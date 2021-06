News Brevi – 04.06.2021

NORWEGIAN: TREND POSITIVO PER IL TRAFFICO A MAGGIO – I dati sul traffico di Norwegian per maggio continuano a essere influenzati dalle restrizioni ai viaggi internazionali e quindi dalla bassa domanda. Tuttavia, il numero di passeggeri ha mostrato un notevole aumento del volume, in linea con il lancio delle vaccinazioni e le modifiche alle restrizioni. A maggio, 96.909 clienti hanno volato con Norwegian, circa 23.000 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a maggio 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 41% e il traffico passeggeri (RPK) è aumentato del 97%. Inoltre, il load factor a maggio è stato del 54,8%, con un aumento di 16 punti percentuali rispetto allo scorso anno. “Nonostante i bassi volumi, stiamo vivendo un trend sempre più positivo nel numero di prenotazioni per il periodo estivo e autunnale. Ciò è particolarmente evidente nel mercato scandinavo. L’aumento del numero di prenotazioni dimostra una chiara connessione con l’annunciata e graduale apertura della società e l’allentamento delle restrizioni di viaggio da parte delle autorità governative. Siamo preparati e pronti ad aumentare la nostra rete di rotte per soddisfare la futura domanda dei clienti”, ha detto Jacob Schram, CEO di Norwegian. Norwegian ha operato dieci aerei a maggio, principalmente sulle rotte domestiche norvegesi. La compagnia ha operato il 99,1% dei suoi voli di linea a maggio, di cui il 95,9% è partito in orario.

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI MAGGIO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di maggio 2021. A maggio Ryanair Group ha trasportato 1,8 milioni di passeggeri (2020: 0,07 milioni). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 30,2 milioni di passeggeri con un load factor del 72% (121 milioni lo scorso anno, -75%). Ryanair ha operato circa 12.000 voli a maggio, con un load factor del 79%. Ad aprile 2021 Ryanair Group aveva trasportato 1,0 milioni di passeggeri.

AEROPORTO DI BERGAMO: RACCOMANDAZIONE AI PASSEGGERI PER I VIAGGI ALL’ESTERO – A fronte di casi frequenti di documentazione incompleta al momento del check-in o all’atto dell’imbarco, SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, richiama l’attenzione dei passeggeri sulle norme anti-Covid 19 in vigore, in particolar modo nei Paesi Europei e dell’area mediterranea, che regolano l’ingresso e variano a seconda dello Stato di destinazione. E’ opportuno che, all’atto della prenotazione del volo, si consultino le disposizioni governative del Paese di destinazione, facendo riferimento al sito del Ministero degli Esteri viaggiaresicuri.it. Inoltre si suggerisce ai passeggeri, nei giorni precedenti alla partenza, di consultare nuovamente sito del Ministero degli Esteri viaggiaresicuri.it o verificare se la compagnia aerea con cui si vola ha inviato via email ulteriori informazioni sulla normativa in vigore al momento della data prevista di partenza. Per viaggiare verso alcuni Paesi, come Grecia e Malta, è necessario presentarsi con l’esito negativo di un tampone molecolare eseguito entro 72 ore prima del volo (non è accettato il tampone rapido). In più, per essere ammessi su un volo verso una destinazione della Grecia, il passeggero deve scaricare l’apposito QR Code rilasciato dalle autorità governative elleniche, che deve essere generato entro le 24 ore prima dell’orario di partenza del volo e richiedibile attraverso apposito modulo (travel.gov.gr). Analoga, particolare raccomandazione viene rivolta ai passeggeri in partenza verso il Regno Unito, che richiede procedure anti-Covid articolate da eseguire attraverso il portale dedicato e consultabili sulla scheda Regno Unito del sito viaggiaresicuri.it.

