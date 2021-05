Rolls-Royce apre ufficialmente l’indoor aerospace testbed più grande del mondo

Rolls-Royce ha ufficialmente aperto Testbed 80, l’indoor aerospace testbed più grande e smart del mondo.

“Il completamento del progetto è un traguardo importante dopo quasi tre anni di costruzione e un investimento di 90 milioni di sterline. Con una superficie interna di 7.500 m2, che lo rende più grande di un campo da calcio della Premiership, Testbed 80 è stato progettato con tecnologie e sistemi distintivi che sono più capaci e complessi di qualsiasi altro nostro testbed. Il testbed ha condotto il suo primo run su un motore Rolls-Royce Trent XWB presso la test facility in Derby, UK, all’inizio di quest’anno”, afferma Rolls-Royce.

Warren East, Chief Executive, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Testbed 80 è la più grande struttura di questo tipo al mondo. Tuttavia, non è solo grande, è anche smart e presenta la tecnologia di test più avanzata che abbiamo mai utilizzato. In qualità di nuovo hub globale della nostra test capacity, supporterà la fase successiva del nostro programma UltraFan quando inizieremo i ground testing del primo dimostratore nel 2022. Questa incredibile infrastruttura è un segno molto visibile del nostro impegno per questo sito e garantisce il futuro di Derby come sede dello sviluppo di large engine, continuando una storia iniziata alla fine degli anni ’60 con l’RB211″.

Il Business Secretary Kwasi Kwarteng, ha dichiarato: “Questo testbed qui a Derby mostra che il Regno Unito rimane un leader globale nella tecnologia dei motori aeronautici. Sono orgoglioso di supportare lo sviluppo dell’highly-efficient UltraFan engine di Rolls-Royce, nonché gli investimenti in tecnologia aerospaziale verde e all’avanguardia qui nel Regno Unito, che creeranno posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti per decenni venire. Con la ripresa del mercato dell’aviazione civile, l’innovazione di grandi aziende britanniche come Rolls-Royce e l’intero settore aerospaziale sono centrali nei nostri piani per ricostruire meglio dalla pandemia e contribuire agli obiettivi climatici entro il 2050″.

“Testbed 80 supporterà tutti e tre i pilastri della nostra strategia di sostenibilità. In primo luogo, continuando a migliorare l’efficienza delle turbine a gas. La struttura è stata progettata per testare una gamma di motori odierni, inclusi il Trent XWB e il Trent 1000, ma avrà anche la capacità di testare il dimostratore UltraFan, il progetto per la nostra prossima generazione di motori. UltraFan sarà il 25% più efficiente del primo motore Trent e inizieremo a testare a terra il dimostratore sul testbed nel 2022.

In secondo luogo, ci impegniamo a promuovere l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), che possono già essere utilizzati come carburanti “drop-in” nei nostri motori esistenti. Testbed 80 è stato progettato per supportare questo impegno: è dotato di un serbatoio carburante da 140.000 litri, per diversi tipi di carburante, compresi i SAF. L’anno prossimo, prevediamo anche di eseguire il nostro primo test dimostrativo con UltraFan utilizzando il 100% SAF.

Infine, in linea con la nostra ambizione di sperimentare tecnologie innovative e più sostenibili, il testbed è progettato per avere la capacità di testare i sistemi di volo ibridi o completamente elettrici del futuro”, prosegue Rolls-Royce.

Parte del nuovo sviluppo tecnologico per Testbed 80 è stato supportato dal PACE project di ATI, specificamente per UltraFan.

“Rolls-Royce è lieta di aver collaborato con MDS Aero Support Corporation di Ottawa, Canada, per la progettazione e la costruzione di questa struttura”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)