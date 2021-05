Il nuovo impegno di Cathay Pacific: zero emissioni nette di carbonio entro il 2050

Cathay Pacific, sempre attenta al rispetto delle politiche ambientali, si è posta un nuovo obiettivo da raggiungere: zero emissioni di carbonio nette entro il 2050, diventando così una delle prime compagnie aeree in Asia a stabilire una tempistica entro il quale rendere la neutralità una vera e propria realtà. L’impegno annunciato dalla Compagnia precede il Sustainable Development Report 2020, dedicato alle iniziative di sostenibilità ambientale, sociale e di governance messe in campo per promuovere un modello di aviazione più green.

Augustus Tang, Chief Executive Officer di Cathay Pacific, ha commentato: “La pandemia senza precedenti che abbiamo attraversato e che ha senza dubbio scosso il mondo intero, ci ha dimostrato che “l’ordinaria amministrazione” non è un’opzione considerabile quando si affronta un rischio globale così grande. Il cambiamento climatico, potenzialmente una crisi molto più distruttiva, richiede tuttavia sforzi maggiori”.

Mentre l’industria dell’aviazione, nel periodo antecedente al Covid-19, ha contribuito con meno del 3% delle emissioni di CO2 prodotte dall’uomo, Cathay Pacific, si è assunta la responsabilità di guidare il processo che condurrà a un’aviazione sostenibile per garantire alle generazioni future di continuare a sperimentare la gioia di viaggiare, aiutando il pianeta.

Tang ha aggiunto: “Il nostro impegno a zero emissioni nette, si allinea con i requisiti stabiliti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dall’accordo di Parigi, e fornisce il punto di partenza di cui abbiamo bisogno per ideare la nostra strategia futura – dalla pianificazione della flotta, alla compensazione di carbonio, fino a ulteriori investimenti in carburante per incentivare l’aviazione sostenibile e lo sviluppo di nuove tecnologie”.

Il Gruppo Cathay Pacific sta aumentando l’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF), con l’obiettivo che diventino accessibili e sostenibili dal punto di vista commerciale per il largo pubblico. Rispetto al carburante tradizionale, i biocarburanti possono ridurre le emissioni di gas serra per l’intero ciclo di vita fino all’80%. Nel 2014, Cathay Pacific è diventata la prima compagnia aerea a investire in Fulcrum BioEnergy, pioniere mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione della conversione di rifiuti urbani in carburante sostenibile per l’aviazione. La Compagnia si è impegnata ad acquistare 1,1 milioni di tonnellate di SAF in 10 anni, sufficienti a coprire circa il 2% del fabbisogno totale di carburante, a partire dal 2023.

Grazie al programma Fly Greener, Cathay Pacific offre ai passeggeri l’opportunità di compensare le emissioni di anidride carbonica generate dai loro viaggi aerei in modo semplice e affidabile. Le somme di denaro investite nella compensazione di carbonio vengono devolute direttamente a progetti di terzi, certificati secondo il Gold Standard, che riducono attivamente le emissioni di CO2. Dal 2007, anno di lancio di Fly Greener, la Compagnia si impegnata anche a compensare tutte le emissioni dei viaggi di lavoro dei propri dipendenti. Ad oggi, il programma è riuscito a compensare oltre 300.000 tonnellate di emissioni di carbonio.

Il Gruppo Cathay Pacific lavora costantemente per ridurre le emissioni degli aeromobili, integrando la propria flotta con aerei a basso consumo di carburante e riducendo l’uso dei motori a terra. La Compagnia si è inoltre impegnata a ridurre ulteriormente le emissioni a terra del 32% rispetto alla base di partenza del 2018, entro la fine del 2030.

I dettagli completi dell’impegno di Cathay Pacific a raggiungere zero emissioni di carbonio, e tutti i progressi in campo di sviluppo sostenibile sono disponibili nel Sustainable Development Report 2020.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)