GLI ICAO CO2 STANDARDS UTILIZZATI PER LE ULTIME EASA AIRCRAFT CERTIFICATION – Gli aircraft CO2 emissions standards adottati dall’ICAO sono stati applicati dall’EASA per il suo ultimo rilascio di type certificate, per il nuovo Airbus A330-941neo (leggi anche qui). I nuovi standard sono stati adottati dai paesi attraverso ICAO nel 2017 e sono diventati applicabili a livello globale a partire da gennaio 2020. “Questi requisiti ICAO sono progettati per assicurare che le ultime tecnologie di riduzione della CO2 siano incluse in tutti i nuovi modelli di aeromobili, una priorità fondamentale rispetto all’ulteriore riduzione dell’impatto dell’aviazione sul clima globale”, ha sottolineato Fang Liu, ICAO Secretary General. L’applicazione da parte dell’EASA delle nuove disposizioni ICAO garantisce che l’aeromobile sia conforme agli standard ambientali più recenti e rigorosi, affrontando l’intero spettro dell’impatto degli aeromobili sull’ambiente e sul clima. I nuovi requisiti aiuteranno anche a monitorare i vantaggi ambientali ottenuti dal nuovo velivolo e i benefici maturati tramite evoluzioni tecnologiche specifiche. “La straordinaria pietra miliare che questo standard rappresenta è stata raggiungibile solo grazie alla cooperazione e al forte sostegno dei nostri Stati membri, di altre organizzazioni internazionali e dell’industria”, ha commentato Jane Hupe, ICAO’s Deputy Director for Environmental protection.

DELTA: NUOVO ROADWAY NETWORK A NEW YORK-LGA – Il governatore di New York Andrew M. Cuomo ha annunciato giovedì l’apertura del nuovo LaGuardia Airport’s Terminal C outer roadway system, completato sei mesi prima del previsto e in tempo per migliorare il flusso di traffico all’aeroporto mentre i viaggiatori tornano in volo quest’estate. L’apertura è l’ultima pietra miliare nella trasformazione in corso da 8 miliardi di dollari dell’hub Delta. “L’apertura di questa nuova airport roadway segna un’altra pietra miliare nella costruzione della nuova casa di Delta nel Queens”, ha affermato Ryan Marzullo, Delta’s Managing Director of New York Corporate Real Estate. “Il miglioramento dell’infrastruttura stradale di LaGuardia è una componente fondamentale del progetto di riqualificazione generale, poichè vogliamo garantire ai nostri passeggeri un’esperienza senza soluzione di continuità da e per l’aeroporto. Grazie agli incredibili uomini e donne nel New York building trades per averci aiutato a completare le nostre strade quasi sei mesi prima di quanto originariamente previsto”. Oltre al completamento anticipato della rete stradale, la costruzione del nuovo terminal all’avanguardia di Delta continua a progredire più rapidamente, tanto che la nuova arrivals and departures hall, così come il secondo concourse, apriranno ora ai clienti la prossima primavera, seguiti da metà del terzo concourse la prossima estate. Questa accelerazione vedrà ora l’intero four-concourse terminal completato entro la fine del 2024, diciotto mesi prima di quanto inizialmente previsto. “Una rete stradale completamente ridisegnata, con sistemi di gestione del traffico all’avanguardia e un minor numero di incroci, renderà molto più facile per i viaggiatori che arrivano in auto raggiungere i terminal o i parcheggi, rappresentando un significativo passo avanti nel creare un’esperienza di viaggio di prim’ordine nel nuovo LaGuardia Airport”, ha affermato il Governatore Cuomo. Il sistema stradale si sta aprendo giusto in tempo per aiutare a creare un’esperienza di viaggio più fluida per i clienti Delta in vista dell’intensa stagione estiva. Solo poche settimane fa, il servizio è stato ripristinato in una serie di mercati domestici chiave. A partire dal 5 agosto, nuovi voli due volte al giorno opereranno per Toronto, Canada, con l’intenzione di aumentare a sei volte al giorno questo autunno man mano che le restrizioni di viaggio diminuiranno e la domanda transfrontaliera tornerà.

