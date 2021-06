News Brevi – 02.06.2021

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI MAGGIO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di maggio 2021. A maggio Ryanair Group ha trasportato 1,8 milioni di passeggeri (2020: 0,07 milioni). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 30,2 milioni di passeggeri con un load factor del 72% (121 milioni lo scorso anno, -75%). Ryanair ha operato circa 12.000 voli a maggio, con un load factor del 79%. Ad aprile 2021 Ryanair Group aveva trasportato 1,0 milioni di passeggeri.

SWISS DA’ IL BENVENUTO A BORDO ALLE DELIZIE TICINESI – Dal 2 giugno fino alla fine di agosto, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà agli ospiti in Business e First Class sui suoi servizi a lungo raggio da Zurigo una selezione di piatti speciali ideati da Francesco Sangalli, il giovane e creativo chef de cuisine del Ristorante Vicania sopra il paese ticinese di Morcote. Il rinomato ristorante sorge all’interno dell’azienda vinicola Castello di Morcote, i cui pregiati vini SWISS presenta anche a bordo. Per offrire ai viaggiatori premium di SWISS un’esperienza ancora più raffinata dell’ampia varietà culinaria del Canton Ticino, i piatti speciali “SWISS Taste of Switzerland” in entrambe le classi sono accompagnati da una selezione di formaggi regionali come la Formagella e il Gottardo del Caseificio del Gottardo insieme a Brioso, Canaria e Val Blenio. Inoltre, grazie alla partnership con il Ristorante Vicania e la sua tenuta Castello di Morcote, SWISS può offrire ai suoi ospiti cibo e vini dello stesso unico fornitore per la prima volta nella storia del programma “SWISS Taste of Switzerland”. In First Class le creazioni di Francesco Sangalli possono essere accompagnate da un Favola Bianco Ticinese DOC 2019 bianco o da un Castello di Morcote DOC Merlot 2019 rosso, mentre la selezione di vini SWISS Business comprende un Il Moro Merlot IGT 2018 rosso e un Bianca Maria IGT 2019 bianco. Nell’ambito del suo pluripremiato ‘SWISS Taste of Switzerland’ inflight culinary concept, dal 2002 SWISS invita a bordo ogni tre mesi un nuovo chef di punta di un cantone svizzero selezionato per presentare e condividere la diversità gastronomica della Svizzera.

ACCORDO CODESHARE TRA ANA E PEACH AVIATION – All Nippon Airways (ANA) avvierà un accordo di codeshare con Peach Aviation. L’accordo di codeshare, che inizierà ad agosto, consentirà ai viaggiatori di prenotare e acquistare voli per Peach Aviation sotto ANA e accumulare ANA miles mentre volano su aerei Peach Aviation. Inoltre, le ANA miles possono essere scambiate con Peach points. “ANA è entusiasta di espandere le nostre opzioni di servizio clienti e raggiungere nuovi mercati offrendo voli in codeshare con Peach Aviation”, hanno affermato Juichi Hirasawa, Senior Vice President e Junko Yazawa, Senior Vice President at ANA. “Combinando le nostre risorse, entrambe le compagnie saranno meglio attrezzate per fornire ai viaggiatori più scelte e la flessibilità di cui hanno bisogno durante il viaggio. Poiché questa partnership consente ai passeggeri di accumulare ANA miles quando viaggiano con Peach Aviation, aiuterà anche ad aprire nuove opportunità”. I voli in codeshare dovrebbero iniziare le vendite all’inizio di agosto, prima del lancio del servizio a fine agosto. I dettagli sulle operazioni del servizio, la data di vendita, i voli applicabili, l’orario dei voli, i servizi, ecc. saranno annunciati non appena determinati. L’accordo aiuta ANA a raggiungere nuovi mercati e a migliorare il proprio modello di business a fronte di una diminuzione globale della domanda nell’ultimo anno. L’Airbus A320 operato da Peach crew members fornirà il servizio sulle rotte incluse nel codeshare agreement.

