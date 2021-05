Rolls-Royce presenta il nuovo motore Pearl 10X

Rolls-Royce ha presentato ufficialmente il Pearl® 10X, il terzo e più potente membro della sua famiglia di motori Pearl, leader nel business aviation market. Il motore è stato ottimizzato per equipaggiare esclusivamente il nuovo aereo di punta di Dassault, il Falcon 10X, che è stato svelato ieri nel corso di una cerimonia digitale all’aeroporto Le Bourget di Parigi (leggi anche qui).

“Con più di 3.600 business jet in servizio alimentati da motori Rolls-Royce, la compagnia è il principale fornitore di motori al mondo in questo mercato. Il nostro Pearl 10X è il membro più recente della famiglia di motori Pearl e il primo motore Rolls-Royce ad equipaggiare un business jet del famoso costruttore francese. La scelta del Pearl 10X da parte di Dassault per il suo nuovo prodotto top di gamma è un’altra prova della nostra posizione come produttore di motori preferito nella business aviation.

Il Pearl 10X adotta l’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile in tutto il settore della business aviation, e lo combina con un high-performance low-pressure system, ottenendo una spinta di oltre 18.000 libbre. Rispetto all’ultima generazione di business aviation engines Rolls-Royce, il Pearl 10X offre un’efficienza superiore del 5%, oltre a performance eccezionali in termini di rumorosità ed emissioni. Il risultato è un motore che offre una combinazione di potenza ed efficienza leader sul mercato. Questa combinazione permetterà ai clienti e agli operatori di avere una premium airport accessibility e di volare ultra-long-range connections, oltre alla capacità di viaggiare quasi alla velocità del suono.

Il Pearl 10X unisce, inoltre, tecnologie innovative derivate dal Rolls-Royce Advance2 demonstrator programme e caratteristiche collaudate della famiglia Pearl, per offrire performance ambientali di livello mondiale. Ciò include un highly-efficient blisked fan; high pressure compressor con market-leading pressure ratio and six blisked stages; ultra-low emissions combustor; two-stage shroudless high pressure turbine ed enhanced four-stage low pressure turbine, una delle più efficienti e compatte del settore. Questa suite di tecnologie è tutta alloggiata all’interno di una nuovissima ultra-slimline nacelle di Spirit AeroSystems”, afferma Rolls-Royce

Il motore è stato sviluppato presso il Rolls-Royce Centre of Excellence for Business Aviation Engines in Dahlewitz, Germany, ed è attualmente sottoposto a un programma di test completo, che include la capacità di operare con 100% Sustainable Aviation Fuels.

Una delle nuove caratteristiche chiave del Pearl 10X saranno le 3D-printed combustor tiles, prodotte con un processo avanzato di Additive Layer Manufacturing. Questa tecnologia pionieristica, che supporta le eccezionali performance ambientali del motore, è stata sviluppata e ampiamente testata come parte del programma Advance2.

Chris Cholerton, President Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha detto: “Questo è un giorno molto speciale per Rolls-Royce e per il team Pearl dedicato, che ha lavorato con passione dietro le quinte per rendere questo programma una realtà. Siamo estremamente orgogliosi che Dassault ci abbia scelto per equipaggiare la loro ammiraglia Falcon 10X e vorrei congratularmi con la famiglia Dassault e con il Falcon team in questa occasione speciale. Oggi segna l’inizio di una partnership di successo con il nostro pionieristico motore Pearl 10X e il nostro leading customer service. Non vedo l’ora di sostenere Dassault mentre continua a stupire i suoi clienti nell’ultra-long-range corporate jet market”.

Eric Trappier, Chairman and CEO, Dassault Aviation, ha dichiarato: “Il Pearl 10X rispecchia perfettamente i nostri performance requirements per il nostro nuovo ultra-long-range jet e ha dimostrato di essere la soluzione migliore anche per affidabilità ed efficienza. Le nuove tecnologie all’interno del core e i suoi digital controls lo rendono il punto di riferimento per powerplant technology in questo business aviation segment. Inoltre, il track record di Rolls-Royce per il supporto del prodotto garantisce un’eccezionale customer service experience”.

Dr Dirk Geisinger, Director Business Aviation and Chairman Rolls-Royce Deutschland, ha aggiunto: “L’eccellente customer support è un obiettivo chiave per Dassault e Rolls-Royce, entrambi siamo stati classificati al primo posto nelle nostre categorie per anni consecutivi negli AIN’s Product Support Surveys. In qualità di leading engine manufacturer in Business Aviation, i nostri clienti possono fidarsi di noi per livelli eccezionali di in-service support”.

“Progettata per un’affidabilità eccezionale, la famiglia Pearl è supportata da Rolls-Royce CorporateCare® Enhanced, il programma di assistenza più completo nel settore della business aviation. CorporateCare Enhanced offre sostanziali vantaggi finanziari e operativi ai clienti, aumentando il valore delle risorse e la liquidità, mitigando il rischio dei costi di manutenzione e proteggendosi dai costi imprevisti di eventi non programmati in qualsiasi parte del mondo. La maggiore disponibilità degli aeromobili, la riduzione degli oneri di gestione, il trasferimento completo del rischio, l’accesso prioritario diretto all’infrastruttura dei servizi Rolls-Royce e l’assistenza remota in loco sono ulteriori vantaggi per i clienti.

La famiglia di motori Pearl fa parte della Rolls-Royce IntelligentEngine vision, un futuro in cui prodotto e servizio diventano indistinguibili grazie ai progressi nelle capacità digitali. Oltre a un new-generation Engine Health Monitoring System che introduce il rilevamento avanzato delle vibrazioni, la famiglia beneficia dell’incorporazione di advanced remote engine diagnostics. È inoltre abilitata per bi-directional communications, consentendo una facile riconfigurazione remota delle engine-monitoring features da terra. L’analisi basata su cloud, gli algoritmi intelligenti e l’intelligenza artificiale continuano a svolgere un ruolo crescente nel fornire livelli eccezionali di disponibilità e maggiore tranquillità per i clienti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)