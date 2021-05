ICAO: le sinergie tra aviazione e turismo sono fattori chiave per la ripresa economica globale

Partecipando alla cerimonia di apertura dell’UN World Tourism Organization (UNWTO) Regional Office for the Middle East, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha richiamato l’attenzione sulle sinergie fondamentali tra aviazione e turismo e sul modo in cui la cooperazione tra ICAO e UNWTO ha portato a benefici economici per i paesi di tutto il mondo.

“Mentre consideriamo le priorità dei governi rispetto alla sostenibilità e all’innovazione nel settore dell’aviazione e del turismo, dobbiamo anche riconoscere la forte interdipendenza tra questi due settori e apprezzare in modo olistico il motivo per cui i regolatori e le autorità sono così investiti nell’abilitare nuove tecnologie, fuel e operazioni oggi”, ha sottolineato.

La connettività aerea tra le nazioni ha stabilito una base fondamentale per i mercati turistici e le catene del valore, con oltre la metà degli 1,5 miliardi di turisti nel mondo prima della pandemia che viaggiavano in aereo, generando circa 900 miliardi di dollari di PIL globale ogni anno.

L’aviazione sostiene direttamente 15 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda 2030, ma li sostiene anche indirettamente attraverso i suoi importanti impatti sullo sviluppo turistico.

“Accelerando le innovazioni dell’aviazione in digitization, unmanned aerial vehicles, AI and blockchain applications, siamo in grado di promuovere efficienze critiche e migliorare le capacità del nostro settore di generare crescita economica, creare posti di lavoro e facilitare il commercio e il turismo”, ha osservato Liu.

Il Segretario generale dell’ICAO ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sul fatto che l’impatto della pandemia sui viaggi aerei sarà ancora profondamente sentito nel 2021. Le ultime proiezioni dell’ICAO indicano che i volumi di passeggeri internazionali restano dal 66 al 76% al di sotto dei volumi pre-pandemici.

“Per una ripresa sostenibile dalla crisi COVID-19”, ha affermato Liu, “massimizzare e bilanciare i vantaggi del turismo e del trasporto aereo richiede l’abilitazione di ambienti normativi, politiche coerenti, infrastrutture di qualità e strategie complete per sfruttare appieno i vantaggi offerti da progressi tecnologici”.

Agli ICAO World Aviation Forum events and innovation symposia, i ministri dei trasporti e i capi delle organizzazioni internazionali hanno affrontato numerose sfide e opportunità derivanti dall’innovazione dell’aviazione e dalle tecnologie di frontiera.

Da queste discussioni sono scaturite diverse considerazioni chiave, inclusa la necessità di investimenti in R&S e infrastrutture sostanziali, correlate con un grado affidabile di certezza degli investimenti e valutazioni di casi aziendali sostenibili a lungo termine.

“È quindi importante per noi creare un ambiente che consenta la valutazione e l’implementazione di nuove innovazioni, incentrato sui risultati basati sulle prestazioni e non sui requisiti specifici della tecnologia”, ha sottolineato Liu. “Ciò garantisce una crescita e uno sviluppo dinamici sia tra i tradizionali operatori aerospaziali consolidati, sia tra le piccole e medie imprese in fase di avvio”.

Ha concluso le sue osservazioni rilevando quanto sarà essenziale consolidare gli sforzi di pianificazione e sviluppo per le infrastrutture aeronautiche e turistiche e stabilire una buona governance per accelerare il processo decisionale e l’ottimizzazione dei processi.

In attesa della futura cooperazione ICAO/UNWTO per aiutare i paesi a perseguire strategie di recupero affidabili dagli impatti di COVID-19, Liu ha anche espresso la sua gratitudine e il profondo apprezzamento al governo dell’Arabia Saudita per aver ospitato il nuovo ufficio delle Nazioni Unite e per il supporto che già fornisce all’Ufficio regionale dell’ICAO per il Medio Oriente al Cairo, in Egitto.

(Ufficio Stampa ICAO)