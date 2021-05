Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP, Air France-KLM e Airbus rivelano i vincitori dell’invito a manifestare interesse per esplorare le opportunità offerte dall’idrogeno

Groupe ADP, Airbus, Air France-KLM e la regione Île-de-France, con il supporto di Choose Paris Region, hanno lanciato, lo scorso 11 febbraio, un invito a manifestare interesse denominato “H2 HUB AIRPORT”, per esplorare le opportunità offerte dall’idrogeno.

Questa iniziativa, di dimensione internazionale e senza precedenti nel settore del trasporto aereo, è stata un grande successo con 124 candidature ricevute. 11 vincitori sono stati selezionati per contribuire alla crescita dell’hydrogen airport ecosystem di domani.

La transizione energetica nel trasporto aereo è in corso e l’hydrogen airport ecosystem è uno degli elementi costitutivi operativi essenziali per plasmare l’arrivo dell’Airbus hydrogen aircraft previsto per il 2035, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo a breve termine degli usi dell’idrogeno a terra.

Questo è lo scopo di questo invito a manifestare interesse, strutturato in tre campi:

– A monte della value chain: produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di idrogeno (gassoso e liquido) nell’ambiente aeroportuale (sistemi di stoccaggio, micro-liquefazione, rifornimento di aerei, ecc.).

– A valle della supply chain: diversificazione degli usi e dei servizi dell’idrogeno in ambito aeroportuale e aeronautico (veicoli e attrezzature per l’assistenza a terra, trasporto ferroviario negli aeroporti, fornitura di energia per edifici o aeromobili durante le operazioni di assistenza a terra, ecc.).

– Economia circolare intorno all’idrogeno (recupero dell’idrogeno dissipato durante il rifornimento di idrogeno liquido, recupero di un sottoprodotto da una reazione per produrre idrogeno decarbonizzato, ecc.).

L’invito a manifestare interesse “H2 HUB AIRPORT” era consentito ad importanti player industriali, PMI, startup ed enti del mondo accademico e della ricerca, talvolta riuniti in consorzio. Per selezionare i vincitori, la giuria si è affidata all’esperienza di Philippe Boucly, Presidente di France Hydrogène, ed Emmanuel Julien, Senior Advisor di Enea Consulting, una società specializzata nella transizione energetica.

Gli 11 progetti vincitori sono elementi chiave per la costruzione e l’espansione della catena del valore dell’idrogeno in un ambiente aeroportuale e, attraverso la loro complementarità, coprono tutte le questioni specifiche per un ecosistema aeroportuale, con tempistiche diverse: alcuni progetti sono in fase di ricerca e sviluppo, mentre altri, più avanzati, potrebbero essere oggetto di display o commissioning a medio termine.

Nelle prossime settimane si terranno incontri di lavoro tra partner e vincitori per discutere le questioni in gioco, per condividere le roadmap dei vari progetti. Lo scopo è quello di contribuire a soluzioni a lungo termine economicamente fattibili e di poter condurre i primi esperimenti in loco a partire dal 2023.

In questa occasione, Augustin de Romanet, Chairman of Aéroports de Paris SA – Groupe ADP, ha dichiarato: “Il successo di questo invito a manifestare interesse è la prova del crescente interesse per le tecnologie dell’idrogeno. Con tutti i nostri partner, oggi stiamo ponendo le basi di un ecosistema che consentirà la progressiva integrazione di questo vettore energetico pulito e sostenibile negli aeroporti di Parigi, trasformandoli in veri hub dell’idrogeno. La nostra ambizione è anche quella di sviluppare nuovi usi intorno alla mobilità terrestre, sia lato terra che lato aria”.

Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Engineering, Airbus, ha dichiarato: “Vedo un reale interesse nella decarbonizzazione del nostro settore nel suo complesso e la qualità dei progetti ricevuti e selezionati lo dimostra. L’idrogeno è una leva importante per l’aviazione per raggiungere il suo obiettivo di riduzione delle emissioni. La nostra ambizione è di svolgere un ruolo pionieristico in questo campo e di supportare tutte le iniziative e le competenze che ci consentiranno di raccogliere collettivamente questa sfida”.

