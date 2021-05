Volotea riattiva diversi collegamenti da Palermo

Volotea fa rotta verso l’estate e riattiva da oggi, venerdì 14 maggio, i collegamenti in partenza dall’aeroporto di Palermo verso Ancona. Nelle settimane successive, è in programma il ripristino dei voli verso numerose destinazioni italiane quali Venezia, Genova, Bari, Cagliari, Napoli e Pescara. Tra giugno e luglio, poi, confermate altre ripartenze verso Italia, Francia e Grecia. Questi collegamenti si aggiungono a quelli già operativi alla volta di Torino e Verona.

“Siamo felici di poter riattivare i nostri collegamenti presso lo scalo di Palermo. Per la stagione estiva, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri numerose opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico. Naturalmente, la nostra offerta, prevede voli all’insegna della massima sicurezza a bordo e flessibilità, agevolando così gli spostamenti durante i mesi più caldi”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Volotea, dallo scorso anno, ha implementato le misure per garantire igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La compagnia, infatti, ha aggiornato le sue procedure, seguendo le normative internazionali, locali e di settore, oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle procedure di gestione dei rischi. Non va dimenticato, inoltre, che l’offerta Volotea per i prossimi mesi è all’insegna della più grande flessibilità: è, infatti, possibile modificare i propri programmi fino a una settimana prima della partenza, senza nessun costo di cambio volo. Ma non solo, la low-cost ha attivato anche una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo.

Da quest’anno, Volotea è diventata una compagnia 100% Airbus: la flotta del vettore si compone di 15 Airbus A320 e 20 Airbus A319 e ulteriori aeromobili potranno essere aggiunti in funzione della domanda estiva last minute. Diventando una compagnia con una flotta di soli Airbus, Volotea può beneficiare di molteplici vantaggi strategici e operativi oltre a divenire più efficiente dal punto di vista economico. La flotta aggiornata sarà anche più rispettosa dell’ambiente, il nuovo aeromobile ridurrà significativamente l’impronta di carbonio per passeggero della compagnia.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)