News Brevi – 27.05.2021

WIZZ AIR: UN’ESTATE ITALIANA NELLE ISOLE COVID FREE – Grazie all’allentamento delle misure restrittive dovute al calo dei contagi e alla campagna vaccinale che sta procedendo a pieno ritmo, l’Italia è pronta ad affrontare la stagione estiva nel rispetto delle norme vigenti. Il bel Paese, sul modello della Grecia, ha deciso di creare delle isole Covid-free, ideando un piano di vaccinazione in modo da immunizzare le isole minori e favorirne così il turismo. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia al Lazio, passando per la Campania e la Toscana possiamo trovare le isole che hanno aderito a questo progetto per far ripartire il turismo in sicurezza. Nel golfo di Napoli troviamo Procida, eletta la prima isola covid free in Italia, Capri e Ischia che si potranno raggiungere atterrando con i voli Wizz Air all’aeroporto di Napoli usufruendo poi di traghetti o aliscafi per raggiungere le mete desiderate. Da lunedì 3 maggio, nella regione Lazio sono partite le vaccinazioni per le isole di Ponza e Ventotene, mete estive in cui sarà possibile arrivare atterrando all’aeroporto di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Dagli aeroporti di Palermo e Catania, prendendo un traghetto o un aliscafo, si approderà alle Isole Eolie, Ustica e Pantelleria. Grazie al nuovo collegamento di Wizz Air con Lampedusa sarà possibile raggiungere l’omonima isola, dalla natura incontaminata dal fascino selvaggio e Linosa. Non potevano mancare la Puglia e la Sardegna tra le località turistiche preferite dai vistitatori, con le Isole Tremiti e La Maddalena per godersi una vacanza di sole, mare e relax. Wizz Air, grazie ai numerosi voli presenti nel suo network permette di viaggiare in sicurezza verso destinazioni Covid free per trascorrere una vacanza in assoluta tranquillità. I voli possono essere prenotati sul sito wizzair.com o sulla app della compagnia aerea. Wizz Air ha introdotto una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La compagnia ha anche lanciato il suo Wizz Air Discount Club in Italia. L’abbonamento di 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’abbonamento al Domestic Wizz Air Discount Club parte da soli 19,99€ all’anno.

I PASSEGGERI QANTAS AMMIRANO SUPERMOON E TOTAL LUNAR ECLIPSE – 180 passeggeri erano a bordo del volo QF1250, il Qantas supermoon scenic charter flight che ha preso il volo sopra Sydney, Australia, per visualizzare un raro fenomeno doppio, una superluna e un’eclissi lunare completa. Il B787-9 Qantas Dreamliner è partito dall’aeroporto di Sydney alle 19:30 e ha raggiunto un’altitudine di crociera di oltre 40.000 piedi sull’Oceano Pacifico, lontano dalle luci della città per il tour di tre ore. Quando l’aereo ha iniziato la sua traiettoria di volo appositamente progettata in preparazione per lo spettacolo celeste, i passeggeri hanno goduto di “supermoon cakes” and cosmic cocktails, mentre l’astronomo del CSIRO dott.ssa Vanessa Moss ha fornito approfondimenti sulle superlune e le eclissi lunari. L’eclissi lunare totale è iniziata alle 21:11 AEST. Durante questo periodo, i piloti hanno abbassato le luci della cabina mentre la luna attraversava la parte più oscura dell’ombra della Terra e i passeggeri hanno sperimentato questo fenomeno per 14 minuti e 30 secondi. Questa eclissi totale è stata relativamente breve perché la Luna stava attraversando solo una piccola sezione dell’ombra della Terra. Il Qantas Chief Technical Pilot, Captain Alex Passerini, ha affermato che la sfida più grande nel pilotare il supermoon scenic flight sono state le variabili del tempo e del traffico aereo, oltre a coordinare la rotta di volo ottimale in consultazione con CSIRO e Air Services Australia. “Avevamo designato uno spazio aereo riservato per noi a circa 465 chilometri dalla costa di Sydney e abbiamo mappato il percorso di volo in base alla traiettoria del sorgere della Luna e al momento dell’eclissi totale. Abbiamo eseguito una serie di virate per garantire che i passeggeri su entrambi i lati dell’aereo avessero una splendida visuale della luna in diversi momenti”. L’Australia dovrà aspettare altri 12 anni per la prossima combinazione di superluna ed eclissi lunare totale, che avrà luogo l’8 ottobre 2033. Il volo ha operato con zero emissioni nette, compensando il 100% delle emissioni di carbonio. Questo volo è l’ultimo di una serie di voli speciali che Qantas ha operato negli ultimi 12 mesi.

