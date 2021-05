News Brevi – 28.05.2021

CONCLUSA LA SECONDA FASE DELLA SPERIMENTAZIONE AUTORIZZATA DALL’ENAC PER LA SIMULAZIONE DI TRASPORTO DI GENERI BIOMEDICALI – Si è conclusa positivamente la seconda fase della sperimentazione autorizzata dall’ENAC per la simulazione di trasporto di generi biomedicali organizzata da Leonardo, in partnership con Telespazio e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La sperimentazione ha permesso all’ENAC ulteriori verifiche sulle integrazioni del traffico pilotato da remoto con quello dell’aviazione generale tradizionale. Sono state stabilite, infatti, nuove procedure normali e di contingenza che hanno permesso un migliore coordinamento tra l’operatore e gli Enti di gestione del traffico aereo. Per il trasporto è stato impiegato un drone elettrico dotato di una nuova tecnologia “lift and cruise”, con una modalità di controllo automatico oltre il campo visivo dell’operatore (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight) che ha operato tra due sedi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il centro di prelievo di Santa Marinella e quello di analisi di Palidoro, per oltre 30 km su una rotta più lunga rispetto alla prima fase di sperimentazione e più lontana dalla costa.

IBERIA MAINTENANCE IMPEGNATA NELLA RIMESSA IN SERVIZIO DEGLI AEROMOBILI – Questo mese di giugno, Iberia riprende i voli verso diverse destinazioni estive in Italia, Croazia, Portogallo e Stati Uniti. Ecco perché Iberia Maintenance sta lavorando intensamente per revisionare un totale di 46 aerei del Gruppo IAG e di clienti terzi e i loro motori per la stagione estiva. Di questi, 29 sono A320 Family del Gruppo Iberia, 23 per Iberia e 6 per Iberia Express. Un chiaro segno della riattivazione delle operazioni per la stagione estiva, che prevede la meticolosa attenzione e revisione di velivoli e motori dopo oltre un anno a terra a causa della riduzione dell’attività aerea durante la pandemia. In questo periodo, Iberia Maintenance ha assistito più di 150 aeromobili offrendo preservation services a Madrid, Palma di Maiorca, Malaga e Siviglia. Sono necessari diversi giorni di lavoro perché un aeromobile torni ad essere operativo, secondo i programmi di manutenzione di ciascun operatore. Vengono rimosse le coperture che proteggono il velivolo da agenti esterni, vengono controllati motori, sistemi ed elementi essenziali come il carrello di atterraggio, i freni e le ruote. In alcuni aeromobili sarà inoltre necessario effettuare heavy maintenance work presso le strutture di Iberia Maintenance a La Muñoza, in quanto l’entrata in servizio dell’aeromobile coincide con la periodica revisione prevista per l’aereo. A fronte dell’aumento della domanda per aircraft return into service dovuta alla riattivazione dei voli in estate e per garantire la migliore pianificazione e servizio al cliente, Iberia Maintenance ha sviluppato la mobile application RTO.com, in modo che gli operatori possano verificare la disponibilità di giorni e slot di revisione. Alla fine del 2020, Iberia ha convertito tre Iberia Airbus A330 in freighter per adattarsi alla nuova situazione del mercato e sfruttare tutte le opportunità, diversificare i flussi di entrate e continuare a generare attività per i dipendenti. Con questi tre Airbus A330 che dovrebbero essere necessari nelle prossime settimane, Iberia Maintenance sta già lavorando per riconvertire questi tre aeromobili alla loro configurazione originale, reinstallando i sedili dei passeggeri in modo che entro giugno tutti e tre gli aeromobili opereranno con passeggeri anziché merci.

SAS E AIRTOURS ESPANDONO LA LORO COLLABORAZIONE – SAS e Airtours estendono la collaborazione sui voli charter e di linea in un nuovo accordo che durerà fino al 2024, a partire dall’estate del 2021. Il valore del contratto è di poco superiore a 800 milioni di corone svedesi in quattro anni. SAS inizialmente, durante l’estate del 2021, farà volare i clienti di Airtour da e per Stoccolma e Göteborg verso diverse destinazioni nel Mediterraneo. Il numero di destinazioni sarà ulteriormente ampliato entro l’estate del 2022. “Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Airtours. Le collaborazioni charter sono una parte importante della strategia di SAS per adattare la capacità alla stagione. È un segnale positivo e non vediamo l’ora di soddisfare una crescente domanda di viaggi, poiché il mondo si apre gradualmente man mano che sempre più persone vengono vaccinate”, afferma Markus Ek, responsabile vendite globale di SAS. L’intera produzione charter che SAS vola per Airtours sarà operata con il nuovo Airbus A320. Negli ultimi anni, SAS ha rinnovato la sua flotta e sostituito gli aerei più vecchi con altri più nuovi.

