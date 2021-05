L’ICAO Council porterà avanti un’indagine conoscitiva sui fatti del volo Ryanair FR4978

ICAO informa: “L’ICAO Council ha espresso la sua forte preoccupazione per l’apparente deviazione forzata del volo Ryanair FR4978, un aereo passeggeri commerciale che volava nel Belarus airspace domenica 23 maggio 2021.

In una riunione speciale convocata, l’Organo Direttivo dell’ICAO ha sottolineato l’importanza di stabilire i fatti di quanto accaduto e di capire se vi è stata stata una violazione dell’international aviation law da parte di uno Stato membro ICAO, compresa la Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) e i suoi allegati.

Ricordando l’articolo 55 (e) della Convenzione di Chicago, il Council ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva su questo evento e, in tale contesto, ha chiesto al Segretariato dell’ICAO di preparare un interim report al Council per una successiva riunione della sessione in corso, presentare i fatti disponibili e gli strumenti giuridici pertinenti.

Il Council ha inoltre invitato tutti gli Stati membri ICAO e altre parti interessate pertinenti a collaborare a questa indagine conoscitiva nell’interesse di garantire la sicurezza e la protezione dell’aviazione civile e ha offerto l’assistenza e la competenza dell’ICAO nel perseguimento di tale impresa”.

“Il Council ha quindi deciso che tutti i fatti rilevanti dovrebbero essere stabiliti ufficialmente attraverso un’indagine ICAO condotta dal Segretariato ICAO”, ha sottolineato l’ ICAO Council President Salvatore Sciacchitano.

Fang Liu, ICAO Secretary General, ha risposto alla decisione del Council durante la riunione e ha assicurato il pieno sostegno e la cooperazione del Segretariato nell’attuazione di questa decisione.

(Ufficio Stampa ICAO)