AIR FRANCE-KLM: AGM DEL 26 MAGGIO – L’Air France-KLM Annual General Shareholders Meeting si è tenuto a porte chiuse martedì 26 maggio, sotto la presidenza di Anne-Marie Couderc, senza la presenza fisica degli azionisti a causa del contesto. È stato trasmesso in diretta via webcast sul sito web di Air France-KLM. Sono state confermate diverse nomine e approvate diverse decisioni. I risultati dettagliati delle votazioni e tutta la documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sono disponibili sul sito web di Air France-KLM (https://www.airfranceklm.com/en/finance/shareholders/annual-general-meeting).

PRATT & WHITNEY: ACCORDO CON TELEDYNE CONTROLS – Pratt & Whitney ha annunciato di aver firmato un accordo con Teledyne Controls, data delivery solutions provider che utilizza tecnologie innovative per la raccolta e la gestione di aircraft data per più di 300 compagnie aeree globali. Questa collaborazione migliorerà gli engine health management services offerti agli aeromobili con motori Pratt & Whitney, focalizzati sui clienti globali di Teledyne Control. “Lavorando con Teledyne Controls, Pratt & Whitney amplierà le sue capacità di raccolta di full-flight data a una popolazione più ampia di aeromobili. Utilizzando un servizio a cui molte compagnie aeree sono già abbonate, faremo leva su un ecosistema esistente per portare ulteriori vantaggi ai nostri clienti”, ha affermato Joe Sylvestro, vice president of Global Aftermarket Operations at Pratt & Whitney. “Questi dati avanzati sui parametri del motore dipingeranno un quadro digitale coerente della salute dei velivoli, consentendo ulteriormente a Pratt & Whitney di trarre informazioni e fornire una manutenzione predittiva”. Le data delivery solutions di Teledyne Control amplieranno i canali di accesso ai dati dei clienti per Pratt & Whitney e miglioreranno i servizi offerti attraverso le soluzioni EngineWise®. “Siamo entusiasti di lavorare con Pratt & Whitney per garantire che i nostri clienti ricevano la migliore assistenza per i loro motori”, ha affermato Michael Penta, vice president of Sales and Marketing at Teledyne Controls. “In qualità di fornitore di servizi digitali, siamo il tramite tra la compagnia aerea e l’OEM, fornendo parametri selezionati dei full-flight data a Pratt & Whitney, mentre diamo alla compagnia aerea il controllo sulla condivisione dei dati di volo dell’aereo. Ci rendiamo conto che ogni compagnia aerea è diversa, pertanto lavoriamo con ogni cliente, assicurandoci che i suoi dati arrivino dove è necessario”.

BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS: OFFERTE CON ESCLUSIVE ESPERIENZE AEROPORTUALI – British Airways Holidays ha lanciato un’offerta esclusiva per i clienti che prenotano pacchetti per le vacanze estive, con esperienze aeroportuali gratuite al Terminal 5 di Londra Heathrow. L’offerta si applica alle vacanze con date di partenza comprese tra il 9 giugno e il 30 settembre 2021, per chi viaggia in Euro Traveller, World Traveller o World Traveller Plus (economy e premium economy) nell’ambito di un pacchetto vacanza Volo + Hotel e/o Auto. I clienti si qualificheranno automaticamente quando spendono un minimo di £1.500 a persona per due o più persone, per un minimo di cinque notti. Saranno idonee anche le prenotazioni esistenti. Coloro che viaggiano in Club World o Club Europe (business class) e spendono un minimo di £2.500 a persona avranno anche diritto al First Wing check in e all’accesso gratuito alla Galleries First Lounge del Terminal 5 di Londra Heathrow, entrambe esperienze esclusive per clienti premium. L’offerta si applica a tutte le destinazioni e a tutti i tipi di vacanza e comprende: Check-in Premium, Fast Track Security, British Airways Galleries Club Lounges access, Priority boarding (dal 21 giugno 2021).

EASYJET LANCIA NUOVE ROTTE DOMESTICHE IN UK – easyJet ha lanciato per la prima volta i voli da Edimburgo a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, fornendo ai clienti in Scozia ancora più collegamenti interni quest’estate. I voli per la famosa località balneare operano fino a due volte a settimana il giovedì e la domenica per tutta l’estate e sono in vendita su easyJet.com. easyJet ha celebrato inoltre lancio del suo nuovo servizio tra Bournemouth e Belfast. Il primo volo è partito da Bournemouth per Belfast alle 19:10, segnando il lancio di una connettività più conveniente quest’estate tra la costa sud-occidentale e le principali città del Regno Unito. Il volo per Belfast è il primo di due nuove rotte domestiche easyJet da Bournemouth che verranno lanciate quest’estate, con voli per Edimburgo che partiranno il 27 maggio.

AMERICAN AIRLINES OFFRE ULTERIORI SCELTE DI INTRATTENIMENTO IN VOLO – A partire dal 1° giugno, American Airlines offrirà ai clienti più scelte di intrattenimento per migliorare la loro esperienza di viaggio grazie a una partnership esclusiva con Rosetta Stone e Skillshare, rendendo American la prima compagnia aerea statunitense ad attingere all’online/remote learning da 35.000 piedi. I clienti possono scegliere da una raccolta di oltre 150 corsi di creatività, produttività o lingue e imparare gratuitamente sul nuovo canale di intrattenimento in volo Lifestyle di American. “L’importanza dell’arricchimento personale è cresciuta nell’ultimo anno, ma anche le diverse priorità competono per la nostra attenzione”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “Siamo entusiasti di collaborare con Rosetta Stone e Skillshare per introdurre nuovi modi interattivi per i nostri clienti di trascorrere il loro tempo con noi”. Rosetta Stone presenta contenuti che rafforzano la fiducia dei clienti nel parlare altre lingue: è uno dei marchi più conosciuti e affidabili al mondo per l’apprendimento delle lingue, con ulteriori offerte che verranno aggiunte nei prossimi mesi. Skillshare è la più grande comunità di apprendimento online al mondo per la creatività, con lezioni di scrittura, illustrazione, design, fotografia e creatività. Tutto l’intrattenimento in volo a bordo dei voli American è gratuito, inclusa la libreria di un massimo di 600 film e programmi TV. I clienti possono eseguire lo streaming sul proprio telefono, tablet o laptop. Oltre a Rosetta Stone e Skillshare, il nuovo canale di intrattenimento in volo Lifestyle includerà anche musica dal vivo e concerti.