Anne-Sophie Le Lay, Executive Vice President, corporate secretary of Air France-KLM, ha dichiarato: “Air France-KLM Group è convinto che l’uso di nuove energie come l’idrogeno sia una componente essenziale della transizione energetica. I vincitori selezionati oggi sono pionieri che contribuiranno all’interno del nostro ecosistema alla trasformazione del nostro settore. Vorrei onorare il loro impegno, spirito innovativo ed entusiasmo”.

Valérie Pécresse, Chairwoman of Paris Île-de-France Region: “Siamo lieti del successo di questo invito a manifestare interesse, che contribuirà a fare della regione parigina un territorio per la diffusione dell’idrogeno. Questi progetti contribuiranno a creare un settore robusto, al servizio dei diversi usi di questa energia del futuro che ci consente di affrontare la sfida della decarbonizzazione dei trasporti”.

Franck Margain, presidente di Choose Paris Region, conclude: “Questo invito a manifestare interesse è stato un grande successo internazionale. Il 50% delle domande pervenute proveniva dall’estero. Grazie all’efficienza della collaborazione tra attori pubblici e privati, stiamo contribuendo all’implementazione di nuove soluzioni che raggiungeranno molto rapidamente gli obiettivi di transizione energetica della Regione di Parigi e la sua attrattiva internazionale”.

Gli 11 vincitori del bando “H2 HUB AIRPORT” sono:

Per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la consegna dell’idrogeno:

– Air Liquide Advanced Technologies (Francia): la controllata di Air Liquide ha sviluppato un refueling truck con large liquid hydrogen capacity.

– Ecodrome (Francia): questo consorzio, formato da 3 partner, propone di realizzare una stazione di rifornimento multiservizi (idrogeno ed elettricità) su aeroporti di aviazione generale che possa essere utilizzata, ad esempio, da aerei passeggeri elettrici e veicoli terrestri ibridi.

– Geostock (Francia): questo gruppo di ingegneria specializzato nello stoccaggio sotterraneo di energia lavora su soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno molto grandi in cavità minerarie rivestite.

– Hylandair (Francia): questo consorzio di 4 industriali ha sviluppato un gaseous hydrogen ecosystem da utilizzare anche su land side (camion, autobus, fornitura di energia per edifici) e air side (bus navetta passeggeri, attrezzature di supporto a terra, ecc. ).

– Sakowin (Francia): questa società sta sviluppando reattori compatti per la produzione di idrogeno in maniera decarbonizzata, basati su una tecnologia innovativa che utilizza il metano.

– Universal Hydrogen (Stati Uniti): questa start-up californiana mira a convertire i velivoli regionali a idrogeno utilizzando modular liquid hydrogen capsules a bordo dell’aeromobile.

Per diversificare i casi d’uso negli aeroporti e nell’aeronautica:

– Hydrogen for Airport Handling (Francia, Germania): questo consorzio di 6 operanti nel campo dell’assistenza a terra sta progettando hydrogen-powered ramp vehicles (trattore per aeromobili, caricatore, trattore per bagagli).

– Use-In H2 (Francia): questo consorzio, che riunisce 3 partner pubblici tra cui la DGAC, supporta progetti di distribuzione dell’idrogeno proponendo un’analisi dei rischi e raccomandazioni sulla sicurezza. Valuta inoltre la sostenibilità delle soluzioni implementate.

– Plug Power (Stati Uniti): questa società sviluppa e commercializza veicoli di supporto a terra alimentati da celle a combustibile.

Per l’economia circolare intorno all’idrogeno:

– Absolut System (Francia): lo specialista della criogenia applicata allo spazio e all’aeronautica ha sviluppato soluzioni per ottimizzare la quantità di idrogeno prodotta e stoccata attraverso, in particolare, sistemi di recupero dell’idrogeno dissipato e refrigerazione mobile.

– Ways2H (Stati Uniti): questa startup propone una soluzione brevettata per la produzione locale di idrogeno dal ritrattamento dei rifiuti, compresi i rifiuti organici e plastici.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)