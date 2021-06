Airbus ottiene il primo Flight Hour Services contract in Nord America con JetBlue per la sua A220 fleet

Airbus ha firmato il suo primo Flight Hour Services (FHS) contract con un North American customer. La compagnia aerea statunitense JetBlue sta acquisendo long-term Airbus components maintenance services per i suoi 70 aeromobili A220. L’A220 ha iniziato le operazioni con JetBlue nell’aprile 2021.

Il maintenance-by-the-hour service contract include material services con on-site-parts stock management, nonché l’accesso all’Airbus pool of parts, engineering and repair services.

“Come per tutti gli Airbus aircraft programmes, gli A220 customers stanno beneficiando del rinomato maintenance FHS programme. Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a JetBlue come nostro primo FHS customer in North America e di essere in grado di aumentare ulteriormente la disponibilità della sua A220 fleet, a supporto della ripresa del traffico”, ha affermato Dominik Wacht, Head of Airbus Customer Services, North America.

“Con un direct operating cost sostanzialmente inferiore rispetto ad altri velivoli della nostra flotta dovuto a sia a fuel che a non-fuel savings, l’A220 aiuta anche a ripristinare ulteriormente i JetBlue’s maintenance costs nel decennio”, ha affermato Bill Cade, Vice President Technical Operations, JetBlue. “La soluzione FHS di Airbus aiuta a supportare i nostri obiettivi finanziari a lungo termine in relazione alla manutenzione e supporta la nostra capacità di offrire tariffe basse e un servizio pluripremiato a più clienti JetBlue”.

JetBlue sarà il terzo A220 airline operator a utilizzare l’Airbus FHS service. Oltre 150 A220 sono stati consegnati a nove compagnie aeree che operano rotte in Asia, America, Europa e Africa, a dimostrazione della grande versatilità dell’ultimo membro della famiglia Airbus.

Questo primo FHS contract per Airbus in Nord America conferma la crescente espansione della Airbus maintenance-by-the-hour solution per accompagnare la ripresa del traffico: negli ultimi sei mesi sono stati firmati undici FHS contracts con operatori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Tad Denson – Airwind.com / Airbus)