DELTA LANCIA FLIGHT TO NET ZERO E UNA NUOVA PARTNERSHIP CON CWT – Delta lancia Flight to Net Zero, un riflesso dell’impegno della compagnia aerea per la carbon neutrality. La compagnia sta agendo per tale impegno firmando un quinto sustainable aviation fuel agreement con il partner CWT. Entrambi riflettono l’impegno di Delta a fare investimenti significativi a lungo termine per mitigare tutte le emissioni di anidride carbonica dalla compagnia aerea. “Flight to Net Zero introduce i viaggiatori al nostro impegno per la carbon nutrality”, ha affermato Amelia DeLuca, Delta’s Managing Director of Sustainability. “Stiamo perseguendo attivamente un nuovo percorso per l’aviazione, quindi i nostri clienti non devono scegliere tra vedere il mondo e salvarlo”. Flight to Net Zero comprende la leadership climatica di Delta attraverso il suo carbon neutrality goal. Rappresenta anche le nuove iniziative, i prodotti e gli standard che faranno progredire i viaggi aerei puliti e accelereranno la riduzione delle emissioni di carbonio. Con Beyond Flight to Net Zero, che affronta le emissioni di carbonio, la compagnia ha una visione ambiziosa dell’aviazione a impatto zero, in cui i viaggi aerei non danneggiano l’ambiente direttamente o indirettamente tramite emissioni di gas serra, rumore, rifiuti o altri impatti. L’ultimo accordo con CWT acquista abbastanza carburante sostenibile per l’aviazione da coprire il consumo di carburante previsto da tutti i suoi clienti il 5 giugno, World Environment Day. “Le azioni parlano più forte delle parole e siamo lieti di consolidare ulteriormente la nostra ampia partnership con Delta”, ha affermato Patrick Andersen, Chief Commercial Officer di CWT. Con questi accordi, Delta fa progressi nelle sue tre aree di interesse per andare verso un net-zero carbon future: Carbon reductions and removals; Stakeholder engagement; Coalition building. Le partnership, come quella con CWT, portano gli investimenti necessari al mercato dei SAF, costruendo la domanda e l’offerta del settore con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell’industria aeronautica dal carburante per aerei convenzionale. Creando la fornitura, l’obiettivo di Delta di utilizzare il 10% di SAF entro la fine del 2030 si avvicina alla realtà.

IATA: L’APPROCCIO DELL’EUROPEAN COUNCIL SUL SINGLE EUROPEAN SKY RAFFORZA LE CARENZE – IATA informa: “IATA ha espresso disappunto per l’adozione del general approach sulla Single European Sky 2+ proposal (SES) dell’European Council. Molte disposizioni chiave delle proposte della Commissione su SES2+ sono state annacquate dal Council. Ciò significherà che le inefficienze nell’air navigation network che si traducono in un 6-10% di emissioni evitabili di carbonio continueranno. Sono stati respinti anche obiettivi di performance vincolanti sui costi e la creazione di un European economic regulator forte e indipendente. Ciò indebolisce il sistema di trasporto aereo europeo e la sua capacità di riavviare i servizi e far crescere l’occupazione”. “La riduzione del ruolo del Network Manager avrà un impatto diretto sulla capacità di massimizzare l’efficienza dell’European air traffic management per ridurre le emissioni. Ridurre l’European economic regulator a un organo consultivo non ha alcun senso quando l’obiettivo dei governi dovrebbe essere quello di garantire un high-performing, cost-efficient airspace network. Il trasporto aereo ha l’opportunità di riprendersi meglio dalla pandemia e velocizzare la ripresa dell’occupazione e della crescita economica. L’obiettivo del SES dovrebbe essere quello di sostenere questi obiettivi”, afferma Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. Finlandia, Spagna, Malta e Irlanda hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sul SES2+ che mostra la volontà di compiere progressi concreti quando inizieranno i negoziati a trilogue level (una volta che il Parlamento europeo avrà reso nota la sua posizione). “Siamo grati a questi Stati membri per la loro leadership e ambizione di affrontare seriamente le emissioni di CO2 e migliorare l’air transport network per i consumatori e le compagnie aeree in tutta Europa. Speriamo che altri Stati seguano un approccio così costruttivo quando inizieranno i negoziati con il Parlamento. Il Parlamento europeo prevede di adottare la sua posizione in commissione trasporti a metà giugno e in plenaria a metà luglio”, conclude IATA.

