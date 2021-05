Completato con successo l’H-47 Chinook demonstration program con T408 engines

L’U.S. Army Combat Capabilities Development Command Aviation & Missile Center (DEVCOM AvMC), Boeing e GE hanno recentemente completato tutti i test points pianificati nell’ambito di un multi-year demonstration program di un elicottero NCH-47D Chinook dell’esercito americano alimentato dall’avanzato motore turboalbero T408 di GE. Il successo di questo sforzo dimostra come l’integrazione di motori più potenti sull’H-47 Chinook potrebbe supportare le future capacità dei velivoli e gli sforzi di modernizzazione dell’Aviazione dell’Esercito, riducendo al contempo i rischi tecnici e di integrazione.

Il joint demonstration team ha condotto un totale di 18 ground tests dalla fine del 2019 all’inizio del 2021. Nonostante le restrizioni di viaggio imposte dal COVID-19 e le misure di allontanamento sociale mentre si trovava a Fort Eustis, il team combinato è stato in grado di completare tutti i test a terra richiesti, portando, con successo e in sicurezza, al primo volo nel settembre 2020. Il flight test program ha esplorato l’inviluppo del Chinook con motore T408 in sette flight test events, tra cui una varietà di test points costituiti da: three different gross weight configurations, maximum torque, airspeed up to 140 knots, turns up to 60 degrees angle of bank, altitudes up to 4,000 ft.

I test in volo hanno dimostrato la capacità di integrare con successo motori più pesanti e potenti in un H-47, consentendo al contempo al velivolo di operare e manovrare fino agli aircraft limits at light, medium and heavy weight points. I test in volo hanno evidenziato i miglioramenti nella fuel efficiency visti con un motore più moderno. I risultati delle dimostrazioni di volo verranno utilizzati per informare i futuri piani dell’esercito.

“Il programma T408 è un ottimo esempio di come la collaborazione di AvMC con i partner industriali stia producendo nuove capacità per i nostri Aviation Warfighters”, ha affermato il Col. Justin Highley, Commander, Systems Integration and Demonstration, AvMC Technology Development Directorate for Aviation. “L’integrazione di un nuovo motore su un velivolo di produzione è stata un’impresa impegnativa, ma il team ha raccolto la sfida e ha raggiunto tutti gli obiettivi del programma. Sono particolarmente orgoglioso della resilienza che hanno dimostrato nel completare l’integrazione finale e il test in un ambiente COVID, che è una testimonianza della dedizione di questo team ai nostri soldati”.

“Abbiamo già implementato una Block II drivetrain che abilita motori più potenti su un Chinook”, ha affermato Andy Builta, Boeing Vice President and H-47 program manager. “Un motore più potente potrebbe essere motore di crescita per il Chinook, per fornire ancora più capacità ed efficienza alla flotta dell’esercito”.

“Questo programma dimostrativo conferma la fattibilità e le capacità di un CH-47 Chinook con motore T408”, ha affermato Harry Nahatis, vice president and general manager of GE Rotorcraft & Turboprop Engines. “La nostra lunga collaborazione con l’esercito degli Stati Uniti e Boeing ha reso questa un’opportunità entusiasmante e, nonostante gli ostacoli inaspettati creati dal COVID-19, siamo stati in grado di raggiungere ciascuna delle pietre miliari importanti che ci eravamo prefissati di raggiungere. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questa grande squadra”.

L’H-47 è l’U.S. Army heavy lift helicopter, progettato per il trasporto di cargo e truppe. È stato il cavallo di battaglia dell’Army Aviation heavy lift per decenni, fornendo capacità all’avanguardia.

I motori T408 da 7.500 shp offrono un aumento del 54% della potenza rispetto agli attuali Chinook engine.

