News Brevi – 12.05.2021

TORINO SI PREPARA A UN EVENTO SPAZIALE – Laboratori, conferenze, proiezioni di film, presentazioni di libri, esposizioni di prototipi e aeromodelli, mostre fotografiche e molto altro per conoscere tutto sul mondo dello spazio, delle aziende che ne studiano i punti più remoti e si attrezzano per raggiungerli. E ancora il volo e le sue origini, la scienza e la fantascienza, i droni e la realtà virtuale, l’astrofisica, la Luna, le missioni Apollo, la vita degli astronauti, la musica e il cibo, con aperitivi e cene “stellari”. Testimonianze, laboratori ed eventi dal vivo a cui bambini, famiglie e appassionati di tutte le età potranno assistere dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 a Torino in occasione dello “Space Festival – Gioco, Scienza, Fantascienza” il primo evento del settore realizzato in Italia in chiave entertainment per divulgare al vasto pubblico tutta la storia, le curiosità e le notizie più aggiornate di un mondo ancora poco conosciuto ma sempre più vicino che affascina, stupisce e meraviglia. L’evento è articolato in quattro giorni e si svolgerà in diversi luoghi della città, sia all’aperto, in strade, piazze e parchi, sia in alcune location – nel rispetto delle regole vigenti in tema di sicurezza per la salute pubblica – come teatri, cinema, scuole e università, edifici storici e aziende, che ospiteranno momenti di incontro e approfondimento sulla storia dei viaggi dell’uomo nello spazio e sulla tecnologia che ha permesso tali conquiste tenuti da astronauti come Maurizio Cheli e Franco Malerba, astrofisici come Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ideatore e direttore artistico dell’innovativo format, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte, è Marco Berry, conduttore, attore, autore, divulgatore e illusionista, nato sotto la Mole e da sempre appassionato di spazio, fin da quando da bambino sognava di fare l’astronauta. In questa prima edizione di Space Festival sono già state coinvolte diverse realtà locali e del settore, come Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Smat, Unione Industriale di Torino, AMMA (Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate), Politecnico di Torino, Distretto Aerospaziale del Piemonte, Aero Club Torino, Planetario di Torino, Thales Alenia Space e Altec.

DRONI: SEMPRE PIU’ NUMEROSI IN CAMPAGNA I ROBOT VOLANTI – Droni per il monitoraggio delle coltivazioni, per la lotta a erbe o insetti infestanti, per verificare il vigore vegetativo delle piante o per localizzare terreni con scarsa irrigazione o fertilizzazione. Sono questi alcuni dei principali impieghi dei nuovi “droni-contadino”, che stanno trovando ampia applicazione in agricoltura anche in Italia. Robot volanti vengono utilizzati sempre più spesso pure nella gestione del territorio e nella salvaguardia dell’ambiente, ad esempio per il controllo dei parchi naturali, per la prevenzione e le indagini sugli incendi boschivi e anche per le verifiche sull’inquinamento dell’aria e dell’ambiente. Il punto sull’impiego di queste nuove tecnologie sarà al centro della prossima puntata di “Roma Drone Webinar Channel” (RDWC), il canale in diretta streaming su normativa, tecnologia e business dei droni, che si svolgerà domani giovedì 13 maggio, dalle ore 16, sulla pagina Facebook @romadrone sul tema “Droni sul verde. L’impiego degli UAV per l’agricoltura di precisione e il monitoraggio di territorio e ambiente”. A questa puntata interverranno numerosi ricercatori ed esperti. Il canale RDWC è promosso da Roma Drone Conference, l’evento professionale dedicato alla drone community italiana, organizzato dall’associazione Ifimedia e da Mediarkè, in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), l’Università Europea di Roma e l’AOPA Italia-Divisione APR. Sponsor della prossima puntata sono: D-Flight (main sponsor), Aermatica3D, Vector Robotics, DroneFly.Shop e CABI Broker. La redazione giornalistica e l’ufficio stampa sono curati da Mediarkè, mentre la produzione e il supporto tecnico da Meway. Media partner ufficiali sono Dronezine, Quadricottero News, Drone Channel Tv e Eventpage.it. La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni: https://romadrone.it/webinar/puntata-8.html.

