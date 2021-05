Air France collegherà Paris-Charles de Gaulle a Helsinki dal 6 luglio 2021

Air France rafforza la sua presenza nel Nord Europa. Dal 6 luglio, la compagnia aerea offrirà un nuovo servizio tutto l’anno per Helsinki (Finlandia) dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

Inizialmente operato quattro volte a settimana (martedì, giovedì, venerdì e sabato), diventerà un servizio giornaliero dal 19 luglio 2021. I voli saranno operati da Airbus A319 con 143 posti.

Orari dei voli (in ora locale): il volo lascia Parigi-Charles de Gaulle alle 13:00, con arrivo a Helsinki alle 17:00. Il collegamento di ritorno lascia Helsinki alle 17:45, con arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 19:50

Questi voli saranno in aggiunta a quelli operati da Finnair su questa rotta e operati da Air France in code-share.

I voli possono essere prenotati da oggi su www.airfrance.com o presso un’agenzia di viaggi.

Questa nuova rotta completa l’offerta di Air France nei paesi nordici, dove la compagnia aerea serve già Copenaghen e Billund in Danimarca, Oslo e Bergen in Norvegia, nonché Stoccolma e Göteborg in Svezia.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche in base alle restrizioni di viaggio. Dall’inizio della crisi COVID-19, Air France ha adeguato la sua offerta in tempo reale, tenendo conto dell’evoluzione della situazione sanitaria. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le limitazioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per saperne di più, visitare: airfrance.traveldoc.aero.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per i viaggi fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare gratuitamente la loro prenotazione o richiedere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente ha la possibilità di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igieniche e sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aeromobile e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie ospedaliere. Air France ha inoltre rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavolini e schermi prima di ogni volo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)