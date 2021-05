IATA: la digitalizzazione sarà fondamentale per la ripresa

L’International Air Transport Association (IATA) ha avvertito del potenziale caos aeroportuale a meno che i governi non si muovano rapidamente per adottare processi digitali per gestire le credenziali sanitarie di viaggio (test COVID-19 e certificati vaccinali) e altre misure COVID-19.

Gli impatti saranno gravi:

– Prima del COVID-19, i passeggeri, in media, trascorrevano circa 1,5 ore nei processi per ogni viaggio (check-in, sicurezza, controllo di frontiera, dogana e ritiro bagagli). I dati attuali indicano che i tempi di elaborazione dell’aeroporto sono aumentati fino a 3,0 ore durante le ore di punta con volumi di viaggio a solo il 30% circa dei livelli pre-COVID-19. Gli aumenti maggiori si registrano al check-in e al controllo delle frontiere (emigrazione e immigrazione) dove le credenziali sanitarie di viaggio vengono controllate principalmente sotto forma di documenti cartacei.

– La modellizzazione suggerisce che, senza miglioramenti dei processi, il tempo speso nei processi aeroportuali potrebbe raggiungere 5,5 ore per viaggio al 75% dei livelli di traffico pre-COVID-19 e 8,0 ore per viaggio al 100% dei livelli pre-COVID-19.

“Senza una soluzione automatizzata per i controlli COVID-19, possiamo vedere all’orizzonte il potenziale di gravi interruzioni aeroportuali. I tempi medi di elaborazione e attesa dei passeggeri sono già raddoppiati rispetto a quelli che erano prima della crisi durante le ore di punta, raggiungendo tre ore, inaccettabili. E questo con molti aeroporti che impiegano personale pre-crisi per una piccola frazione dei volumi pre-crisi. Nessuno tollera le ore di attesa al check-in o per le formalità di frontiera. Dobbiamo automatizzare il controllo dei vaccini e dei certificati di test prima che il traffico aumenti. Le soluzioni tecniche esistono. Ma i governi devono concordare gli standard dei certificati digitali e allineare i processi per accettarli. E devono agire in fretta”, ha detto Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Negli ultimi due decenni, il viaggio aereo è stato reinventato per dare ai passeggeri il controllo dei loro viaggi attraverso processi self-service. Ciò consente ai viaggiatori di arrivare in aeroporto essenzialmente “pronti a volare”. Con la tecnologia dell’identità digitale, anche i processi di controllo delle frontiere sono sempre più self-service utilizzando i gate elettronici. Il controllo dei documenti COVID-19 su supporto cartaceo costringerebbe i viaggiatori a tornare ai processi di check-in manuale e di controllo alle frontiere che sono già in difficoltà anche con bassi volumi di viaggiatori.

Se i governi richiedono le credenziali sanitarie COVID-19 per i viaggi, integrarle in processi già automatizzati è la soluzione per un riavvio senza problemi. Ciò richiederebbe certificati digitali riconosciuti a livello globale, standardizzati e interoperabili per i test COVID-19 e i certificati di vaccinazione.

I certificati digitalizzati hanno diversi vantaggi:

– Evitare documentazione fraudolenta.

– Consentire “ready-to-fly” checks da parte dei governi.

– Riduzione delle code, dell’affollamento e dei tempi di attesa negli aeroporti grazie all’integrazione con il check-in self-service (tramite Internet, chioschi o app per telefoni cellulari).

– Aumentare la sicurezza attraverso l’integrazione con la gestione dell’identità digitale utilizzata dalle autorità di controllo delle frontiere.

– Riduzione del rischio di trasmissione del virus tramite lo scambio da persona a persona di documenti cartacei”, afferma IATA.

“Il G20 ha individuato una soluzione simile. Le Linee guida del G20 di Roma per il futuro del turismo richiedono un approccio internazionale comune su test, vaccinazioni, certificazioni e informazioni COVID-19, nonché sulla promozione dell’identità digitale dei viaggiatori.

Le discussioni del G7, che iniziano l’11 giugno, sono la prossima opportunità per i governi principali di sviluppare una soluzione attorno a quattro azioni chiave, concordando di:

– Emettere certificati di vaccinazione in base ai World Health Organization (WHO) Smart Vaccine Certificate data standards, inclusi i codici QR.

– Emettere certificati di test COVID-19 in conformità con i requisiti in materia di dati stabiliti dall’ International Civil Aviation Organization (ICAO).

– Accettare i digital COVID-19 test and vaccine certificates ai loro confini.

– Laddove i governi richiedono alle compagnie aeree di controllare le credenziali di viaggio, i governi dovrebbero accettare traveler friendly apps, come IATA Travel Pass, per facilitare in modo efficiente il processo”, prosegue IATA.

“Questo non può aspettare. Sempre più persone vengono vaccinate. Altri confini si stanno aprendo. I modelli di prenotazione ci dicono che la domanda repressa è a livelli estremamente elevati. Ma i governi e le autorità competenti agiscono isolatamente e si muovono troppo lentamente. È comunque possibile un riavvio regolare. Ma i governi devono capire l’urgenza e agire rapidamente”, ha detto Walsh.

IATA chiede al G7 di collaborare con l’industria del trasporto aereo per assumere la leadership nel riavvio del settore dei viaggi globali. Collaborando con l’industria del trasporto aereo, possiamo garantire che i requisiti governativi per viaggiare in sicurezza siano soddisfatti con soluzioni che possono essere rese operative in modo efficiente.

“Un buon primo passo sarebbe un G7 agreement, con il contributo del settore, su una serie comune di requisiti di viaggio COVID-19. Il passo successivo sarebbe l’implementazione e il riconoscimento reciproco di tali requisiti. Se il G7 adottasse queste misure di leadership, la libertà di viaggiare potrebbe essere ripristinata senza problemi per circa un terzo di tutti i viaggi. Altri paesi potrebbero basarsi su questa leadership per un riavvio globale sicuro ed efficiente della connettività”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)