IBERIA SEMPRE PIU’ IMPEGNATA NEL RIATTIVARE IL TURISMO QUESTA ESTATE – Iberia è fortemente impegnata nella riattivazione del turismo questa estate e ha progettato un ambizioso programma di volo, recuperando diverse destinazioni che aveva bloccato fino ad ora a causa della pandemia Covid-19. Iberia rilascerà nuove destinazioni verso le quali non ha mai volato prima, come le Isole Maldive, Lubiana e le Isole Azzorre. Le Azzorre sono state, insieme a Lubiana, una delle mete più acclamate dai follower di Iberia sui social media che, per la prima volta, quest’anno hanno potuto scegliere una meta estiva di Iberia. Così, il 3 luglio, Ponta Delgada nelle Isole Azzorre diventerà la 114a destinazione della compagnia aerea, dove offrirà due voli diretti alla settimana da Madrid durante i mesi centrali dell’estate, Questi voli sono già in vendita su tutti i canali. Il Portogallo sarà una delle grandi scommesse di Iberia per questa estate, con voli di linea verso sei città. Lisbona ha attualmente 14 frequenze settimanali, che aumenteranno fino a 22 da giugno a settembre. Porto ha 7 frequenze settimanali, durante il mese di giugno se ne aggiungeranno altre 4, fino a 11 frequenze settimanali, e da luglio a ottobre saliranno a 14 settimanali. Verso Funchal, i voli inizieranno il 2 giugno con tre frequenze settimanali; a luglio, agosto e settembre verranno aumentate a cinque frequenze settimanali, in modo che quest’estate saranno offerti circa 18.400 posti. Iberia Regional/Air Nostrum volerà a Faro dal 4 giugno tre volte a settimana e dal mese di luglio 5 volte a settimana. Pertanto, l’offerta totale di posti per questa estate sarà di 15.600 posti. Su Porto Santo, voli charter da Lisbona e Porto, commercializzati dall’agenzia Viajes Abreu dal 6 giugno; un volo settimanale ogni domenica fino al 10 ottobre. Per le Isole Azzorre, due frequenze a settimana dal 3 luglio.

DELTA AL PRIMO POSTO NEL J.D. POWER 2021 NORTH AMERICA AIRLINE SATISFACTION STUDY – Dopo un anno di incertezza senza precedenti, le persone di Delta hanno catapultato la compagnia aerea al primo posto nel J.D. Power 2021 North America Airline Satisfaction Study. Il prestigioso riconoscimento rappresenta la voce dei clienti che hanno volato tra luglio 2020 e marzo 2021, sottolineando la professionalità, la cura e l’umanità che le persone Delta hanno realizzato durante uno dei periodi più stressanti per i viaggi nella storia moderna. “Siamo onorati di essere riconosciuti dai viaggiatori come J.D. Power’s No. 1 airline for 2021”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “È particolarmente significativo che questo riconoscimento sia arrivato durante l’anno più impegnativo della nostra storia, quando la calorosa ospitalità fornita dalle nostre persone ogni giorno ha fatto la differenza per i nostri clienti. Mentre avanziamo nella ripresa, le nostre azioni incentrate sulle persone continueranno a guidare le nostre decisioni e a costruire sulla fiducia guadagnata durante la pandemia”. Il premio J.D. Power è uno dei pochi guadagnati ricevendo punteggi elevati da un sondaggio da un campione casuale rappresentativo della base clienti del settore aereo. Con un punteggio complessivo di 860 su 1.000, Delta si è classificata al primo posto nelle seguenti quattro delle sette categorie. Flight crew, Delta ha sovraperformato il suo concorrente più vicino di 11 punti in questa categoria, dimostrando ancora una volta che le persone Delta sono il principale elemento di differenziazione della compagnia aerea. Aircraft, il blocco dei posti intermedi per un anno e il lancio della prima Global Cleanliness division del settore sono esempi di come la compagnia aerea abbia continuato a mettere le persone prima dei profitti durante la pandemia, contribuendo a ripristinare la fiducia. In-flight service, dall’intrattenimento e dalla messaggistica gratuita a cibo e bevande e Wi-Fi, i clienti hanno mostrato il loro apprezzamento per la continua innovazione a bordo di Delta nell’ultimo anno. Baggage claim, controllare un bagaglio è facile e affidabile con Delta, grazie in parte all’esclusiva tecnologia di tracciamento dei bagagli RFID del vettore che fornisce ai clienti il monitoraggio in tempo reale tramite l’app Fly Delta durante tutto il viaggio. Delta ha ottenuto punteggi elevati in altre categorie, tra cui Reservation Process, Check-In, Boarding e On-Time Performance, il che ha contribuito a far sì che Delta sia stata riconosciuta come la compagnia aerea con il punteggio più alto nel 2021 J.D. Power North America Airline Satisfaction Study.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER TEL AVIV – A causa di interruzioni operative a Tel Aviv, Israele, Delta ha emesso un travel waiver in vigore dall’11 al 13 maggio per coloro che potrebbero essere interessati. I clienti con una data di emissione del biglietto originale entro l’11 maggio 2021 possono beneficiare di questa rinuncia. Le modifiche alle origini e alle destinazioni possono comportare un aumento della tariffa. Eventuali differenze tariffarie tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verranno riscosse al momento della prenotazione. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ottenere aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

