numerose rotte aggiuntive da Adelaide. Qantas inizierà anche a volare tra Darwin e Canberra utilizzando gli E190 dal 21 giugno. Le due nuove rotte portano a 38 il numero totale annunciato da Qantas e Jetstar dall’inizio della pandemia. I cinque aeromobili E190 possono trasportare quasi 1 milione di passeggeri in più da e per Adelaide ogni anno. L’uso degli E190 consentirà inoltre di liberare i Boeing 737 di Qantas, che saranno ridistribuiti sulla rete nazionale. Tutto l’equipaggio domestico di Qantas è tornato a volare. Qantas annuncia oggi anche una serie di aumenti di capacità per il South Australia, incluso un ulteriore volo giornaliero di andata e ritorno da Adelaide a Sydney e Melbourne. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, afferma: “Basare questi aerei ad Adelaide significa che possiamo servire meglio il South Australia e aiutare a portare più visitatori nello Stato. L’E190 è un ottimo velivolo per il mercato di Adelaide, con le sue dimensioni, il range e l’economia che aprono una serie di nuove destinazioni che non sarebbero percorribili con i più grandi 737. Invece di uno o due voli al giorno con un aereo più grande, possiamo offrire tre o quattro voli al giorno sull’E190, il che offre ai clienti molta più scelta su quando viaggiare. Continuiamo a vedere segnali davvero positivi di ripresa sostenuta, con una forte domanda di viaggi e prenotazioni anticipate che dovrebbero vedere la nostra capacità interna di nuovo sopra il 100% dei livelli pre-COVID nei prossimi mesi”. Scott McMillian, Alliance Airlines Managing Director, ha dichiarato: “Alliance è entusiasta di essere coinvolta in un’ulteriore espansione dei servizi da Adelaide. L’aumento delle nostre operazioni wet lease per Qantas farà crescere la nostra base esistente di Adelaide e fornirà ulteriori opportunità di lavoro per il personale”.

DELTA: NUOVO SERVIZIO VERSO LA CROAZIA – Delta offre un’altra destinazione molto richiesta: il nuovo servizio non-stop quattro volte alla settimana per l’aeroporto croato di Dubrovnik (DBV) dall’aeroporto John F. Kennedy (JFK) di New York, a partire dal 2 luglio. La Croazia accoglie tutti i viaggiatori che sono completamente vaccinati, hanno un test PCR negativo o una prova del recente recupero da COVID-19. “I clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo, inclusi i luoghi in cui voliamo e l’aggiunta di una nuova destinazione adatta all’outdoor è un altro segno dell’aumento della domanda che stiamo vedendo”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. “Sempre più paesi stanno allentando le restrizioni per i viaggiatori vaccinati e siamo pronti ad aiutare a ricollegare le persone alle loro vite e ai loro cari”. La rotta JFK-DBV segna la prima volta che Delta opera un servizio direttamente in Croazia. “Siamo estremamente soddisfatti della decisione di Delta Air Lines di stabilire la rotta NY-Dubrovnik quest’estate”, ha affermato Nikolina Brnjac, ministro del turismo croato. “La Croazia è stata aperta ai turisti statunitensi dall’inizio di aprile, con la prova della vaccinazione, del recupero o un test negativo e la conferma della prenotazione. Il nostro ‘Safe Stay in Croatia’ label garantisce i più elevati standard epidemiologici per i turisti e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai turisti americani al più presto”. I voli per la Croazia opereranno con Boeing 767-300 da 226 posti con Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin service. Oltre alla Croazia, Delta accoglie nuovamente i clienti con più voli verso altre destinazioni tra cui: nuovi voli per Reykjavík, Islanda e Atene, Grecia da più gateway negli Stati Uniti; servizio in significativa espansione in Alaska, con 23 voli giornalieri per Anchorage, Fairbanks, Juneau, Ketchikan e Sitka; più di 70 voli giornalieri per Mountain West destination, con facile accesso ai parchi nazionali; ampie opportunità di collegamento con spiagge assolate e altro ancora, con quasi 90 voli giornalieri per 78 Latin America and Caribbean leisure markets, incluso un servizio settimanale per 39 destinazioni uniche. Questa estate, Delta opererà circa 4.000 voli giornalieri verso oltre 200 destinazioni nazionali e oltre 50 destinazioni internazionali.