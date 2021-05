Dassault Aviation: la Croazia sceglie il Rafale

La Croazia ha selezionato il Rafale per la sua Air Force, a seguito di un bando di gara internazionale nell’ambito del suo Multi Role Fighter Aircraft (MRFA) program.

Il contratto tra le autorità francesi e croate riguarderà l’acquisizione di 12 Rafale precedentemente in servizio con la French Air Force, nonché fleet support and training.

“Dassault Aviation e i suoi partner sono lieti della scelta della Croazia come first-time user di un Dassault aircraft e quinto Rafale export customer, ringraziando le autorità croate per la loro fiducia. Lodano il lavoro svolto dal “France” team nel quadro del bando di gara e supportano attivamente le autorità francesi nel finalizzare la firma di questo contratto”, afferma Dassault Aviation.

“Questo ultimo successo in una competizione tra European and U.S. aircraft conferma la superiorità tecnologica e operativa del Rafale, latest-generation, combat proven, multirole fighter. Inoltre rafforza la posizione del Rafale nelle forze aeree europee, fornendo un contributo attivo alla sovranità della difesa europea”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)