BRITISH AIRWAYS SPERIMENTA LA DIGITAL QUEUING TECHNOLOGY – British Airways sperimenterà la nuova intelligent queuing technology di Qmatic, che consentirà ai clienti di fare la coda virtualmente al check-in prenotando in anticipo il loro slot time prima di arrivare in aeroporto. La tecnologia, che è opzionale per i clienti, sarà testata da British Airways per tre mesi su voli selezionati in partenza dal Terminal 5 di Heathrow. I clienti riceveranno un’e-mail prima del viaggio invitandoli a prenotare l’orario di check-in personale. Quando è il momento per un cliente di effettuare il check-in, il sistema Qmatic gli avviserà che è il suo turno, consentendogli di recarsi semplicemente al banco dedicato e il team del servizio clienti della compagnia aerea sarà in grado di assisterlo. I clienti che non hanno prenotato uno slot per il check-in tramite Qmatic, possono procedere normalmente o avere la possibilità di unirsi a una coda virtuale quando arrivano in aeroporto scansionando un codice QR. British Airways sarà la prima compagnia aerea a provare Qmatic, che è attualmente ampiamente utilizzato nel settore pubblico, nelle organizzazioni di vendita al dettaglio, sanitarie e finanziarie in tutto il mondo. Declan Pollard, Head of Heathrow Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “In questa nuova era Covid-19 sappiamo che i clienti hanno viaggiato meno frequentemente di quanto farebbero normalmente e nella maggior parte dei casi per niente. Comprendiamo che molte persone non avranno familiarità con il viaggio in aeroporto, quindi ci impegniamo a esplorare come la tecnologia possa semplificare questa esperienza per loro. Questa tecnologia significa che i nostri clienti possono pianificare la loro partenza sapendo di avere un orario di check-in personalizzato. Riteniamo che questa tecnologia, insieme alle app di viaggio digitali, contribuirà a gestire in modo efficiente il flusso in aeroporto in qualsiasi momento e darà rassicurazioni ai nostri clienti”. Altrove, British Airways sta anche sperimentando digital travel apps per garantire che i clienti soddisfino i requisiti di ingresso per la loro destinazione prima di arrivare in aeroporto. I clienti della compagnia aerea possono attualmente utilizzare VeriFLY su tutti i voli verso Stati Uniti, Canada e Francia, nonché su tutti i voli in entrata e la compagnia aerea ha contribuito allo sviluppo di IATA Travel Pass. I clienti British Airways che viaggiano a Cipro, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, ora possono anche caricare il loro risultato negativo del test Covid-19 e altra documentazione direttamente su ba.com per la verifica prima del viaggio. British Airways continuerà a esplorare come integrare altre tecnologie, come VeriFLY, nei suoi sistemi per semplificare ulteriormente la customer experience.