AIR FRANCE RICEVE L’APEX HEALTH SAFETY DIAMOND AWARD – Air France riceve l’APEX Health Safety Diamond Award. Con questo nuovo premio, Air France ha ricevuto la più alta onorificenza nella classifica APEX per la salute e la sicurezza. Questa distinzione premia gli sforzi della compagnia aerea che pone la salute e la sicurezza dei suoi clienti e del personale al centro delle sue priorità. Con Air France Protect, il suo impegno per la salute, la compagnia aerea offre ai suoi clienti viaggi sicuri e flessibili e condizioni di viaggio ottimali adeguate alla situazione sanitaria più recente. L’APEX Health Safety award riconosce gli sforzi compiuti dalle compagnie aeree dall’inizio della crisi. Fabien Pelous, SVP Customer Experience di Air France, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti e premiati ancora una volta per ciò che ci riguarda di più, la salute e la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale. Abbiamo implementato le misure sanitarie più rigorose per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti in questo momento senza precedenti. Questo è un onore per Air France e i suoi team, che si mobilitano quotidianamente per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri clienti. È anche un grande segno di fiducia per i nostri clienti che continuano a sceglierci per viaggiare sicuri”. APEX – Airline Passenger Experience Association – è stata fondata 42 anni fa ed è un’organizzazione di ricerca e valutazione riconosciuta nel campo dell’esperienza di viaggio dei clienti. Con l’avvento della pandemia di COVID-19, APEX ha creato l’APEX Health Safety Award per incoraggiare le compagnie aeree ad assumere un ruolo proattivo nella ripresa del viaggio sicuro e per creare uno standard comune per la salute e la sicurezza dei passeggeri.

ETIHAD AIRWAYS RIPRENDE I VOLI PER RABAT E PHUKET – Etihad Airways riprenderà i servizi per Rabat il 23 giugno 2021. Phuket invece si prepara a riaprire ai viaggiatori internazionali vaccinati, Etihad riprende quindi i servizi per la popolare destinazione turistica il 1 luglio 2021. Il servizio per Rabat opererà con un volo iniziale due volte alla settimana e Phuket sarà operata tre volte a settimana, utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner. Per semplificare l’esperienza di viaggio e offrire ulteriore tranquillità, Etihad ha recentemente lanciato Verified to Fly, che consente agli ospiti di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto. I viaggiatori che utilizzano Verified to Fly possono usufruire del check-in rapido in aeroporto recandosi al banco dedicato Verified to Fly per un’esperienza più rapida e agevole. I voli verso, da e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e per rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale.

ICAO: INCLUSIVE GREEN RECOVERY ICAO AL P4G SUMMIT – Intervenendo al Summit P4G del 2021, un importante evento di accelerazione globale per market-based partnerships nei paesi in via di sviluppo, ospitato dalla Repubblica di Corea, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato che i governi hanno un ruolo importante da svolgere nell’affrontare il tema P4G di quest’anno, l’inclusive green recovery verso la carbon neutrality. “Sono stato ispirato dall’alto grado di innovazione ora focalizzato sulla sfida della sostenibilità dell’aviazione”, ha commentato Liu. “Possiamo e dobbiamo determinare un percorso sostenibile per il trasporto aereo senza sacrificare connessioni condivise tra di noi e con il nostro mondo”. Ha inoltre sottolineato che “il successo finale in questi obiettivi ci richiederà di valutare in modo efficiente la tecnologia, i finanziamenti, le infrastrutture, la politica e altre importanti prospettive che questo lavoro coinvolge”. Liu ha sottolineato che dei 193 paesi che cooperano insieme nel trasporto aereo internazionale ai sensi della Convenzione di Chicago, un gruppo che rappresenta il 68% dell’economia globale e il 61% delle sue emissioni si è già impegnato a raggiungere i net zero emissions targets entro il 2050. Mentre questi e altri Stati membri ICAO esplorano ora un nuovo obiettivo a lungo termine per le emissioni dei voli internazionali attraverso l’agenzia per l’aviazione delle Nazioni Unite, prima della sua 41a Assemblea nell’ottobre 2022, sono stati invitati “ad intraprendere un’azione coraggiosa attraverso ICAO per soddisfare obiettivi climatici condivisi per contribuire alla realizzazione degli United Nations Sustainable Development Goals”. Sebbene il COVID-19 abbia presentato sfide profonde alla comunità internazionale e all’aviazione, Liu ha osservato che la chiusura ha anche fornito un’importante opportunità per ricostruire meglio in termini di sostenibilità dell’aviazione, molte compagnie aeree stanno già rivalutando le tecnologie e gli approcci tradizionali, mettendo permanentemente fuori servizio gli aeromobili più vecchi e ad alta intensità di emissioni. L’evento P4G è considerato un trampolino di lancio per l’imminente COP26.