BRITISH AIRWAYS RADDOPPIA L’IMPEGNO PER GLI AVIOS REWARD SEATS – British Airways ha notevolmente aumentato il numero di posti prenotabili utilizzando gli Avios, la valuta premio utilizzata dalla compagnia aerea, su ogni volo. La compagnia ha sempre garantito che su ogni volo sia disponibile almeno un certo numero di reward seats, posti prenotabili con gli Avios. Oggi ha raddoppiato questo numero minimo garantito di reward seats in Euro Traveller (short-haul economy), Club Europe (short-haul business class), World Traveller (long-haul economy) e Club World (long-haul business class). Ha inoltre aggiunto per la prima volta la disponibilità garantita in World Traveller Plus, la popolare long-haul premium economy cabin. La disponibilità extra è sui voli dal 28 luglio 2021 e può essere prenotata da oggi. I reward seats sono posti che possono essere prenotati utilizzando gli Avios, pagando un importo in contanti che copre tasse, commissioni e spese del vettore. Sul corto raggio, i voli di andata e ritorno partono da un minimo di £1 più Avios, sul lungo raggio £100 più Avios. Gli importi in contanti e Avios possono essere flessibili per tenere conto di persone con budget Avios diversi. Sono separati dal pagamento parziale degli Avios, in cui gli Avios vengono utilizzati per ridurre il costo di qualsiasi biglietto, in tutte le cabine, su tutti i voli. Oltre ai posti garantiti, British Airways mette regolarmente a disposizione milioni di reward seats extra per le destinazioni della sua rete. Le modifiche odierne significano che oltre 250.000 reward seats extra sono stati aggiunti al sistema di prenotazione di British Airways. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “I nostri membri apprezzano i vantaggi offerti dalla loro iscrizione all’Executive Club, ma il feedback che sentiamo è che le persone vorrebbero che semplificassimo la prenotazione dei voli utilizzando gli Avios. Abbiamo ascoltato e agito in base a questo, l’annuncio di oggi risponde direttamente a questo feedback, aprendo sei extra reward seats su un volo a corto raggio e otto su un volo a lungo raggio”. Questo è l’ultimo passo di una serie di miglioramenti che British Airways ha apportato al suo Executive Club.

DELTA RAFFORZA LA SUA PARTNERSHIP CON CAPE AIR – Giusto in tempo per i viaggi estivi, Delta sta rafforzando la sua interline partnership di lunga data con il vettore regionale Cape Air. I clienti Delta possono ora prenotare il servizio Cape Air in 11 diverse città lungo la costa nord-orientale degli Stati Uniti direttamente tramite delta.com e l’app Fly Delta. I soci SkyMiles guadagneranno e riscatteranno miglia sui voli Cape Air idonei prenotati tramite un canale Delta. Per celebrare l’espansione della partnership, i membri guadagneranno automaticamente 500 miglia bonus su ogni volo operato da Cape Air prenotato con Delta e volato da ora fino al 31 agosto 2021. “Delta offre ai clienti la possibilità di riconnettersi con amici e familiari”, ha affermato Charlie Schewe – Director, New England Sales. “La nostra partnership rafforzata con Cape Air offre l’accesso a destinazioni ambite nel nord-est insieme a una maggiore connettività direttamente al network globale di Delta dal nostro hub di Boston, dove ci impegniamo ad approfondire la forte impronta di Delta”. Questa partnership attualmente includerà voli Cape Air idonei operanti dal Delta hub al Boston Logan International Airport (BOS). “In Cape Air, apprezziamo le nostre relazioni con i nostri partner e i nostri clienti, motivo per cui continuiamo a sviluppare e rafforzare il nostro rapporto trentennale con Delta Air Lines”, ha affermato Linda Markham, Presidente di Cape Air. “Siamo lieti di offrire ora ai nostri passeggeri che si collegano tramite Boston un migliore accesso alle prenotazioni quando viaggiano con Cape Air e il nostro partner Delta”. Cape Air è una delle più grandi compagnie aeree statunitensi e serve 38 città, inclusi i Caraibi. La compagnia aerea con base nel Massachusetts è cresciuta fino a una flotta di 100 velivoli, più di 400 voli giornalieri e oltre 500.000 passeggeri all’anno. Cape Air opera tre tipi di aeromobili: il Cessna 402, il Tecnam P2012 Traveller e il Britten-Norman Islander, che ospitano tutti nove clienti. Delta sta rafforzando la sua presenza nell’hub di Boston, avendo recentemente lanciato un servizio non-stop per Reykjavik, Islanda. I clienti che si collegano da Cape Air possono godere di tutto ciò che la città ha da offrire o viaggiare senza interruzioni verso le 38 destinazioni che Delta servirà da Boston, incluso un servizio verso sette destinazioni non volate prima della pandemia: Reykjavik (KEF); Rome (FCO); Toronto (YYZ); Dallas/Ft. Worth (DFW); Charlotte, N.C. (CLT); Hilton Head, S.C. (HHH); Traverse City, Mich.

