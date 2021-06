Eurowings: nuove destinazioni estive da Dortmund, tra cui Napoli e Catania

Tre voli inaugurali ieri per Eurowings a Dortmund. La principale compagnia aerea tedesca per le vacanze è decollata per la prima volta verso le nuove destinazioni Malaga, Alicante e Catania. I voli fanno parte della gamma significativamente ampliata di destinazioni per le vacanze nel 2021 summer flight schedule e completano i collegamenti Eurowings esistenti per Maiorca e per Spalato. Ulteriori voli inaugurali sono previsti nei prossimi giorni per Napoli, Heraklion e Kavala. Eurowings decollerà per l’isola di Rodi il 2 luglio.

Per il periodo delle vacanze estive del Nord Reno-Westfalia, Eurowings ha in programma 280 partenze da Dortmund con una capacità di oltre 48.000 posti.

Nell’ambito del suo programma estivo ampliato, Eurowings staziona ora un secondo aereo nella metropoli della Ruhr. In particolare, il “BVB Mannschafts-Airbus” – un motivo fotografico noto in tutta Europa per la sua speciale livrea nera e gialla – sarà ospite fisso del suo aeroporto ufficiale di origine nella regione della Ruhr. Già la sera prima il “BVB Mannschafts-Airbus” è stato accolto con il water cannon dai vigili del fuoco dell’aeroporto al suo arrivo a Dortmund. Ieri, l’Airbus A320 con registrazione “D-AIZR” è decollato verso la nuova destinazione estiva di Alicante.

Le destinazioni estive di Eurowings 2021 a Dortmund:

Dortmund-Monaco fino a 11 volte a settimana

Dortmund-Split fino a due volte a settimana

Dortmund-Maiorca fino a 16 volte a settimana

Dortmund-Alicante fino a due volte a settimana

Dortmund-Malaga fino a due volte a settimana

Dortmund-Catania fino a tre volte a settimana

Dortmund-Napoli fino a due volte a settimana

Dortmund-Heraklion fino a tre volte a settimana

Dortmund-Kavala fino a due volte a settimana

Dortmund-Rodi due volte a settimana

