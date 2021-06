Saab digitalizza l’Air Traffic Control a Stockholm Arlanda Airport

Il 1° giugno, il nuovo control centre for remote air traffic control inizia le operazioni presso Stockholm Arlanda Airport. Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) doterà altri tre aeroporti di Swedavia con la seconda generazione di digital air traffic control towers entro la fine del 2022.

Con il nuovo digital air traffic control centre in Stockholm (RTC Stockholm), Saab presenta la seconda generazione di Digital Tower (r-TWR), un air traffic control system che migliora significativamente la capacità degli air traffic controllers di prendere decisioni rapide per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa. RTC Stockholm, operato da LFV, è un centro operativo in grado di gestire più di 20 aeroporti e consentirà il controllo completo del traffico aereo per un maggior numero di aeroporti 24 ore al giorno, tutto l’anno.

“Vediamo che sempre più aeroporti scelgono di fare il passo verso il remote air traffic control, creando così maggiore accessibilità e flessibilità. Con Kiruna Airport e il nuovo centro di Stoccolma, sia la tecnologia che le operazioni del remote air traffic control sono maturati e sono pronti per tutti i tipi di aeroporti. Questo non sarebbe stato possibile senza una stretta collaborazione tra LFV, Swedavia e SDATS”, afferma Per Ahl, CEO di SDATS.

Il primo è stato Kiruna Airport, di proprietà di Swedavia, che possiede, gestisce e sviluppa altri 10 aeroporti in Svezia. Kiruna Airport è l’aeroporto più settentrionale della Svezia, situato a nord del Circolo Polare Artico. L’aeroporto è dotato del Saab r-TWR system, che consiste di 14 telecamere e sensori ad alta risoluzione montati su un mast, fornendo una vista a 360 gradi dell’aeroporto. Le informazioni provenienti da queste telecamere e sensori vengono trasmesse tramite cavi in fibra ottica ridondanti ad alta velocità al control centre (RTC) di Stoccolma, a più di 1.000 km di distanza.

Gli altri tre aeroporti svedesi nel programma dovrebbero passare al remote air traffic control entro la fine del 2022, a partire da Åre Östersund Airport, seguito da Umeå Airport e infine Malmö Airport. L’air traffic control system è già in uso sia in Svezia che a livello internazionale.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)