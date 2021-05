News Brevi – 14.05.2021

SWISS NOMINA IL NUOVO HEAD OF FLIGHT OPERATIONS – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Stefan-Kenan Scheib (44) come nuovo Head of Flight Operations. Assumerà le sue funzioni il 1° giugno. Nella sua nuova veste, Stefan-Kenan Scheib guiderà lo SWISS cockpit corps di circa 1.400 piloti e avrà la responsabilità strategica generale delle operazioni di volo di SWISS. Riporterà direttamente al suo predecessore Oliver Buchhofer, che ha assunto le sue nuove funzioni il 1° aprile come SWISS’s Head of Operations and Accountable Manager, con la responsabilità di garantire operazioni sicure, fluide e senza interruzioni in tutta la compagnia. Stefan-Kenan Scheib è entrato a far parte di Lufthansa Aviation Training Germany con sede a Francoforte come capo della LAT Pilot School Bremen nel 2017. In questa veste ha assunto la responsabilità generale delle attività e delle operazioni della scuola di volo di Brema. E’ stato sotto il suo mandato che la scuola ha subito una ristrutturazione e riprogettazione all’interno dell’organizzazione LAT. Nel 2018 è stato nominato Process Owner e Head of Lufthansa Aviation Training Pilot Schools, una posizione con sede a Monaco con responsabilità per la definizione degli obiettivi strategici e l’ulteriore sviluppo concettuale di tutte le scuole di volo di Lufthansa Group. In questa (sua attuale) capacità, ha anche avviato “Future One EFA Pilot School”, un progetto per riallineare le scuole di volo di Lufthansa Group per mantenere la formazione dei piloti del Gruppo assicurata in modo sostenibile durante l’attuale crisi coronavirus e oltre. Oltre ai suoi compiti in Lufthansa Aviation Training, Stefan-Kenan Scheib è anche capitano nella Lufthansa Airbus A320 fleet. “La nostra selezione di Stefan-Kenan Scheib come nuovo Head of Flight Operations è stata fatta partendo da una serie di candidati altamente qualificati”, afferma Oliver Buchhofer, SWISS Head of Operations and Accountable Manager. “Con la sua vasta esperienza accumulata da varie posizioni dirigenziali presso diverse società di Lufthansa Group, Stefan-Kenan apporterà input e punti di vista esterni preziosi e imparziali alle nostre SWISS flight operations. Allo stesso tempo, attraverso le sue attività precedenti, ha tutte le competenze tecniche e di volo necessarie per mantenere e perfezionare ulteriormente safe and cost-effective SWISS flight operations durante la crisi attuale e oltre. Oltre ai suoi nuovi e impegnativi doveri come nostro Head of Flight Operations, Stefan-Kenan servirà anche come Process Owner Flight Ops Policies, Procedures & Technology per tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group. Gli auguro ogni successo e soddisfazione nelle sue nuove capacità”. Nato ad Amburgo e padre di quattro figli, Stefan-Kenan Scheib ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso la Koblenz University of Applied Sciences, Germany.

AUSTRIAN AIRLINES: PIU’ DI 100 DESTINAZIONI IN ESTATE – Austrian Airlines prevede effetti di recupero significativi nel segmento del turismo. Per questo motivo, la prossima estate Austrian Airlines si sta concentrando sulle destinazioni di vacanza europee. Saranno servite più di 100 destinazioni in tutto il mondo. L’offerta turistica crescerà fino ai livelli pre-crisi. “Non appena entrerà in vigore il Green Pass, prevediamo una crescita delle prenotazioni e un effetto di recupero”, afferma il COO Michael Trestl. Austrian Airlines offre già un interessante programma di volo verso varie destinazioni di vacanza per i prossimi weekend prolungati. La prossima estate, i passeggeri di Austrian Airlines possono aspettarsi destinazioni attraenti. Ad esempio, ci saranno voli verso 15 destinazioni in Grecia. Anche l’Italia rimane una popolare meta di vacanza ed è quindi in programma con sette destinazioni. Inoltre, esiste un’ampia gamma di collegamenti con le Isole Canarie e Baleari, il Portogallo, l’Islanda e la Turchia. Che si tratti di vacanze al mare o in famiglia, viaggi culturali, in città o individuali, le oltre 100 destinazioni estive di Austrian Airlines, compresi i consigli di viaggio e le opzioni di prenotazione, sono disponibili per la navigazione nella nuova vetrina digitale https://destinations.austrianblog.com/en/.