AIR CANADA: PARTNERSHIP PER I MEMBRI AEROPLAN – Air Canada ha annunciato una nuova partnership per i membri Aeroplan per guadagnare e riscattare punti, oltre a godere di vantaggi premium, quando prenotano un nuovo viaggio in treno panoramico con Rocky Mountaineer. I membri Aeroplan possono guadagnare fino a 20.000 punti bonus per ogni viaggiatore idoneo prenotato con Rocky Mountaineer. “Anche se spettacolari da 30.000 piedi di altezza, le Rocky Mountains sono ancora più mozzafiato da terra, Air Canada è lieta di offrire ai membri di Aeroplan l’opportunità di vedere alcuni degli scenari naturali più incredibili del mondo nel lusso a bordo di Rocky Mountaineer”, ha detto Mark Nasr, Senior Vice President, Products, Marketing and eCommerce, Air Canada. “Con questa partnership stiamo riunendo due leader nei viaggi canadesi”, ha affermato Peter Armstrong, fondatore e CEO ad interim di Rocky Mountaineer. “Siamo lieti di presentare la nostra iconica esperienza di viaggio ai membri Aeroplan. I nostri viaggi in treno sono un modo avvincente per esplorare i paesaggi mozzafiato del Canada occidentale e degli Stati Uniti sud-occidentali dai nostri treni con cupola di vetro. Sappiamo che i membri di Aeroplan sono alla ricerca di viaggi ed esperienze e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo dei nostri treni”.

PRATT & WHITNEY: LA RACQ FLEET COMPLETA PIU’ DI 2.000 MISSIONI TRA IL 2019 E IL 2020 – La flotta di elicotteri di RACQ LifeFlight Rescue, Queensland, ha completato un record di 2.022 missioni critiche tra il 2019 e il 2020. Questa impresa equivale a oltre 4.700 ore di volo. L’elevata dispatch reliability, ottenuta attraverso un’adeguata manutenzione degli aeromobili e dei motori, è fondamentale per realizzare con successo più missioni. La flotta comprende cinque elicotteri Leonardo AW139 e tre Bell 412, tutti alimentati dai motori turboalbero PT6 di Pratt & Whitney. La sua attività di ingegneria e manutenzione ha sede presso l’Archerfield Airport di Brisbane, ma l’organizzazione vanta strutture per line maintenance in tutto il Queensland e nel Victoria. L’attività di ingegneria di LifeFlight mantiene anche sei AW139 per la consociata dell’organizzazione, StarFlight Australia. Tre degli AW139 di StarFlight sono operati dall’Air Wing della Polizia di Victoria. Michael Dopking, LifeFlight engineering operations manager, ha affermato: “Pratt & Whitney Canada ha continuamente migliorato il motore nel corso degli anni; ecco perché è così affidabile”. LifeFlight mantiene i motori PT6C-67C sui suoi Leonardo AW139, utilizzando il Pratt & Whitney Canada Full flight data Acquisition, Storage and Transmission (FAST™) engine condition trend monitoring system (ECTM).”FAST™ ha dimostrato di essere molto affidabile e fornisce dati estremamente accurati all’engine health management team, per tenere traccia dell’andamento delle performance del motore”, ha affermato Dopking. “Siamo particolarmente colpiti dall’ottimo servizio che riceviamo dal team di supporto tecnico, vale a dire il Pratt & Whitney’s field service manager basato in Brisbane, molto attento alle nostre esigenze”. L’AW139 è una macchina bimotore, quindi con 11 velivoli nelle flotte LifeFlight e StarFlight, il team ha il compito di mantenere operativi 22 motori PT6C-67C. Dopking ha affermato che LifeFlight ha utilizzato il PT6C-67C per oltre 26.000 ore e, in quel periodo, ha riscontrato solo una rimozione non programmata.

EASA LANCIA LA CAMPAGNA “BE READY and STAY SAFE” – EASA lancia la campagna “BE READY and STAY SAFE”, che è stata sviluppata con una serie di partner industriali per supportare un approccio coordinato e collaborativo per garantire la siocurezza mentre il traffico aereo riprende a crescere nei prossimi mesi. “La natura interconnessa dell’aviazione dipende dal fatto che le organizzazioni lavorino insieme senza soluzione di continuità. Più possiamo allineare le nostre strategie di avvio, meglio possiamo garantire la fornitura sicura di servizi concentrandoci sulle azioni e sui comportamenti importanti”, afferma EASA. “Al centro della campagna vi è una serie di messaggi chiave sulla sicurezza che le organizzazioni devono considerare durante l’avvio. Abbiamo sviluppato un pacchetto per ciascuno dei domini operativi: ATM/ANS Providers, Air Operators, Cabin Safety, Aerodromes and Maintenance. Questo fornisce un riassunto conciso delle risorse e delle informazioni sui più importanti problemi di sicurezza per ciascun dominio, nonché le azioni specifiche che le organizzazioni possono intraprendere. Nelle prossime settimane l’EASA ospiterà due eventi chiave che supporteranno il nostro settore in questi tempi difficili. L’8-10 giugno 2021 la conferenza EASA SAFE360 si concentrerà sulle questioni di sicurezza più importanti, discutendo le sfide che affrontiamo insieme come industria e identificando soluzioni pratiche. Seguirà il 21-24 giugno 2021 la Ramp-Up Safety Week, in cui rivolgeremo la nostra attenzione alle azioni che possiamo intraprendere per gestire in sicurezza nei prossimi mesi, mentre torniamo nei cieli in numero maggiore”.