Embraer presenta l’ERJ 145 Semi-Private Jet Aftermarket Modification

Tenendo a mente il comfort, la privacy e la sicurezza dei passeggeri, Embraer presenta una semi-private configuration per i jet ERJ 145 come soluzione aftermarket, che include sedili premium per il massimo comfort dei passeggeri. La conversione sarà possibile attraverso un supplemental type certificate (STC), attualmente in fase di sviluppo da parte di Embraer, e tutti gli ERJ 145 possono essere convertiti in un semi-private aircraft.

“Embraer valuta costantemente le esigenze dei clienti per offrire soluzioni innovative e supportare le nuove esigenze del mercato, motivo per cui abbiamo sviluppato la nuova semi-private conversion”, afferma Marsha Woelber, Head of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. “Abbiamo individuato questa opportunità dato il numero crescente di aeromobili con semi-private interiors, che sono raddoppiati in due anni, da 21 nel 2019 a più di 40 nel 2021. Con la pandemia, riteniamo che questo numero aumenterà ancora di più”.

L’aereo ERJ 145 da 50 posti può ora essere configurato da 16 a 28 posti premium con una one seat configuration su ciascun lato del corridoio, aumentando le distanze sociali e il comfort. Altre caratteristiche sono un pavimento piatto e la rimozione degli overhead bins, ampliando lo spazio personale dei passeggeri. Il processo di conversione completo può essere eseguito presso gli Embraer Owned Service Centers.

Embraer si rivolge ai passeggeri che di solito viaggiano in first class e potrebbero richiedere opzioni di volo più adatte. L’ERJ 145 semi-private jet consente a questi clienti di evitare i principali aeroporti affollati e risparmiare tempo, offrendo una premium experience ai passeggeri che saliranno a bordo e sbarcheranno da un private terminal.

“In qualità di azienda globale con più di 50 anni nel settore aerospaziale, Embraer offre la migliore esperienza nella business aviation attraverso aeromobili caratterizzati da performance, comfort e tecnologia rivoluzionari. Il suo attuale portafoglio è costituito dal Phenom 100EV, che offre una business aviation experience nella sua forma più pura; dal Phenom 300E, best-selling light jet da nove anni consecutivi; dai Praetor 500 e Praetor 600, che con il miglior range della categoria, sono i midsize and super-midsize business jets più dirompenti e tecnologicamente avanzati, capaci rispettivamente di attraversare continenti e compiere missioni oceaniche”, afferma Embraer.

Embraer migliora costantemente i suoi prodotti con l’obiettivo principale di fornire soluzioni innovative per aumentare la sicurezza dei passeggeri e fornire un’esperienza di volo premium. Nel 2020, la Società ha rilasciato un Service Bulletin che consente agli operatori ERJ 145 di installare high-efficiency particulate air (HEPA) filters, che catturano il 99,97% delle particelle sospese nell’aria e altri contaminanti biologici, come batteri, virus e spore di muffe. Questa tecnologia è disponibile anche sugli Embraer business jets, con filtri HEPA standard su tutti i velivoli Praetor.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)