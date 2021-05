EASA ed EUROCONTROL pubblicano linee guida congiunte sulle vaccinazioni dei controllori del traffico aereo e del personale operativo

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e EUROCONTROL hanno pubblicato congiuntamente linee guida contenenti raccomandazioni operative relative alla vaccinazione COVID-19 di air traffic controllers (ATCO) and operational staff.

La World Health Organisation (WHO) raccomanda di dare la priorità ai lavoratori dei trasporti, che includono gli ATCO, nella fase 3 del programma di vaccinazione, a meno che non abbiano fattori di rischio aggiuntivi, nel qual caso avrebbero la priorità su base individuale. Diversi Stati hanno già incluso gli ATCO tra i loro elenchi di priorità per la fase 1 e/o la fase 2.

“Nella documentazione fornita dall’European Medicines Agency come parte del processo di valutazione del vaccino, così come in altri studi pubblicati riguardanti i vaccini approvati per l’uso in Europa, si osserva che alcuni effetti collaterali e reazioni avverse potrebbero derivare dalla vaccinazione, sebbene ciò non metta in alcun modo in discussione la sicurezza complessiva dei vaccini. Sebbene la stragrande maggioranza degli effetti collaterali segnalati finora sia lieve, potrebbero essere rilevanti nel contesto di sicurezza dei compiti degli ATCO. Gli ANSP dovrebbero eseguire un risk assessment in conformità con il loro safety management system per identificare se la raccomandazione formulata nelle EASA-EUROCONTROL guidelines dovrebbe essere estesa anche al loro personale operativo che svolge compiti legati alla sicurezza”, afferma EASA.

“Poiché questi vaccini sono nuovi prodotti farmacologici, EASA e EUROCONTROL stanno fornendo raccomandazioni a National Competent Authorities (NCA), Air Navigation Service Providers (ANSP) e ATCO per garantire che questi effetti collaterali non interferiscano con l’esecuzione di nessuno dei loro safety related tasks”, conclude EASA.

