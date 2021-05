American Airlines: Vaccine Verification Option in VeriFLY

Poiché sempre più paesi e destinazioni richiedono la prova di una vaccinazione contro il coronavirus (COVID-19) per i viaggiatori, American Airlines sta collaborando con il mobile health partner Daon e la sua app VeriFLY per aiutare i clienti a verificare che siano vaccinati e pronti a volare, prima ancora di entrare in un aeroporto. I clienti che utilizzano l’app VeriFLY ora hanno la possibilità di caricare in modo sicuro la documentazione del vaccino per i viaggi alle Bahamas, El Salvador e Guatemala.

“VeriFLY offre ai clienti la tranquillità di poter soddisfare le esigenze di viaggio della loro destinazione e risparmiare molto tempo in aeroporto”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience, American. “Con la riapertura dei paesi a coloro che sono stati vaccinati, siamo pronti con VeriFLY per aiutare i nostri clienti a viaggiare con fiducia”.

Per i viaggi alle Bahamas, El Salvador e Guatemala, i clienti possono caricare una foto di entrambi i lati del loro COVID-19 vaccine record nell’app. Il team di VeriFLY verificherà che tutta la documentazione soddisfi i requisiti di destinazione.

L’app VeriFLY semplifica il viaggio consentendo ai clienti di inserire la loro origine e destinazione e guidandoli attraverso i requisiti di viaggio necessari. I clienti possono caricare la documentazione dei loro requisiti direttamente nell’app, che quindi convalida i documenti e visualizza un semplice messaggio di accettazione o errore. Questo messaggio semplifica il check-in e il processo di verifica dei documenti in aeroporto prima della partenza. L’app fornisce anche ai viaggiatori promemoria di quando il loro periodo di viaggio sta per scadere o quando le credenziali del pass sono scadute.

Man mano che i paesi continuano a stabilire standard per i requisiti di vaccinazione COVID-19, VeriFLY integrerà tali standard nei suoi processi di verifica per semplificare il viaggio del cliente e garantire la certezza di aver soddisfatto i requisiti della destinazione. I clienti possono scaricare l’app gratuitamente dall’App Store iOS o dal Google Play Store. VeriFLY è il passaporto sanitario mobile più adottato dal settore aereo, che aiuta i clienti che volano su American e i suoi partner – Aer Lingus, Alaska Airlines, British Airways, Iberia, Japan Air Lines e Qantas – a viaggiare in più di 60 paesi e 280 destinazioni.

American Airlines non richiede la vaccinazione per i viaggi. In alcuni casi, come con i visti richiesti o altre vaccinazioni, una destinazione locale può richiedere a un cliente di avere la prova di un’immunizzazione COVID-19. American confermerà che il cliente ha i documenti richiesti dal governo locale di destinazione prima di salire a bordo dell’aereo.

I clienti che utilizzano l’app VeriFLY e partono da diversi hub American possono usufruire di corsie di ingresso dedicate e rapide per il check-in in aeroporto. Queste corsie dedicate possono far risparmiare tempo consentendo ai clienti di aggirare le code di check-in standard e sono presenti in diversi aeroporti tra cui Charlotte Douglas International Airport (CLT), Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Los Angeles International Airport (LAX), Miami International Airport (MIA), O’Hare International Airport (ORD) in Chicago, Heathrow Airport (LHR) in London, Narita International Airport (NRT) in Tokyo.

I clienti possono utilizzare l’app VeriFLY in tre lingue per semplificare i loro viaggi in diversi paesi quando viaggiano sulle seguenti rotte gestite da American Airlines:

Voli internazionali per gli Stati Uniti.

Voli diretti e in coincidenza dagli aeroporti statunitensi di American a: Aruba, Bahamas, Barbados, Brasile, Canada, Colombia, El Salvador, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Giamaica, Spagna, Regno Unito.

VeriFLY è attualmente disponibile in inglese, giapponese e spagnolo.

(Ufficio Stampa American Airlines)