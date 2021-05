Inizia le operazioni Breeze Airways, nuova U.S. Airline con 13 Embraer Jets

Breeze Airways, un nuovo vettore statunitense del fondatore di JetBlue David Neeleman, viene lanciato oggi con una flotta pianificata di 13 jet Embraer. I primi voli operano tra Charleston, SC, Tampa, FL e Hartford, CT, a partire dal 27 maggio, con le destinazioni rimanenti che verranno aggiunte ogni settimana fino a luglio 2021. Breeze prenderà in consegna tutti i 13 jet in leasing durante l’estate, per raggiungere un iniziale flotta di 10 E190 e 3 E195, con l’intenzione di espandere ulteriormente la flotta prima della fine dell’anno.

“In qualità di fondatore di entrambe le compagnie aeree JetBlue e Azul, l’esperienza di Neeleman nella crescita di compagnie aeree e rotte che utilizzano gli Embraer E-Jets è leggendaria. Breeze sta creando una compagnia aerea che offre un’esperienza “Seriously Nice”, con tariffe basse e alta flessibilità, che serve destinazioni da quattro aeroporti principali: Tampa, FL; Charleston, Carolina del Sud; New Orleans, LA; e Norfolk, Virginia”, afferma Embraer.

David Neeleman, CEO e fondatore di Breeze Airways, ha dichiarato: “Gli E-Jets di Embraer sono fenomenali nel creare nuove compagnie aeree, nella crescita e nel supporto di nuove rotte. Sono i maestri nel farlo, come dimostrato dalle mie precedenti avventure aeree, con l’assenza di posti centrali. La flessibilità offerta dalla famiglia di aeromobili ci consente di soddisfare la domanda fluttuante in modo redditizio, esattamente ciò di cui tutte le compagnie aeree hanno bisogno in questo momento. Avere gli E-Jets come parte fondamentale del nostro team mi dà un’enorme fiducia”.

Mark Neely, Vice President Sales, Americas, ha dichiarato: “È fantastico far parte di un altro Neeleman airline project. Il lancio di Breeze con una flotta Embraer è un’approvazione del valore che questi aeromobili portano, consentendo a Breeze di stabilire nuove rotte point-to-point in mercati sottoserviti, portando la connettività necessaria, proteggendo i rendimenti, gestendo la domanda e facendo ciò in modo redditizio”.

I jet E190 saranno configurati per ospitare 108 ospiti mentre l’aereo E195 avrà 118 posti.

All’inizio di questo mese Breeze ha firmato un long-term Pool Program Agreement con Embraer per supportare un’ampia gamma di componenti riparabili per la flotta E190 e E195 della compagnia aerea. L’accordo include full repair coverage for components and parts, nonché l’accesso a un ampio stock di componenti presso l’Embraer distribution center, che supporterà l’inizio delle operazioni della compagnia aerea.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)