AMERICAN AIRLINES: NUOVE OPZIONI DI TEST PER I CLIENTI – American Airlines sta espandendo il suo preflight coronavirus (COVID-19) testing program con nuove opzioni di test autogestiti e di persona, per rendere il viaggio più facile e sicuro per i suoi clienti. I clienti possono ora ordinare un Abbott BinaxNOW™ Home Test tramite il provider di telemedicina eMed. Questi test autosomministrati di 15 minuti sono supervisionati virtualmente da una guida certificata eMed 72 ore prima del ritorno di un cliente negli Stati Uniti. eMed è un amministratore approvato di rapid antigen tests che possono essere effettuati all’estero, ricevendo una documentazione elettronica per il rientro nel USA con esito negativo del test. “Vogliamo che i clienti si concentrino sulla pianificazione del viaggio per riconnettersi con la famiglia o rilassarsi dopo più di un anno a casa, senza lo stress aggiuntivo di capire dove e come faranno il test giusto”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience at American. “Le nostre partnership consentono loro di scegliere l’opzione di test che funziona meglio e la più conveniente per loro quando prenotano il volo”. I clienti possono ordinare una serie di sei test per $150 direttamente da eMed su American.eMed.com o ritirare singoli “Home Tests” presso farmacie selezionate. Il costo include la supervisione di una eMed Certified Guide che si unirà all’individuo mediante telemedicina per guidarlo attraverso il processo di test. Il risultato del test è disponibile in soli 15 minuti ed è documentato nell’app complementare NAVICA™ di Abbott. Potrebbero essere applicati costi di spedizione aggiuntivi. Per i clienti che desiderano un test di persona prima di lasciare gli Stati Uniti, American sta espandendo la sua partnership con CareNow a livello nazionale, consentendo ai clienti di programmare un test in una delle quasi 160 sedi di CareNow quando viaggiano verso destinazioni selezionate su American. I clienti che scelgono di utilizzare VeriFLY possono anche caricare i risultati dei test nell’app.

SAAB E FMV SIGLANO UN HELICOPTER SUPPORT AGREEMENT – Saab ha firmato un accordo con FMV per quanto riguarda il pieno supporto per Helikopter 15. L’accordo è valido dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 con ulteriori anni di opzione fino al 31 dicembre 2030. In concomitanza con l’accordo, sarà registrato un ordine iniziale del valore di 550 milioni di corone svedesi. Helikopter 15 è operativo nelle Swedish Armed Forces da circa 18 anni e dal 2012 Saab ha un accordo esclusivo per garantire la disponibilità operativa degli elicotteri. L’accordo conferma la continua fiducia delle forze armate svedesi in Saab come partner di supporto a lungo termine. L’accordo include quanto segue: supporto e manutenzione di tutti i 20 elicotteri, inclusi equipaggiamento di missione, equipaggiamento militare e personale tecnico; personale di base per il comando, la pianificazione e l’amministrazione; la fornitura di logistica e attrezzature, compresa engine maintenance; call options nella forma di additional technical personnel and engineering services. “Dal 2012 abbiamo lavorato a stretto contatto con il cliente finale presso l’Helicopter Wing, la nostra competenza nel fornire pieno supporto e manutenzione garantisce l’elevata disponibilità di Helikopter 15. La continua fiducia in noi e i contratti a lungo termine confermano che siamo il partner di supporto che vogliamo essere”, afferma Ellen Molin, head of Saab’s business area Support and Services. Attualmente, Helikopter 15 opera da due basi in Svezia: Linköping e Ronneby. La base principale per la manutenzione, le ispezioni e le riparazioni è a Malmen in Linköping, dove si trova la maggior parte delle risorse Saab per la manutenzione degli elicotteri. Saab dispone anche di personale permanente a Ronneby, oltre a una buona capacità di allocare risorse in diversi siti in caso di necessità. L’Helikopter 15 operato dalle forze armate svedesi è un Augusta 109 LUHS.

