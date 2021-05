Dassault Aviation lancia il Falcon 10X

Dassault Aviation ha annunciato un nuovo Falcon jet che offrirà elevati livelli di comfort, versatilità e tecnologia. Con un range di 7.500 miglia nautiche, il Falcon 10X volerà senza scalo da New York a Shanghai, da Los Angeles a Sydney, da Hong Kong a New York o da Parigi a Santiago. La velocità massima sarà Mach 0.925.

“Oggi stiamo introducendo un nuovo benchmark nella business aviation”, afferma Eric Trappier, Dassault Chairman and CEO. “Il Falcon 10X offrirà ai passeggeri un’esperienza impareggiabile su voli sia di breve che di lunga durata, insieme a caratteristiche di sicurezza rivoluzionarie dalla frontline fighter technology di Dassault. Abbiamo ottimizzato ogni aspetto del velivolo tenendo a mente il passeggero e stabilito un nuovo livello di capacità per ultra-long-range aircraft”.

Il Falcon 10X entrerà in servizio alla fine del 2025.

“Il 10X avrà la cabina più grande e confortevole sul mercato e offrirà una maggiore modularità rispetto a qualsiasi altro velivolo della sua classe, con una selezione di molteplici configurazioni interne. Il 10X è abbastanza grande da ospitare quattro cabin zones di uguale lunghezza, ma i proprietari possono configurare la loro cabina per creare un interno veramente personalizzato, tra cui, ad esempio, una expanded dining/conference area, un’area di intrattenimento dedicata con un monitor a grande schermo, private stateroom con queen-size bed o master suite con private stand-up shower”, afferma Dassault Aviation.

“Il 10X sarà più di un altro grande passo avanti nella business aviation. Sarà in assoluto il miglior business jet disponibile nella ultra-long-range category e rimarrà tale per molto tempo”, ha affermato Trappier.

“Il 10X avrà una sezione della cabina più grande di alcuni regional jets. La sua cabina sarà alta 2,03 m (6 piedi e 8 pollici) e larga 2,77 m (9 piedi e 1 pollice). Ciò lo renderà quasi 8 pollici (20 cm) più largo e 2 pollici (5 cm) più alto del purpose-built business jet più largo e più alto che vola oggi.

La pressurizzazione sarà anche la migliore sul mercato, con i passeggeri che sperimenteranno una cabin pressure altitude di 3.000 piedi mentre volano a 41.000 piedi. Un sistema di filtrazione di nuova generazione fornirà aria pura al 100%. L’aereo sarà silenzioso almeno quanto il Falcon 8X, attualmente il business jet più silenzioso in servizio”, prosegue Dassault Aviation.

“Il 10X sarà caratterizzato da una fusoliera completamente nuova con finestrini extra-large, quasi il 50% più grandi di quelli del Falcon 8X. Trentotto finestrini rendono la cabina la più luminosa della business aviation.

L’high-speed wing sarà realizzata in carbon fiber composites per massima robustezza, peso ridotto e resistenza minima. Su misura per la velocità e l’efficienza, l’ala con aspect ratio molto elevato, sarà dotata di advanced, retractable high-lift devices, che offrono una manovrabilità superiore a basse velocità di avvicinamento.

Il twin-engine aircraft sarà alimentato dal motore più avanzato ed efficiente nel settore della business aviation, il Rolls- Royce Pearl 10X in fase di sviluppo. Il 10X è la versione più recente, più grande e più potente della serie Pearl, che offre oltre 18.000 libbre di spinta.

Il flight deck del Falcon 10X stabilirà un nuovo standard nel design intuitivo, con touch screen in tutto il cockpit. Un next-generation Digital Flight Control System, derivato direttamente dalla più recente tecnologia militare di Dassault, fornirà un livello senza precedenti di precisione e protezione di volo, incluso un nuovo e rivoluzionario single-button recovery mode.

Una single smart throttle servirà come primary power control, collegando entrambi i motori al Digital Flight Control System, che gestirà automaticamente la potenza di ciascun motore secondo la necessità in diversi scenari di volo.

Grazie al rivoluzionario FalconEye® combined vision system, il primo a offrire enhanced and synthetic vision capabilities, combinato con doppi HUD in grado di fungere da primary flight displays, il 10X sarà in grado di operare in zero ceiling/visibility conditions”, conclude Dassault Aviation.

“Abbiamo stabilito un livello incredibilmente alto per il nostro nuovo Falcon”, ha affermato Trappier. “Ma posso dire con certezza che abbiamo posto questo velivolo ai vertici del mercato”.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – Photo Credits: Dassault Aviation)