STEFAN VASIC E’ IL NUOVO HEAD OF MARKETING DI SWISS – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Stefan Vasic (34) nuovo Head of Marketing. Nella sua nuova funzione, che assumerà il 1° luglio, Vasic sarà responsabile delle comunicazioni di marketing di SWISS in Svizzera e dell’attuazione di tutte le azioni di marketing nel quadro generale della strategia di marketing globale di Lufthansa Group. Riporterà all’Head of SWISS Brand Experience Caroline Drischel, che ha assunto la nuova posizione di responsabile dei dipartimenti unificati Brand Management & Marketing Communication and Product Management, con la responsabilità generale della customer experience lungo tutta la catena di viaggio, dal primo febbraio. Stefan Vasic ha ricoperto una serie di posizioni in SWISS dal 2007. Attualmente è Head of Sponsoring & Events, Social Media e Tourism Partnerships, con responsabilità per il portafoglio di sponsorizzazioni SWISS, gestione dei partner, logistica degli eventi, newsletter marketing e strategia sui social media. In precedenza è stato per diversi anni portavoce di SWISS per i media. “Grazie alla sua vasta e lunga esperienza di comunicazione, Stefan Vasic è l’incaricato ideale per questa posizione impegnativa”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Sono convinto che, con il suo grande impegno e la sua vasta esperienza, Stefan porterà il marketing SWISS in nuove direzioni. Non vedo l’ora di lavorare con lui e gli auguro ogni soddisfazione e successo nella sua nuova veste”. Nato in Svizzera, Stefan Vasic ha conseguito un Master of Science in Corporate Communications presso l’Erasmus University Rotterdam. Bernhard Christen, che ha guidato lo SWISS national and international marketing negli ultimi otto anni, si dedicherà a nuove sfide professionali. “Vorrei offrire a Bernhard i miei più sentiti ringraziamenti per i suoi molti anni di servizio e dedizione”, continua Goudarzi Pour. “Bernhard ha rafforzato in modo tangibile il nostro posizionamento come vettore premium. Insieme al suo team, ha svolto un ruolo chiave nel rendere SWISS una delle compagnie aeree di maggior successo in Europa”.

EASYJET: EXTRA SEATS DAL PORTOGALLO VERSO L’UK – easyJet ha confermato oggi di aver aggiunto più posti sui voli dal Portogallo al Regno Unito tra sabato 5 e lunedì 7 giugno, per aiutare i clienti a tornare nel Regno Unito prima dell’improvvisa mossa del governo britannico che ha aggiunto il Portogallo alla Amber List. Sono stati aggiunti oltre 1.000 posti aggiuntivi sulle rotte da Faro a Londra Gatwick, Londra Luton, Bristol e Manchester. I clienti possono trasferirsi facilmente su questi voli tramite ‘Manage Bookings’ su easyJet.com o tramite l’app mobile easyJet. I clienti dei pacchetti vacanza easyJet sono stati contattati direttamente e sono stati supportati se desiderano apportare modifiche alle disposizioni della loro vacanza. Per supportare i clienti che necessitano di nuovi test per poter tornare nel Regno Unito in linea con gli attuali requisiti del governo britannico, la compagnia aerea sta lavorando con i suoi test partner per assistere i clienti in Portogallo che hanno bisogno di prendere nuovi accordi per i test. La compagnia aerea offre già alcune delle politiche più flessibili, il che significa che tutti i clienti easyJet possono cambiare i loro voli quest’estate senza costi di modifica, in qualsiasi momento fino a due ore prima della partenza. Ciò significa che i clienti che devono viaggiare in Portogallo possono facilmente cambiare il loro viaggio in un’altra data o destinazione sulla rete di easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Sappiamo in prima persona dai nostri clienti che colpo è stata questa decisione improvvisa di mettere il Portogallo nella Amber List. Con molti turisti britannici attualmente in Portogallo, la nostra priorità è aiutare i clienti che devono tornare prima della scadenza di martedì. Stiamo fornendo oltre mille posti aggiuntivi dal Portogallo al Regno Unito facendo volare aerei più grandi e aggiungendo alcuni voli aggiuntivi dove c’è richiesta. Per i clienti che necessitano di supporto con i requisiti dei test, stiamo lavorando con il test partner approvato Collinson per fornire supporto ai clienti in Portogallo che hanno bisogno di organizzare nuovi test”.

AMERICAN AIRLINES PRONTA PER I VIAGGI DOMESTICI DURANTE L’ESTATE – Mentre i clienti tornano in volo, American Airlines è pronta a rendere i loro viaggi estivi più memorabili con 90 nuove rotte domestiche stagionali in partenza tra il 3 e il 5 giugno. Nel corso della stagione estiva dei viaggi, American opererà più di 150 nuove rotte, ricollegando i clienti di tutto il mondo con la famiglia, gli amici e i grandi spazi aperti. Quattro nuove destinazioni e una maggiore connettività per Austin, Texas (AUS) e Orlando, Florida (MCO) attendono i clienti quest’estate. American, l’unica compagnia aerea partner della National Parks Foundation, rende facile raggiungere i parchi nazionali americani.