Ryanair lancia il nuovo customer advisory panel

Ryanair ha annunciato il lancio di un nuovo Customer Advisory Panel che inviterà i clienti Ryanair di tutta Europa a unirsi per fornire feedback e consigli che aiuteranno Ryanair a continuare a migliorare i suoi servizi per i passeggeri.

Nell’ambito della sua prima riunione del gruppo consultivo dei clienti questo autunno, i candidati selezionati saranno invitati alla sede Ryanair a Dublino per partecipare a un evento focalizzato sul tema dell’assistenza clienti per aiutare Ryanair a migliorare il proprio servizio. I membri del panel saranno anche invitati alle future riunioni del comitato che si terranno nelle città europee più importanti come Madrid, Roma, Berlino, Varsavia e altre ancora. Le raccomandazioni del gruppo di esperti daranno forma al programma di miglioramento dell’assistenza clienti di Ryanair per il 2022, rafforzando l’impegno di Ryanair a fornire le tariffe più basse, voli puntuali e un ottimo servizio clienti.

Il nuovo Customer Advisory Panel di Ryanair è una delle numerose iniziative di assistenza clienti che verranno lanciate nel 2021. Le domande devono essere inviate su Ryanair.com entro il 31 maggio e i candidati selezionati verranno informati prima del 14 giugno. I voli e la sistemazione in hotel per i membri del panel (e un partner) saranno a cura di Ryanair e i membri del panel avranno l’opportunità di esplorare la città di Dublino durante il loro soggiorno di 2 notti.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il nostro primo Customer Advisory Panel per consentire ai clienti di aiutarci a promuovere miglioramenti nell’assistenza e nel servizio clienti di Ryanair. Man mano che cresciamo fino a 200 milioni di passeggeri all’anno, siamo determinati a continuare ad ascoltare i nostri clienti e a migliorare il nostro servizio. Il nostro nuovo Customer Advisory Panel ci fornirà feedback e consigli diretti da parte dei clienti e ci aiuterà a fornire un servizio migliore ai nostri ospiti per tutto il 2022 e oltre. Con l’uscita di Ryanair dalla pandemia Covid-19, i clienti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti del servizio sui nuovi aeromobili a prezzi ancora più bassi”.

(Ufficio Stampa Ryanair)