NUOVO CARICO DI AIUTI IN SUPPORTO ALL’EMERGENZA IN INDIA – Prosegue l’azione di supporto dell’Italia, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, all’emergenza coronavirus in India. Un nuovo carico di aiuti e materiali per il sistema sanitario locale, donati nei giorni scorsi, è stato caricato, con il supporto di militari del 3° Stormo dell’Aereonautica Militare, a bordo di un ATR72 della Guardia di Finanza, partito nei giorni scorsi dall’aeroporto di Pratica di Mare. Nel dettaglio, si tratta di 30 concentratori di ossigeno donati dalla Vitalaire Spa per il tramite di Regione Veneto, di 2 ecografi del Dipartimento della Protezione civile nelle disponibilità della Regione Lombardia, di 2 ventilatori polmonari messi a disposizione dall’ENI e di 212 mila mascherine donate dalla Hope ONLUS. Una volta recapitato il materiale, il volo della Guardia di Finanza tornerà in Italia riportando a casa il team che dallo scorso 3 maggio è al lavoro a supporto dei medici locali presso l’ITBP Hospital di Greater Noida – composto dal personale del gruppo Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte, da un medico della Regione Lombardia e da una rappresentante del Ministero della Salute – e che con il suo lavoro, e con il supporto dell’Ambasciata italiana di Nuova Delhi, è riuscito in brevissimo tempo a rendere operativo il macchinario per la produzione di ossigeno donato dalla Regione Piemonte e a fornire assistenza mirata ai connazionali risultati positivi (Ufficio Stampa Dipartimento Protezione Civile).

CONDOR: FEEDER PER IL NETWORK LUNGO RAGGIO – Condor informa: “I feeder di Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines (LH/LX/OS) sono nuovamente collegati al network a lungo raggio di Condor. Questo garantisce ai nostri passeggeri di poter viaggiare con il bagaglio registrato al check-in di partenza fino alla destinazione finale (through check-in), di ricevere all’aeroporto di partenza una carta d’imbarco per l’intero viaggio e di essere tutelati in caso di mancata coincidenza a causa di ritardi. Ciò si applica indipendentemente dal fatto di aver prenotato i voli, inclusi gli avvicinamenti, come parte di un pacchetto turistico o come solo volo. I feeder saranno inizialmente disponibili per tutte le partenze fino al 10 maggio 2022 assicurando ancora una volta il livello di affidabilità che ci si aspetta da Condor”.

AIR ASTANA SI SPOSTA AL TERMINAL 2 DELL’AEROPORTO DI FRANCOFORTE – Air Astana sarà tra i primi vettori che si trasferiranno nel Terminal 2, appena ristrutturato, dell’aeroporto di Francoforte. Dal 1 giugno 2021 tutti i voli Air Astana inclusi quelli per Uralsk (URA) e Atyrau (GUW) opereranno dal Terminal 2. I banchi per il check-in si troveranno nella Hall E e i clienti premium, inclusi i passeggeri di business class e Nomad Club Gold e Diamond, avranno accesso alla Priority Lounge. Tutte le informazioni sono state aggiornate nei GDS.

