Air France rafforza il proprio programma di voli verso i territori francesi d’oltremare, i Caraibi e l’Oceano Indiano

Air France sta aumentando il numero di servizi a lungo raggio verso le sue destinazioni leisure. Fatte salve le restrizioni di viaggio, la compagnia aerea prevede ora di operare fino a 98 voli settimanali quest’estate verso French Caribbean, Reunion Island, French Guiana, French Polynesia, Saint-Martin, Dominican Republic e Riviera Maya in Messico.

Quest’estate Guadalupa, Martinica, French Guiana e Reunion Island saranno collegate sia a Parigi-Charles de Gaulle che a Parigi-Orly, fornendo collegamenti con l’intera rete Air France a corto, medio e lungo raggio.

Flight schedule – 2021 summer season:

In partenza da Paris-Orly:

Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica), Saint-Denis de La Réunion: fino a 14 voli settimanali per ciascuna destinazione.

Cayenne (Guyana francese): fino a 7 voli settimanali.

In partenza da Paris-Charles de Gaulle:

Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica), Saint-Denis de La Réunion: fino a 7 voli settimanali per ogni destinazione.

Cayenne (Guyana francese): fino a 3 voli settimanali.

Papeete (Polinesia francese): fino a 3 voli settimanali.

Saint Martin: fino a 7 voli settimanali.

Punta Cana (Repubblica Dominicana): fino a 7 voli settimanali.

Santo Domingo (Repubblica Dominicana): fino a 3 voli settimanali.

Cancun (Messico): fino a 5 voli settimanali.

I voli saranno operati da Boeing 777 e Airbus A330 dotati delle cabine Business, Premium Economy ed Economy.

I giorni di operazione, gli orari e le tariffe sono disponibili per la consultazione su airfrance.fr. Questo programma di volo è soggetto a modifiche in base alle restrizioni di viaggio.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

Fermo restando l’abolizione delle restrizioni di viaggio, Air France prevede di servire anche le seguenti destinazioni d’oltremare, dei Caraibi e dell’Oceano Indiano da Parigi-Charles de Gaulle quest’estate: Antananarivo (Madagascar), L’Avana (Cuba) e Port-Louis (Mauritius).

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per i viaggi fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare gratuitamente la loro prenotazione o richiedere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i clienti possono scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igienico-sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aeromobile e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie ospedaliere. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavolini e schermi prima di ogni volo.

Molti paesi ora richiedono ai passeggeri di fornire un risultato negativo del test COVID-19 per entrare nel loro paese. Per assistere i clienti che devono sostenere questo test prima del viaggio, l’alleanza SkyTeam, di cui Air France è membro fondatore, ha sviluppato una mappa interattiva dei centri di test approvati, accessibile su airfrance.com. Questo elenco viene aggiornato regolarmente e nuove destinazioni verranno aggiunte a breve.

(Ufficio Stampa Air France)