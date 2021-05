Lufthansa lancia il nuovo “Onboard Delights” catering concept per i voli in Europa

Falafel Tahini Salad, Crunchy Chicken Bowl, Bircher Muesli o apple crumble cake – accompagnati, ad esempio, da una bibita analcolica, un bicchiere di vino o un caffè: d’ora in poi i Lufthansa Economy Class passengers sui voli europei possono scegliere tra una gamma di high-quality “Onboard Delights”. L’assortimento culinario è disponibile su cross-border European flights con una durata di 60 minuti. Con questa offerta, Lufthansa soddisfa le richieste dei suoi clienti riguardo cibi e bevande freschi, di qualità e sostenibili.

Negli hub Lufthansa di Francoforte e Monaco, i piatti vengono preparati quotidianamente dalla catering company Gate Gourmet, il tutto secondo le ricette di dean&david, una giovane azienda di gastronomia di successo. Con sede a Monaco, dean&david è nota per la qualità e il senso di responsabilità. Pertanto, la compagnia non solo è impegnata nell’uso responsabile degli alimenti e contro i rifiuti di imballaggio, ma ha anche già firmato un impegno volontario per ridurre la carne/pesce quest’anno.

Lufthansa sta inoltre espandendo la sua collaborazione di lunga data con la caffetteria Dallmayr. La tradizionale azienda con sede a Monaco fornirà le specialità di pasticceria, nonché le bevande calde, per “Onboard Delights”. Tra i prodotti offerti c’è uno speciale caffè etiope il cui ricavato è destinato a sostenere vari progetti umanitari nella regione di Dano.

Inoltre, c’è una vasta selezione di bevande alcoliche e analcoliche, oltre a numerosi snack. Il cibo fresco è disponibile a partire da 5,50 euro, caffè e tè per 3 euro, bibite (500 ml) o birra (330 ml) per 3,50 euro. Piccoli snack sono disponibili a partire da 2 euro. Una bottiglia d’acqua e una sorpresa al cioccolato saranno servite gratuitamente agli ospiti.

La selezione dei prodotti freschi viene aggiornata ogni tre mesi. Il concetto di servizio in Business Class rimane invariato. Al fine di soddisfare i requisiti di igiene a bordo, il pagamento sarà effettuato esclusivamente senza contanti.

Lufthansa attribuisce grande importanza alla sostenibilità e quindi soddisfa anche le richieste dei clienti per il nuovo concetto di ristorazione. L’attenzione si concentra sulla selezione coerente di alimenti prodotti in modo da risparmiare risorse e materiali di imballaggio rispettosi dell’ambiente. Ad esempio, gran parte dei prodotti freschi è confezionata in materiale PaperWise, realizzato con materiale di scarto agricolo e prodotto utilizzando il 100% di energia rinnovabile, quindi CO2 neutro. Producendo i prodotti freschi in un modo più in linea con la domanda, è necessario smaltire meno cibo inutilizzato.

I dettagli della nuova offerta di catering sui voli europei e il menu attuale sono disponibili su https://www.lufthansa.com/de/en/onboard-delights.

(Ufficio Stampa Lufthansa)