IBERIA AIRPORT SERVICE: GREEN HANDLING A BARCELLONA EL PRAT – Iberia Airport Services si sta preparando per le nuove gare relative all’handling di rampa negli aeroporti spagnoli e, nel suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità, utilizza nuovi veicoli chiamati “Green Pushback” all’aeroporto di Barcellona. Si tratta di trattori per aeromobili elettrici innovativi che vengono comandati a distanza e utilizzati per spingere l’aereo indietro prima della partenza di ogni volo. Iberia Airport Services dispone di quattro unità di questi veicoli a El Prat, per servire sia gli aerei Iberia che quelli di terze parti. Si tratta dei veicoli più evoluti e sostenibili sul mercato che, oltre ad essere molto silenziosi, permettono di ridurre le emissioni di CO2, aumentando la sicurezza operativa con una guida più precisa e, allo stesso tempo, migliorando la sicurezza e offrendo un servizio migliore. Questi veicoli hanno una grande autonomia e la loro batteria permette di far rullare fino a 28 aeroplani senza necessità di ricarica. Il modello che Iberia Airport Services ha incorporato (Mototok Spacer 8600) consente il traino di aeromobili a fusoliera stretta come la famiglia A319, A320 e A321, con cui Iberia e Vueling effettuano tutti i loro voli di corto e medio raggio.

IBERIA E VUELING ANNUNCIANO LA PARTNERSHIP CON MWC BARCELLONA 2021 – Iberia e Vueling, società appartenenti a IAG, hanno raggiunto un accordo con GSMA, la società organizzatrice del Mobile World Congress di Barcellona, per essere compagnie aeree associate al congresso, che quest’anno si terrà dal 28 giugno al 1 luglio. Per questo motivo, le compagnie aeree offriranno sconti ai partecipanti sui loro viaggi fino all’8 luglio, il 10% per i partecipanti che viaggiano in classe Economy sugli aerei Iberia e Vueling e il 15% per coloro che viaggiano in Iberia Premium o Business Tourist. Ana Fernández, Vueling’s Director of Communication and Institutional Relations, afferma: “E’ un orgoglio collaborare con l’organizzazione di uno degli eventi tecnologici più importanti al mondo. Siamo una native digital company e con questo accordo vogliamo mostrare il nostro supporto al settore tecnologico e, ovviamente, a Barcellona, per il grande impatto che questo congresso ha sulla città e per continuare ad essere un alleato nel recupero di turismo ed economia”. Iberia offre una media di sette voli giornalieri in ciascuna direzione tra Madrid e Barcellona, il che faciliterà la partecipazione alla fiera. “Da molti anni partecipiamo a questo grande evento tecnologico, che quest’anno diventa ancora più importante perché, da un lato, contribuirà alla riattivazione del settore fieristico e congressuale, dall’altro perché l’anno appena trascorso ha dimostrato in nuovi modi il potere della connettività”, aggiunge Guillermo González Vallina, Sales Director for Spain, Portugal and North Africa.

DELTA AIR LINES E AEROMEXICO CELEBRANO QUATTRO ANNI DI PARTNERSHIP – Delta Air Lines e il suo partner Aeromexico festeggiano i quattro anni del loro Joint Cooperation Agreement (JCA), un’alleanza transfrontaliera tra Stati Uniti e Messico che ha fornito servizi e vantaggi a oltre 22 milioni di clienti dal suo lancio nel maggio 2017. Nonostante le sfide poste dalla pandemia, entrambe le compagnie aeree non hanno mai smesso di lavorare per offrire una customer experience senza interruzioni: dallo sviluppo di protocolli di sicurezza e pulizia a misure per proteggere la salute dei clienti e dei dipendenti, attraverso Delta CareStandard e Aeromexico Health and Sanitization Management System. Le compagnie hanno collaborato per migliorare e allineare l’offerta di servizi a bordo, identificando e mettendo in atto procedure che consentano agli assistenti di volo di fornire servizi standardizzati. Inoltre, Aeromexico offre un nuovo menu esclusivo nella sua premium cabin ispirato alle selezioni di Delta sui voli tra gli Stati Uniti e il Messico, che si traduce in un menu e un’esperienza che i clienti possono apprezzare sia che viaggino in First Class con Aeromexico o con Delta. “Sebbene gli ultimi 12 mesi siano stati impegnativi, Delta e Aeromexico non hanno mai vacillato nell’impegno a migliorare continuamente l’esperienza e offrire il miglior servizio per i nostri clienti comuni quando viaggiano tra gli Stati Uniti e il Messico”, ha affermato Alain Bellemare, E.V.P. and President-International. Gli sforzi congiunti di Delta e Aeromexico per offrire un’esperienza di viaggio completa e allineata sono andati oltre i servizi in volo, in modo che i clienti possono ora: acquistare i biglietti per i prodotti in tutti i canali di prenotazione di Delta e Aeromexico; prenotare i loro posti e fare il check-in tramite l’app Fly Delta o Aeromexico; approfittare della messaggistica gratuita a bordo tramite il Wi-Fi; approfittare di politiche coerenti per il bagaglio a mano e da stiva. “Non solo festeggiamo i quattro anni della nostra JCA con Delta, ma lavoriamo anche con un team dedicato incentrato sull’offerta di un servizio all’avanguardia ai nostri clienti comuni nel mercato transfrontaliero. È un passo positivo che opereremo circa 3.800 voli questo mese, un recupero dell’86% rispetto allo stesso periodo del 2019″, ha affermato Nicolas Ferri, Chief Commercial Officer di Aeromexico. Entrambi i vettori hanno anche lavorato a iniziative su misura per i viaggiatori aziendali, incluso il programma Corporate Priority che offre vantaggi consistenti. Delta e Aeromexico continuano a lavorare insieme per essere un’alleanza ancora più forte, offrendo una rete combinata di oltre 40 popolari business and leisure routes tra gli Stati Uniti e il Messico dai loro hub principali, collegando più clienti al giorno a più destinazioni in Messico tramite l’hub di Città del Messico rispetto a qualsiasi altro vettore e offrendo il maggior numero di servizi nei più grandi mercati di New York e Los Angeles. Rispetto al 2019 riprenderanno importanti rotte commerciali, Mexico City-Minneapolis/St. Paul è ripartita il 5 maggio, mentre Mexico City-Austin e Mexico City-Dallas ripartiranno il 1° luglio.

