Qatar Airways potenzia i collegamenti per le Maldive

Qatar Airways annuncia il potenziamento della rotta Doha – Malè, offrendo così maggiori opzioni di viaggio ai passeggeri italiani che potranno raggiungere la capitale maldiviana, via Doha, da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il quarto collegamento aggiuntivo dall’Hamad International Airport sarà operativo a partire dal 1° luglio 2021 ed è già disponibile per chi desidera prenotare.

Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe, ha commentato: “Siamo felici di annunciare l’aumento delle frequenze dei nostri collegamenti per l’arcipelago delle Maldive fino a 4 voli giornalieri. Abbiamo scelto di potenziare la capacità, di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio per tutti coloro che potranno recarsi alle Maldive, rafforzando il collegamento come segnale di attenzione e di positività nei confronti dei nostri clienti e partner”.

Schedule dei 4 voli giornalieri dal 1° Luglio 2021:

Doha (DOH) per le Maldive (MLE)

QR676 da Doha (DOH) parte: 01:00 arriva a Malè (MLE) 07:50

QR672 da Doha (DOH) parte: 01:45 arriva a Malè (MLE) 08:35

QR670 da Doha (DOH) parte: 03:50 arriva a Malè (MLE) 10:40

QR674 da Doha (DOH) parte: 08:30 arriva a Malè (MLE) 15:20

Maldive (MLE) per Doha (DOH)

QR677 da Malè (MLE) parte: 19:45 arriva a Doha (DOH) 22:10

QR673 da Malè (MLE) parte: 20:05 arriva a Doha (DOH) 22:30

QR675 da Malè (MLE) parte: 21:20 arriva a Doha (DOH) 23:45

QR671 da Malè (MLE) parte: 22:35 arriva a Doha (DOH) 01:00 +1

Gli orari di partenza e di arrivo sono soggetti a modifiche

(Ufficio Stampa Qatar Airways)