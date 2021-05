SAS riprende ulteriori rotte grazie all’aumento della domanda

SAS continua ad aprire rotte con l’aumento della domanda di viaggi e riprende sette nuove rotte dirette da Stoccolma e Göteborg. Da Stoccolma Arlanda, SAS vola ad Atene in Grecia, Milano in Italia, Spalato in Croazia, Alanya in Turchia, Beirut in Libano e San Pietroburgo in Russia. Da Landvetter Gothenburg, SAS inizia voli diretti per la popolare Palma, in Spagna.

SAS riprenderà le seguenti rotte dirette dalla Svezia a giugno:

Arlanda Milano dal 2 giugno

Arlanda Atene dal 3 giugno

Arlanda Split dal 5 giugno

Arlanda Alanya dal 12 giugno

Arlanda Beirut dal 15 giugno

Arlanda San Pietroburgo dal 17 giugno

Landvetter Palma dal 5 giugno

Riaprono anche 12 rotte dirette da Copenhagen. Da Copenhagen Kastrup, SAS vola ad Atene e Creta in Grecia, Milano e Roma in Italia, Spalato in Croazia e una serie di altre destinazioni, che apriranno per l’estate.

Altri paesi stanno aprendo per questa estate, il che sta accadendo mentre sempre più persone vengono vaccinate contro COVID-19 e i tassi di infezione stanno diminuendo. Sebbene diversi paesi stiano ora allentando le restrizioni di ingresso, la maggior parte dei paesi richiede ancora diversi tipi certificati di test all’ingresso. Per rendere il viaggio il più agevole possibile, SAS ha creato un nuovo servizio digitale: SAS Travel Ready Center.

Nel SAS Travel Ready Center, i viaggiatori SAS possono trovare informazioni su quali restrizioni si applicano alla loro destinazione, nonché quali documenti sono necessari per l’ingresso. I viaggiatori possono anche trovare consigli locali per destinazioni selezionate.

Per evitare code e congestioni in aeroporto, si consiglia ai viaggiatori SAS di utilizzare il servizio. In SAS Travel Ready Center, i viaggiatori caricano i propri documenti; successivamente, i documenti vengono sottoposti a verifica e quindi i viaggiatori evitano il check-in manuale e il controllo dei documenti in aeroporto.

SAS riprende le seguenti rotte dalla Danimarca (Copenhagen): Chania 15 maggio, Manchester 18 maggio, Roma 3 giugno, Milano 3 giugno, Atene 4 giugno, Faro 5 giugno, Ginevra 7 giugno, Split 9 giugno, Amsterdam 10 giugno, Isole Faroe 11 giugno, Reykjavik 14 giugno, Trondheim 18 giugno.

La flessibilità è importante per i viaggiatori, soprattutto ora che viaggiare è più impegnativo del solito. I biglietti SAS Plus sono sia riprenotabili che rimborsabili. Inoltre, SAS ha introdotto opzioni di cambio di prenotazione più flessibili. I viaggiatori possono annullare i viaggi internazionali fino a 72 ore prima della partenza e ricevere un voucher di viaggio SAS, valido come pagamento in tutte le destinazioni SAS. Per i viaggi domestici in Svezia, Norvegia o Danimarca, SAS offre un cambio di prenotazione gratuito fino a un’ora prima della partenza per un biglietto SAS Go Flex.

Il volo è un modo sicuro per viaggiare. Lo scorso anno, SAS ha introdotto una serie di misure per garantire ulteriormente la sicurezza dei viaggi aerei.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)