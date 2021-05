Austrian Airlines insiste sull’importanza di un global digital travel certificate

Giusto in tempo per l’inizio della stagione delle vacanze estive, l’Austria ha annunciato un ulteriore allentamento delle attuali regole di ingresso. Dal 10 giugno in poi, sarà richiesta una “Pre Travel Clearance” obbligatoria solo alle persone che entrano da un’area ad alta incidenza e con varianti virali. In precedenza, l’Unione europea aveva concordato un certificato uniforme per vaccinazioni, test e recupero. Il documento leggibile digitalmente ha lo scopo di rendere più facile viaggiare in tutta l’UE e di porre fine alle normative gestite in modo diverso per l’ingresso nei paesi dell’UE a partire dal 1° luglio.

“Ci aspettiamo che questo lasso di tempo serva a rendere i viaggi all’interno dell’UE il più spensierati possibile, giusto in tempo per l’inizio delle vacanze a luglio”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

“Il “digital EU Covid certificate” sarà disponibile su dispositivi mobili e in formato cartaceo come codice QR stampato. La sua introduzione in estate dovrebbe porre fine al groviglio di regolamenti di ingresso diversi a livello dell’UE”, afferma Austrian Airlines.

Con il tasso di vaccinazione globale in aumento e il numero di infezioni in calo, l’attenzione si concentra sempre più sul ripristino della libertà di viaggio globale. Ciò si riflette anche nella domanda di biglietti aerei per la regione del Nord Atlantico quest’estate. “È importante che l’EU Covid certificate sia ora seguito da una soluzione riconosciuta a livello mondiale per dare pieno impulso all’aviazione. Il viaggio è una necessità fondamentale. Le persone desiderano nuove esperienze e riunirsi con la famiglia, gli amici e i partner commerciali”, sottolinea Alexis von Hoensbroech.

“Ultimo ma non meno importante, il traffico aereo transatlantico è un fattore economico trainante. La prospettiva di facilitare i viaggi aerei è quindi essenziale. Un international Covid certificate darebbe all’aviazione un importante miglioramento e consentirebbe un ritorno a più collegamenti e servizi di volo ai livelli pre-crisi”, afferma Austrian Airlines.

Austrian Airlines offre la massima sicurezza e flessibilità per le attuali prenotazioni di voli verso destinazioni al di fuori dell’UE grazie alle opzioni di cambio prenotazione gratuite. Per tutte le prenotazioni prima del 31 luglio, sia la data che la destinazione possono essere modificate senza costi aggiuntivi se, ad esempio, le norme di ingresso cambiano alla data originale del viaggio.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)