AIR CANADA: NUOVI VOLI VERSO LE HAWAII – Air Canada lancerà più opzioni non-stop dal Canada alle Hawaii quest’inverno, compresi i primi voli Montreal-Honolulu (dal 12 dicembre) e Toronto-Maui (dal 18 dicembre). Il servizio non-stop Toronto-Honolulu riprenderà il 17 dicembre 2021. Questi nuovi voli completano i servizi di lunga data della compagnia aerea da Calgary e Vancouver alle Isole Hawaii e consentiranno comodi collegamenti in tutto il Canada e dall’Europa. “Stiamo assistendo a una forte domanda quest’inverno, con persone in Canada e in tutto il mondo che guardano ai viaggi per le vacanze. Mentre definiamo il nostro programma per posizionare la leadership di Air Canada nei viaggi leisure quest’inverno, abbiamo aggiunto nuovi voli non-stop alle Hawaii da Montreal e Toronto in aggiunta ai nostri voli da Calgary e Vancouver, rendendo più conveniente che mai per i canadesi di tutto il paese visitare le Isole Hawaii. Dall’Europa, i clienti potranno collegarsi facilmente ai nostri voli per le Hawaii dai nostri gateways di Montreal e Toronto. Sappiamo che le persone saranno entusiaste di viaggiare quest’inverno e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Mark Galardo, Vicepresidente senior, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. I nuovi voli di Air Canada alle Hawaii da Montreal e Toronto offrono una scelta di tre cabine, tra cui le esperienze di viaggio premium della compagnia aerea e la Air Canada Signature Class. I posti sono già disponibili per la vendita. La nuova politica di rimborso di Air Canada prevede di offrire ai clienti opzioni di rimborso, un Air Canada Travel Voucher o un valore equivalente in punti Aeroplan con un bonus del 65% se la compagnia aerea cancella o riprogramma un volo per più di tre ore, ed è applicabile a tutti i biglietti acquistati.

YTO CARGO SLEZIONA PRATT & WHITNEY PER PW4000 ENGINE SUPPORT – Pratt & Whitney ha annunciato che YTO Cargo ha scelto Pratt & Whitney per il supporto della loro nuova flotta di in-service Boeing 767-300ER con PW4000 94-inch engines. Compagnia aerea cargo con base a Hangzhou, Cina, YTO Cargo riceverà un support service package da Pratt & Whitney come parte dell’accordo per la selezione del PW4000. Il pacchetto di servizi consentirà l’entrata in servizio senza problemi della flotta 767 cargo. “Questo accordo con Pratt & Whitney è arrivato dopo attente considerazioni in termini di engine experience, affidabilità e supportabilità in Cina”, ha affermato Hongxiang Li, President of YTO Cargo Airlines. “Il pacchetto di supporto contribuirà a garantire che le nostre operazioni siano efficienti, mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta e la nostra attività”. Pratt & Whitney ha consegnato più di 2.500 motori PW4000 94-inch engines, che hanno registrato complessivamente più di 140 milioni di ore di volo su aerei commerciali in tutto il mondo. I PW4000 94-inch engines alimentano i Boeing 747, 767 e MD-11, nonché gli Airbus A300 e A310. “L’accordo di oggi è una pietra miliare entusiasmante per la nostra partecipazione al mercato cargo cinese e siamo orgogliosi di fornire supporto per il nuovi velivoli di YTO Cargo”, ha affermato Yogesh Farswani, president, Greater China, Customer Business, Commercial Engines at Pratt & Whitney. “La famiglia di motori PW4000 che alimenterà questi velivoli ha un eccezionale track record di performance e affidabilità, con numerosi clienti commerciali che utilizzano il motore a livello globale nel corso di 30 anni. Non vediamo l’ora di supportare YTO Cargo per molti anni a venire”. Il PW4000 94-inch engine è stato il primo modello della PW4000 family di high-thrust engines, coprendo una gamma da 52.000 a 62.000 libbre di spinta. Approvato per 180-minute Extended-range Twin-engine Operations (ETOPS), il motore offre alle compagnie aeree flessibilità operativa e alta affidabilità. I vantaggi del motore sono ulteriormente migliorati da un eccellente mantenimento delle performance, long on-wing times and low maintenance costs.