Eve annuncia Halo come partner di lancio nell’Urban Air Mobility market con un ordine per 200 eVTOL aircraft

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) e Halo hanno annunciato oggi una partnership incentrata sullo sviluppo di Urban Air Mobility (UAM) products and services negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa partnership include un ordine per 200 electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft di Eve. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2026. Questo ordine rappresenta uno dei più grandi nel settore UAM e garantisce ad Halo il ruolo di partner di lancio per Eve sia nel mercato degli Stati Uniti che in quello del Regno Unito.

Secondo i termini di questo accordo, Halo, leading premium helicopter travel provider in the U.S. and U.K. e first global vertical lift provider, lavorerà con Eve per sviluppare nuove operazioni eVTOL in entrambi i paesi. Eve è una società indipendente costituita da Embraer S.A. per accelerare l’ecosistema UAM in tutto il mondo.

“Riteniamo che Eve abbia progettato un velivolo ben preparato non solo per la certificazione iniziale, ma che abbia anche una comprovata esperienza di produzione”, ha affermato Kenneth C. Ricci, Principal of Directional Aviation, fondo di investimento di cui Halo fa parte. “L’eccezionale linea di progettazione, certificazione e produzione di aeromobili che Embraer apporta a questo velivolo posiziona Eve con vantaggi significativi nel panorama competitivo. Il nostro background come operatori ci ha insegnato che il supporto del prodotto è assolutamente vitale per il successo complessivo dei nuovi programmi. La relazione tra Embraer ed Eve creerà una delle infrastrutture di supporto dei prodotti globali di maggior successo nel settore. Infine, il lavoro che Eve ed Embraer hanno completato attorno al loro traffic management system è solo un altro esempio di come Eve sia posizionata in modo univoco per aiutarci a realizzare la nostra visione”.

“Questa partnership è un passo importante per Eve per assumere la sua posizione di leader globale nel settore UAM. Siamo pronti a costruire il futuro della mobilità con i nostri partner in modo estremamente collaborativo. Halo è in linea con la nostra missione di creare soluzioni complete per la mobilità aerea urbana e questo ordine segna un’importante pietra miliare per Eve nei mercati chiave. Siamo fiduciosi che questa relazione reciprocamente vantaggiosa avrà un impatto positivo per molti futuri utenti e consentirà a entrambe le società di far crescere le proprie attività in modo esponenziale”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve Urban Air Mobility.

Questa collaborazione, la prima partnership internazionale di operatori eVTOL nel suo genere, beneficerà del lavoro che Eve ha già investito nel mercato del Regno Unito come leader di un consorzio che sta risolvendo i problemi normativi e operativi per portare le operazioni eVTOL a Londra. In collaborazione con l’UK Civil Aviation Authority’s “innovation sandbox” program, la partnership di Eve e Halo sarà uno dei primi operatori a basarsi su questo lavoro e a continuare a sviluppare Londra come mercato praticabile e attraente per le operazioni UAM.

Oltre all’ordine iniziale e alla collaborazione per sviluppare nuove operazioni eVTOL, Eve e Halo collaboreranno anche per il continuo sviluppo dell’Eve Urban Air Traffic Management system, nonché per fleet operations and services product che Eve offre come integratore di ecosistemi per le operazioni UAM. La forza delle operazioni internazionali di Halo, insieme al portafoglio UAM di Eve, sarà un’importante dimostrazione di come tali partnership possono aumentare l’accessibilità e la convenienza poiché queste due società lavorano per scalare in sicurezza le operazioni UAM in tutto il mondo.

Beneficiando di una mentalità da startup e sostenuta da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come ecosystem partner, offrendo una suite di prodotti e servizi. Il design eVTOL di Eve rappresenta un design semplice e intuitivo che continua a raggiungere traguardi di sviluppo, tra cui il primo volo dell’ engineering simulator nel luglio 2020 e il proof of concept nell’ottobre 2020. Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando la competenza sia di Embraer che di Atech, una consociata del Gruppo Embraer, nella fornitura di air traffic management software riconosciuto a livello mondiale per creare soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)