DELTA: MODIFICHE NEL LEADERSHIP TEAM – Con oltre 60 anni di servizio combinato per Delta, Allison Ausband e John Laughter stanno assumendo ruoli di leadership che contribuiranno a plasmare il futuro della compagnia aerea mentre si riprende dalla pandemia COVID-19. Le loro nuove responsabilità arrivano quando Delta celebra la carriera di Bill Lentsch, in seguito all’annuncio del suo imminente ritiro. Ausband, che in precedenza ha servito come S.V.P. of In-Flight Service, diventerà il nuovo E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “Allison è adatta per il ruolo, con una profonda esperienza in Delta e un forte background nel servizio clienti”, ha dichiarato il CEO di Delta, Ed Bastian, in una nota ai dipendenti. Laughter, che precedentemente ha servito come S.V.P. and Chief of Operations, ora opererà come E.V.P. and Chief of Operations, a capo dei team responsabili di operazioni sicure e affidabili in tutto il mondo, tra cui Corporate Safety, Security and Compliance, Flight Operations and Technical Operations. “John ha servito Delta per quasi tre decenni e la sua profonda esperienza, l’impegno per l’eccellenza e la forte difesa della sicurezza lo rendono l’ideale per il ruolo”, ha detto Bastian. Ausband si unirà a Laughter nel Delta Leadership Committee (DLC), un gruppo di alti dirigenti della compagnia aerea che lavora a stretto contatto con Bastian sulla visione strategica e sulla direzione della compagnia. Con l’adesione di Ausband al DLC, Kristen Manion Taylor e Ranjan Goswami stanno acquisendo nuove responsabilità, riflettendo l’impegno costante di Delta a investire nel miglioramento della diversità dei leader nelle posizioni all’interno dell’azienda. Riporteranno entrambi ad Ausband. Taylor, che attualmente è V.P. of Pacific Pricing & Revenue Management, assumerà il precedente ruolo di Ausband come S.V.P. of In-Flight Service. Goswami, attualmente Delta V.P. of In-Flight Service Field Operations, diventerà S.V.P. of Customer Experience. Operations and Customer Center, Operations Analysis and Planning and Delta Connection, tutti guidati da Erik Snell, e la Crew Resources organization, guidata da David Watson, riferiranno ora a Laughter, in una mossa per allineare ulteriormente i team operativi di Delta. Mentre questi leader entrano nei loro nuovi ruoli, Delta ringrazia anche Lentsch per oltre trent’anni di servizio alla compagnia aerea, più recentemente come Chief Customer Experience Officer, poiché ha intenzione di ritirarsi per trascorrere più tempo con la sua famiglia. “Bill ha avuto un impatto importante in tutta l’azienda, costruendo e guidando i team che hanno portato Delta al livello successivo di eccellenza operativa, soddisfazione del cliente, salute e sicurezza”, ha affermato Ed Bastian. “È stato un forte sostenitore del cliente, sostenendo la filosofia del circolo virtuoso di Delta: quando ci prendiamo cura delle nostre persone, esse si prendono cura dei nostri clienti, il che porta a una forte performance aziendale condivisa tra le nostre persone, i clienti e gli investitori”. Bastian ha accreditato Lentsch per il suo impegno nello sviluppo di leader in Delta, ponendo le basi per Ausband, Laughter e altri, dicendo che “tra tutti i suoi successi, la più grande eredità di Bill in Delta è la profonda base di talenti e leadership che ha promosso e sviluppato negli anni”.

