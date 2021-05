Embraer consegna il 600° Phenom 300 series aircraft

Embraer ha consegnato il 600th Phenom 300 series business jet a Superior Capital Holdings, LLC con sede a Fayetteville, Arkansas. L’aereo, che recentemente è diventato il world’s best-selling light jet per il nono anno consecutivo e il twinjet più consegnato del 2020, sulla base degli year-end aircraft billing and shipment reports della General Aviation Manufacturers Association (GAMA), sarà utilizzato per supportare le operazioni commerciali dell’azienda negli Stati Uniti

“Siamo onorati di raggiungere questo traguardo poiché la popolarità e il continuo successo della serie Phenom 300 è un riflesso diretto del nostro impegno a fornire la migliore esperienza nel settore della business aviation”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Questo velivolo best-in-class continua a sovraperformare nel segmento dei light jet con la sua velocità, il range, il comfort e la tecnologia, che consolidano la posizione di leadership globale della serie Phenom 300 nel settore”.

“Superior Capital Holdings, LLC utilizzava in precedenza un single engine turboprop, ma dopo aver sperimentato un volo con il Phenom 300, ha deciso che l’aereo era la scelta migliore per la loro attività. Il cliente, un first-time jet buyer, ha effettuato l’aggiornamento in base alla necessità di un maggiore comfort in cabina, maggiore velocità e sicurezza, poiché molti dei loro viaggi riguardano rotte superiori a 1.000 miglia nautiche. Oltre alle capacità migliorate del Phenom 300 basate su notevoli field performance, l’aereo mantiene airport flexibility con il miglior costo operativo della categoria, paragonabile a molti turboelica. Il comfort dei sedili, con reclinabilità e piena capacità di movimento, è ulteriormente migliorato dalla migliore pressurizzazione della cabina tra i light jet (maximum cabin altitude di 6.600 piedi) che fornisce la migliore esperienza di volo.

Lanciata originariamente nel 2005, la serie Phenom 300 è operativa in più di 35 paesi e ha accumulato oltre 1,2 milioni di ore di volo. L’aereo consegnato oggi è il Phenom 300E, la più recente versione migliorata del light jet. Con la sua tecnologia, il comfort e le performance, il Phenom 300E stabilisce i più alti standard di eccellenza nella categoria dei light jet. In termini di performance, l’enhanced Phenom 300E è ancora più veloce, in grado di raggiungere Mach 0.80, diventando il più veloce single-pilot jet in produzione. L’aereo è in grado di volare con una high-speed cruise di 464 nodi e un five-occupant range di 2.010 miglia nautiche (3.724 km) con riserve NBAA IFR”, afferma Embraer.

“Ulteriori miglioramenti tecnologici includono un aggiornamento dell’avionica, con runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), la prima tecnologia del suo genere ad essere sviluppata e certificata nella business aviation, oltre a predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, and FAA Datacom, tra gli altri. Il Phenom 300E dispone anche di connettività 4G tramite Gogo AVANCE L5.

I miglioramenti non si sono conclusi con la tecnologia: il comfort è stato ugualmente considerato. Il Phenom 300E è dotato di una cabina più silenziosa grazie a miglioramenti per la riduzione del rumore, nonché di extended seat tracking in cockpit per offrire ai piloti più spazio per le gambe e comfort.

Sin dal suo lancio sul mercato, la serie Phenom 300 è cresciuta di oltre il 7% all’anno, a una velocità tre volte superiore a quella della stessa light jet class fleet. Il Phenom 300 continua ad essere il light jet più venduto nei fractional and charter segments”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)