GE AVIATION: NUOVE MANUFACTURING OPERATIONS IN OHIO – GE Aviation ha recentemente avviato la realizzazione della sua nuova lean engine component manufacturing facility per civil, military aviation and aero derivative applications. La struttura sarà costruita a Miami Valley Research Park, Beavercreek, Ohio. “Questo progetto sta ponendo le basi per il futuro di questa attività consentendoci di servire meglio i nostri clienti grazie alla produttività snella e all’aumento della flessibilità, che migliorerà e manterrà la nostra competitività per il futuro”, ha affermato Kristie West, general manager, GE Aviation. “Sono estremamente orgoglioso di questo progetto. Non potrei essere più eccitato per il Dayton team e la community”. La struttura di 280.000 piedi quadrati dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2022 e pienamente operativa entro la fine del 2022. La nuova struttura ottimizzerà le operazioni di produzione e lo sviluppo di tecnologie avanzate in un’unica struttura, combinando le operazioni di sette edifici in uno. GE ha attualmente circa 400 dipendenti che saranno collocati nella nuova struttura. “La città di Beavercreek è onorata che GE Aviation abbia riconosciuto la nostra città come sede della sua più recente struttura”, ha affermato il sindaco di Beavercreek, Bob Stone. La nuova facility di GE Aviation si concentrerà sullo sviluppo di nuove tecnologie e sull’introduzione di nuovi prodotti. La struttura svilupperà e produrrà gas turbine engine components and mechanical systems per una varietà di settori, tra cui aviation, space, defense, oil and gas. “Questa struttura all’avanguardia fornirà a GE Aviation esattamente ciò di cui il suo team ha bisogno per portare le operazioni e la produzione al livello successivo”, ha affermato Drew Sanders, co-founder and principal at Pure Development. “Siamo entusiasti di segnare questo traguardo rivoluzionario e siamo orgogliosi della nostra crescente partnership con GE”. Nel gennaio 2021 la commissione urbanistica della città di Beavercreek ha approvato una riqualificazione della proprietà e ha approvato i piani del sito a febbraio.

EASA: ICAO TARGETED EXEMPTIONS NOTIFICATION PROCESS – L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato una guida all’attuazione dell’ICAO Targeted Exemptions notification process. Questo documento supporta gli Stati membri EASA nell’adempimento del loro obbligo in quanto ICAO Contracting States rispetto al nuovo sistema di Targeted Exemptions, che sono esenzioni di ambito ristretto e limitate nel tempo rilasciate dallo Stato a un sottoinsieme specificato di norme, concesse a seguito della pandemia. Il nuovo sistema, che entrerà in vigore il 30 giugno 2021, garantirà che gli altri Stati contraenti dell’ICAO: riconosceranno o accetteranno la validità dei certificati e delle licenze interessati dalle misure temporanee speciali (ossia esenzioni COVID-19) concesse dalle autorità dell’aviazione civile degli Stati membri dell’EASA; accetteranno voli che utilizzano tali esenzioni all’interno del loro territorio.