DELTA ANNUNCIA UNA DONAZIONE DI UN MILIONE DI DOLLARI A BCRF – Le persone di Delta hanno raccolto 1 milione di dollari per sostenere la Breast Cancer Research Foundation, il culmine degli sforzi di raccolta fondi impegnati nel 2020, nonostante la pandemia COVID-19. “La donazione includeva contributi di colleghi, clienti, amici e familiari attraverso il nostro impegno per portarci più vicino a una cura. Lo sforzo annuale raccoglie donazioni che finanziano la ricerca critica sulle terapie contro il cancro. Durante la campagna molte persone Delta indossano uniformi rosa e raccolgono donazioni a bordo e online su delta.com/BCRF”, afferma Delta. Allison Ausband, E.V.P. – Chief Customer Experience, ha presentato la donazione alla BCRF’s Hot Pink Evening il 20 maggio, che si è svolta virtualmente. “Sono davvero ispirata dalla dedizione e dal sostegno del personale Delta ogni anno, ma in particolare lo scorso anno, dove la creatività era un must per generare denaro per questa causa fondamentale”. Dal 2005, i dipendenti, i clienti, i loro amici e le famiglie di Delta hanno raccolto 20 milioni di dollari per BCRF. I contributi collettivi hanno finanziato il lavoro vitale di 80 diversi progetti di ricerca nel corso degli anni per l’eradicazione del cancro al seno. Le donazioni raccolte dai dipendenti finanzieranno interamente quattro borse di ricerca BCRF per l’anno 2021-2022. BCRF è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata a raggiungere la prevenzione e una cura per il cancro al seno.

MAIRE TECNIMONT E LEONARDO: ALLEANZA STRATEGICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI NUOVA GENERAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO – Il Gruppo Maire Tecnimont e Leonardo hanno firmato un accordo mirato a supportare l’evoluzione del tessuto produttivo attraverso la progettazione di impianti greenfield e brownfield di nuova generazione per la trasformazione delle risorse naturali e nella chimica verde, fornendo soluzioni integrate di cyber security e per la digitalizzazione dei processi operativi. L’accordo – siglato da Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont, e da Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, alla presenza di Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, e di Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo – si propone di dare vita ad un’unica piattaforma di progettazione e di ingegneria italiana capace di imporsi come punto di riferimento internazionale per la realizzazione di siti industriali chiavi in mano ad alto contenuto digitale, di cyber security e di tecnologie per garantire processi e prodotti piu sostenibili. L’intesa – che prevede una fase inziale di studio di 24 mesi – si propone di individuare i progetti pilota in Italia e all’estero per sviluppare siti industriali di nuova generazione, grazie alla sinergia fra le competenze distintive e tecnologiche di Maire Tecnimont nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi impianti industriali, nella chimica verde nonché nella digitalizzazione dei processi operativi, e il presidio delle tecnologie strategiche di Leonardo nella sicurezza integrata, nelle piattaforme di gestione e controllo delle infrastrutture, nelle telecomunicazioni e nell’Industry 4.0. Le aziende lavoreranno insieme, attraverso iniziative di economia circolare, anche a progetti mirati a ridurre l’impatto carbonico ed energetico dei processi produttivi, nonché all’applicazione di tecnologie per la produzione di carburanti ecosostenibili per l’industria aeronautica (SAF, Sustainable Aviation Fuels).

BOEING SOSTIENE PROGRAMMI CHIAVE PER GREENWOOD RISING – In qualità di uno dei primi partner aziendali per Greenwood Rising, The Boeing Company sta investendo $500.000 per supportare due dei programmi chiave del centro fino al 2026: The Youth Race & Leadership Forum e la Greenwood Rising XR Learning platform. Greenwood Rising XR Learning consentirà agli studenti di tutta la comunità di Tulsa e in tutto il mondo di partecipare a viaggi virtuali a Greenwood Rising. Il secondo programma finanziato da Boeing è l’annuale Youth Race & Leadership Forum, una partnership con l’Oklahoma Center for Community and Justice (OCCJ) durante la quale gli studenti imparano a conoscere come possono sostenere un cambiamento positivo per se stessi e le loro comunità. “Boeing è orgogliosa di collaborare con Greenwood Rising per aiutarci a educare tutti noi. Attraverso il nostro investimento, continueremo la conversazione su come migliorare l’equità razziale negli Stati Uniti e consentire alla prossima generazione, sia qui che all’estero, di far parte di quel cambiamento”, ha affermato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement.