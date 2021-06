easyJet celebra l’apertura della sua nuova base stagionale a Malaga

In vista della stagione estiva, easyJet ha inaugurato oggi la sua nuova base stagionale presso l’aeroporto di Malaga-Costa del Sol, che consentirà al vettore di rispondere al meglio all’aumento della domanda dovuto alla progressiva riapertura al turismo dei diversi Paesi europei. La nuova base, operativa dal 1 giugno, si aggiunge a quelle che easyJet ha già a Barcellona e Palma di Maiorca e consolida la presenza della compagnia in Spagna, mercato in continua crescita per la compagnia aerea.

easyJet ora baserà un totale di 12 aeromobili in Spagna, dove conta più di 400 dipendenti, tutti assunti con contratti locali. easyJet è la seconda compagnia aerea di Malaga e, dopo aver annunciato una nuova rotta con Birmingham (dal 29 giugno al 30 ottobre), offre ora fino a 14 rotte verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, come Londra, Berlino, Ginevra, Parigi o Amsterdam, tra gli altri.

La cerimonia di apertura è iniziata con il tradizionale arrivo dell’aereo e il taglio del nastro da parte dei maggiori rappresentanti della compagnia aerea e delle autorità della regione ed è proseguita con la tavola rotonda “Reinventing tourism”.

Javier Gándara, General Director of easyJet for Southern Europe, ha dichiarato: “Con oltre 36 milioni di passeggeri trasportati dal 1999, Malaga è stata fino ad ora la destinazione più popolare della nostra rete dove non avevamo una base. Nonostante un contesto difficile per il settore, riteniamo che l’apertura di quella che sarà la seconda base stagionale spagnola di easyJet a Málaga – la terza nel paese – sia un’opportunità per espandere le nostre operazioni in Spagna, dove siamo la quarta compagnia aerea più grande. Con l’Europa che riapre progressivamente al turismo, sappiamo che c’è una domanda di viaggi repressa e manteniamo la flessibilità per accelerare rapidamente le nostre operazioni per soddisfare tale domanda e una base stagionale ci fornisce una soluzione che si adatta perfettamente alle esigenze di mercato, costituendo un altro esempio di iniziativa innovativa che rende ancora più efficiente il nostro modello di business”.

Le diverse autorità hanno anche analizzato come Malaga, Costa del Sol e l’Andalusia nel loro insieme possono beneficiare della nuova base, che consente a questa destinazione di avere una migliore connettività con il mercato internazionale, e hanno anche evidenziato i pilastri che rendono questa regione un attraente destinazione turistica.

Il Secretary General for Tourism, Manuel Muñoz, ha evidenziato: “Il fatto che una compagnia che sposta un volume di viaggiatori alto come easyJet abbia aperto una nuova base in Andalusia nel contesto attuale, dimostra la forza della comunità e quella della Costa del Sol come destinazione e la fiducia che genera in una delle principali compagnie aeree”.

Francisco Salado, President of the Malaga Provincial Council and President of Costa del Sol Tourism, ha commentato: “L’offerta di posti aerei per la destinazione Malaga Costa del Sol per viaggi da giugno a settembre è vicina a quattro milioni, pari a 3.429.077 posti. Questo dato rappresenta una crescita del +101,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un incremento di 1.700.000 posti. Su questo aumento ha molto da dire easyJet, che è una delle tre compagnie che offre la stragrande maggioranza dei posti di volo da giugno a settembre 2021. A parere del presidente del Consiglio provinciale di Malaga, l’apertura della base easyJet conferma che la strada della ripresa è iniziata, lo vediamo nelle ricerche effettuate presso le nostre destinazioni, nelle previsioni dei posti aerei e nelle nostre previsioni di occupazione alberghiera tra gli altri indicatori turistici”.

Il sindaco di Malaga, Francisco de la Torre, ha sottolineato: “Questa è una buona notizia poiché l’apertura di questa nuova base a Malaga di per sé genera posti di lavoro nel territorio, ma è anche un chiaro indicatore del fatto che la compagnia aerea è impegnata nella destinazione, ha aspettative di crescita e investe su di essa. In effetti, aspiriamo a passare da stagionale a permanente durante tutto l’anno. Va inoltre ricordato che nell’anno prima della pandemia – il 2019 – easyJet è stata la seconda compagnia aerea di Malaga con 14 rotte e 2,5 milioni di passeggeri”. De la Torre ha sottolineato che “non invano, una delle nostre strategie in materia di Air Connectivity, inclusa nel nostro Strategic Tourism Plan for Malaga 2021-2024, è proprio quella di lavorare insieme ad altre istituzioni e all’aeroporto affinché le compagnie possano vedere questo aeroporto, la città di Malaga, la sua provincia e l’ampio entroterra che ci circonda come un luogo strategico per basare i loro aerei”.

Dall’annuncio dell’apertura della nuova base a Malaga lo scorso ottobre, easyJet ha sviluppato una campagna di comunicazione per condividere i propri valori con la comunità locale in Andalusia.

(Ufficio Stampa easyJet)