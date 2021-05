Boeing fornirà C-17 Training per la prossima generazione di Royal Air Force Crews and Engineers

Boeing continuerà ad addestrare i Royal Air Force (RAF) C-17 aircrew and engineers presso il C-17 International Training Center (ITC) di Farnborough, offrendo un technology-enabled program nell’ambito di un Synthetic Training Service (STS) contract fino al 2040.

“La garanzia di disporre di forze armate modernizzate in grado di affrontare minacce future inizia con l’accesso a una formazione di livello mondiale per tutto il nostro personale”, ha affermato il Minister for Defence Procurement Jeremy Quin MP. “Questo investimento di 247 milioni di sterline (348 milioni di dollari) consentirà ai nostri equipaggi di utilizzare questo velivolo al massimo delle sue capacità”.

Il training program applicherà una combinazione di digitally based training, advanced aircraft simulation and desktop training devices, per migliorare le competenze di piloti, loadmaster e ingegneri che operano e mantengono il C-17. Il contratto STS include anche lo sviluppo di due nuovi engineering training devices che impiegano la tecnologia più recente per l’addestramento pratico alla manutenzione su un C-17 wing engine e main landing gear assembly.

“Il C-17 della RAF è una delle tante piattaforme di difesa per cui Boeing fornisce sistemi di addestramento standard, avanzati e digitali, contribuendo a garantire la sicurezza e la prontezza delle forze armate del Regno Unito”, ha affermato Anna Keeling, managing director of Boeing Defence UK. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro supporto a lungo termine per la flotta di otto C-17 della RAF, fornito da dipendenti Boeing UK altamente qualificati in collaborazione con i nostri fornitori con sede nel Regno Unito, per migliorare l’aircrew and engineering training, fornendo flessibilità per la UK’s strategic airlift capability per i decenni a venire”.

Dal 2014, Boeing ha fornito aircrew and engineering training support per la RAF C-17 Globemaster III fleet, che è arrivata per la prima volta nel Regno Unito nel 2001. Il C-17 può trasportare attrezzature, rifornimenti e truppe direttamente negli aeroporti su terreni accidentati ovunque nel mondo, giorno e notte, oltre a sostenere le operazioni umanitarie. Oggi la RAF è uno dei nove operatori mondiali del velivolo.

“Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con la RAF per offrire la migliore esperienza di apprendimento per i loro piloti, personale di volo e manutentori”, ha affermato Tonya Noble, senior director of Boeing Government Training. “Continuiamo a innovare e sviluppare le nostre soluzioni di formazione su piattaforme collaudate come il C-17 per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione e per capitalizzare i vantaggi e l’efficienza significativi delle tecnologie digitali”.

L’ITC ospita un C-17 full flight training simulator, un fixed-base maintenance procedure trainer e una loadmaster station. Questi dispositivi, i relativi corsi e attrezzature di supporto, insieme a un gruppo di 20 istruttori Boeing e personale di supporto, forniscono istruzioni su in-flight and ground operations checks, emergency procedures and C-17 avionic and mechanical systems. Insieme alla RAF, gli operatori C-17 delle forze di difesa di tutto il mondo si impegnano in sessioni di addestramento con il team Boeing a Farnborough.

(Ufficio Stampa Boeing)