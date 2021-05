Airshare ordina tre Bombardier Challenger 350

Bombardier ha accolto Airshare come nuovo fleet operator per i suoi business jet Challenger 350. Airshare ha ordinato tre super midsize Challenger 350 aircraft, con opzioni per altri 17, che consentiranno alla Kansas City-based private aviation company di raddoppiare le dimensioni della sua fractional ownership fleet nel prossimo futuro.

“Apprezziamo la fiducia che Airshare ha espresso nel nostro velivolo Challenger 350″, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Airshare è uno dei fractional programs di maggior successo nel paese. Siamo orgogliosi che abbiano scelto il Challenger 350 per la loro flotta e siamo estremamente entusiasti del potenziale di questa partnership a lungo termine”.

“L’aggiunta di super midsize jets alla nostra flotta rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra visione di espandere in modo intelligente il brand Airshare a livello nazionale”, ha affermato John Owen, Presidente e CEO di Airshare. “Una notevole due diligence è stata dedicata alla scelta del business jet Challenger 350, con il contributo dei nostri attuali clienti e il contributo di ogni dipartimento dell’azienda. La partnership con Bombardier ci mette in una posizione eccellente per attirare i futuri clienti che vogliono unirsi al nostro programma ma desiderano un aereo più grande con un maggiore range, assicurandoci inoltre di continuare a fornire il miglior servizio”.

Airshare ha selezionato il Challenger 350 come catalizzatore per espandere strategicamente il suo fractional ownership program oltre i suoi mercati principali negli Stati Uniti centrali, con l’obiettivo di iniziare presto a servire i clienti sulla costa orientale. Il programma di Airshare si rivolge sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti che cercano di massimizzare la loro efficienza e produttività.

L’Airshare fractional program fornisce a ciascun proprietario una quota di 1/16 con 20 giorni e tempo di volo illimitato (in base all’assegnazione di giorni di un cliente con un giorno di servizio dell’equipaggio di massimo 14 ore). Quando i proprietari di azioni di Airshare iniziano e finiscono nella stessa posizione, pur mantenendo l’aereo e l’equipaggio con loro, risparmiano fino al 35% sulla loro tariffa oraria. Il fatto che i piloti e gli aeromobili rimangano con gli azionisti durante il viaggio offre la massima flessibilità.

Airshare offre anche il proprio jet card program, EMBARK, nonché servizi di gestione degli aeromobili, charter a richiesta e servizi di manutenzione.

Nel 2020, il business jet Challenger 350 ha consolidato ancora una volta la sua posizione di most-delivered business jet nella medium category, per sette anni consecutivi.

Per completare le sue capacità, Bombardier continua a introdurre miglioramenti alla cabina dell’aeromobile Challenger 350, tra cui una selezione ampliata di eleganti schemi di design degli interni, connettività in banda Ka ad alta velocità e un sistema di gestione della cabina avanzato.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)