BOMBARDIER: NUOVO APPRENTICESHIP PROGRAM A LONDON BIGGIN HILL – Bombardier annuncia l’introduzione del suo nuovo e completo apprenticeship program presso il suo London Biggin Hill Service Centre. Sedici uomini e donne costituiscono il primo gruppo di apprendisti del programma di 36 mesi, iniziato a marzo. La combinazione di aula virtuale e formazione in loco fornisce un ambiente di apprendimento agile e approfondito per ottenere la EASA part 66 modules (B Licence) Certification e il Level 4 City & Guilds Diploma in Aerospace and Aviation. Il London Biggin Hill Service Centre apprenticeship program è una collaborazione tra Bombardier e Seetec, un fornitore esperto di formazione e apprendistato. È supportato da KLM UK Engineering Ltd e dal Department for Education. Al termine del programma, i laureati hanno l’opportunità di guadagnare posizioni a tempo pieno come tecnici di manutenzione presso il London Biggin Hill Service Center. Il programma è un altro esempio di come Bombardier stia lavorando a stretto contatto con varie comunità in tutto il mondo per stabilire una forte pipeline di talenti aerospaziali. “I programmi di apprendistato forniscono agli studenti qualificati un percorso importante verso un’entusiasmante carriera aerospaziale, una potente porta d’accesso a nuove opportunità. È un onore fornire alle future generazioni di tecnici aeronautici una formazione essenziale per i prossimi passi nelle loro carriere”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “La nostra struttura a Londra Biggin Hill offre a questi studenti la migliore formazione sul posto di lavoro, in un ambiente tecnologicamente avanzato, con la possibilità di un impiego a tempo pieno presso la struttura dopo la laurea”. “Gli apprendistati svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare a ricostruire la nostra economia migliorando la forza lavoro, potenziando le competenze e sviluppando talenti per il futuro, mentre ci concentriamo sulla nostra ripresa dalla pandemia”, ha affermato Gillian Keegan, Skills and Apprenticeships Minister at the Department for Education. “Seetec è lieta di collaborare con Bombardier, con il supporto di KLM UK Engineering Ltd, per portare avanti questo nuovo programma di apprendistato per la manutenzione degli aeromobili”, ha affermato Neil Bates, Managing Director of Seetec Outsource. Anche il team di ingegneri di KLM UK sta svolgendo un ruolo importante, fornendo la parte del “B” Licence certificate training del programma tramite un ambiente di apprendimento online. “KLM UK Engineering Ltd è lieta di poter supportare gli apprendisti Bombardier e Seetec nello studio per ottenere la loro B licence certification, tramite il nostro ambiente di apprendimento virtuale online (VLE) e sessioni guidate da istruttori”, ha affermato Chris Tubby, Sales Manager Technical Training KLM UK Engineering Ltd. Istituito nel 2017, il Bombardier London Biggin Hill service centre è una struttura di supporto strategicamente situata a Londra che offre heavy maintenance capabilities su aeromobili Learjet, Challenger e Global.