Airbus avvia l’assemblaggio strutturale del suo primo A321XLR

I team Airbus hanno raggiunto un traguardo significativo nella realizzazione del primo A321XLR: la produzione è iniziata in Germania con lo structural assembly delle Centre and Rear fuselages.

A maggio, il manufacturing partner di Airbus Premium AEROTEC ha consegnato il primo fully equipped Rear Centre Tank alla Airbus major component assembly facility ad Amburgo, un componente chiave delle performance dell’A321XLR. E’ stato quindi annunciato l’inizio dell’assemblaggio di rear fuselage and centre fuselage nella dedicated “Structure Pilot Line”.

“È una pietra miliare importante per il programma A321XLR. I team possono essere orgogliosi di questo risultato e della velocità complessiva dell’industrializzazione. Siamo in linea con la nostra pianificazione. La pilot line dedicata all’A321XLR è pronta e in attesa di eseguire le fasi di assemblaggio del primo flight test aircraft, fino all’entrata in servizio”, ha affermato Martin Schnoor, Head of A321 XLR Programme Development Airframe Programme.

Il Rear Centre Tank (RCT), che è unico per il nuovo long-range A321XLR, è un permanently installed high-capacity fuel tank che realizza il massimo uso volumetrico della aircraft’s lower fuselage. Integrato nelle fuselage Sections 15 and 17 e situato dietro il main landing gear bay, può contenere fino a 13.100 litri, più carburante di quanto diversi Additional Centre Tanks (ACT) combinati potessero contenere in precedenza nella A321 aircraft Family.

L’integrazione dell’RCT ha rappresentato una sfida significativa per i team, per garantire la perfetta integrazione del nuovo rear centre tank e dei suoi nuovi fuel systems. Le operazioni hanno dovuto affrontare un calendario molto ristretto per lo sviluppo complessivo e l’industrial set-up. In questo periodo, la pandemia COVID-19 ha influenzato il collaborative work per l’XLR. “È stata un’altra sfida significativa, ma ci siamo adattati rapidamente utilizzando mezzi digitali con un “co-design approach” per ottenere una soluzione per il velivolo”, ha affermato Stephan Meyer, Head of A321XLR Industrial Centre Aft Fuselage. “Siamo orgogliosi di questo ottimo prodotto, sviluppato e industrializzato in circostanze così difficili, che è ben avviato”.

Parallelamente a questo, l’assemblaggio strutturale della Section 15 è iniziato a metà aprile con l’integrazione degli shells dal supplier RUAG, del Center Wing Box proveniente da Airbus Nantes, di keel beam and Rear Flange Module forniti da Premium AEROTEC. Tutte le parti dell’integral Rear Centre Tank si sono unite armoniosamente.

Queste major sections sono attualmente assemblate nella nuova dedicated production line nell’Hangar 260, una pilot line deliberatamente separata dal resto della A320 line, per essere in grado di avviare il ramp-up delle fusoliere dell’A321XLR senza influire sulla esistente single-aisle production ad Amburgo. La stessa pilot line è stata completamente progettata in 3D, consentendo la smart integration degli A321XLR design data sin dall’inizio. “Il coherent 3D design ha consentito lo sviluppo ottimale dell’intero A321XLR’s industrial system”, ha spiegato Stephan. “Inoltre, siamo stati in grado di convalidare digitalmente il design tenendo conto in anticipo dell’ergonomia, delle operazioni e della logistica”.

Nelle prossime settimane i team finalizzeranno l’integrazione dell’RCT module nella section 17, con lo structural assembly del secondo flight test aircraft. L’equipment assembly phase del primo velivolo è prevista in autunno, seguita da un periodo dedicato per flight test equipment installation.

L’A321XLR è un ulteriore passo nell’evoluzione della Airbus single-aisle family ed è stato progettato per massimizzare la commonality complessiva con il resto della famiglia. Allo stesso tempo sono state introdotte modifiche minime necessarie per dare all’aereo un Xtra Long Range, un aumento del revenue payload e la migliore esperienza di viaggio grazie alla Airspace cabin.

Questo aereo fornirà alle compagnie aeree un range fino a 4.700 nm e un consumo di carburante ed emissioni di CO2 inferiori del 30% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente.

L’entrata in servizio è prevista nel 2023.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)