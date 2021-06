News Brevi – 08.06.2021

“LA SPAGNA TI ASPETTA A BRACCIA APERTE”: PARTE LA NUOVA CAMPAGNA DI IBERIA – Ieri il governo spagnolo ha revocato alcune restrizioni all’arrivo dei turisti in Spagna. Pertanto, le persone che sono state vaccinate con i composti autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali e dall’OMS potranno ora viaggiare in Spagna senza la necessità di ulteriori test. In concomitanza con questa notizia, Iberia ha annunciato ieri il suo programma estivo con l’America Latina e, inoltre, oggi ha lanciato una campagna di marketing in vari mercati internazionali per riattivare il turismo in Spagna. In particolare, Iberia ha programmato questa campagna fino al 18 giugno nei mercati di Germania, Francia, Italia e Svizzera in Europa, Israele, Colombia e Messico in America Latina. Spain is open for you, L’Espagne vous ouvre ses portes, La Spagna ti aspetta a braccia aperte, Spanien öffnet seine Türen, España está abierta para ti, sono i titoli di questa campagna Iberia che invita i turisti internazionali a scoprire il luogo dove la bellezza fa storia, dove l’architettura diventa scultura e dove le ore si contano in tapas. “Scommettiamo molto sul rilancio del turismo, con un programma di voli molto ambizioso per questa estate. Siamo pronti a volare, a connettere il mondo con la Spagna, i nostri clienti sui mercati internazionali devono sapere che la Spagna e Iberia li aspettano a braccia aperte”, afferma Gemma Juncá, Marketing and Brand Director di Iberia.

LUFTHANSA AVVIA LA VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI IN GERMANIA – Lufthansa ha iniziato oggi a vaccinare i primi dipendenti in Germania. Nella prima settimana saranno disponibili 2.000 dosi di vaccino che potranno essere somministrate dal Servizio Medico del Gruppo a Monaco, Francoforte e Amburgo. Il focus iniziale è su quei colleghi che hanno un contatto personale con i clienti, come gli equipaggi degli aerei o i dipendenti nelle stazioni. “Dall’inizio della pandemia, anche i nostri dipendenti hanno dato un contributo importante alla compagnia. Con i nostri flight and cargo services, diamo ai viaggiatori la sicurezza di poter svolgere, ad esempio, compiti socialmente o economicamente importanti. Siamo lieti di offrire ora ai nostri dipendenti una vaccinazione”, afferma il Dr. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer Lufthansa Group. Lufthansa raccomanda ai suoi dipendenti di sfruttare l’opportunità di farsi vaccinare.

AUSTRIAN AIRLINES REGISTRA PRENOTAZIONI IN AUMENTO – Con l’aumento del tasso di vaccinazione e l’allentamento delle norme di ingresso in molti paesi europei, gli austriaci sentono il bisogno di viaggiare di nuovo. A causa dell’aumento della domanda, Austrian Airlines ha schierato aerei più grandi del previsto con breve preavviso e ha aggiunto voli extra. Uno sguardo ai mesi da giugno ad agosto dà motivo di ottimismo al vettore. “La domanda aumenta ogni giorno e le nuove prenotazioni su molte rotte sono quadruplicate da metà maggio. È anche evidente che le prenotazioni vengono effettuate sempre più a lungo termine”, riferisce Michael Trestl. Austrian Airlines Sales Director. Per le vacanze estive, le destinazioni mediterranee come Grecia, Cipro, Italia e Spagna inclusa Maiorca sono tra le destinazioni più popolari. “Le dinamiche di prenotazione mostrano che stiamo soddisfacendo molto bene le esigenze di viaggio degli austriaci con il nostro programma di voli estivi, che serve principalmente destinazioni dell’Europa interna nel Mediterraneo. Con un totale di oltre 100 destinazioni, offriamo una varietà di destinazioni a livelli pre-crisi in piena estate”, afferma il CCO Michael Trestl. Non tutte le destinazioni sono ancora servite con la consueta frequenza, ma il livello di produzione nel settore turistico è tornato ai livelli pre-crisi. “Con le agevolazioni di viaggio annunciate di recente per il ritorno da Cipro, Croazia, Paesi Bassi e Svezia, nonché con l’entrata in vigore del Green Pass, ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle prenotazioni”, afferma Trestl. Per l’ispirazione di viaggio, il digital showcase destinations.austrianblog.com elenca tutte le destinazioni, i consigli di viaggio e le opzioni di prenotazione di Austrian Airlines. Chi sta pianificando una vacanza estiva ha un chiaro vantaggio quando prenota subito, poiché ci sono ancora capacità e offerte interessanti a prezzi bassi disponibili. Austrian Airlines offre ai passeggeri una pianificazione del viaggio senza preoccupazioni con cambio di prenotazione flessibile. I biglietti emessi fino al 31 luglio 2021 possono essere riprenotati gratuitamente con la frequenza richiesta. Oltre alla data, anche la destinazione può essere modificata. Sebbene molti paesi europei abbiano allentato le loro norme di quarantena contemporaneamente all’Austria, molti paesi di vacanza hanno ancora regolamenti di ingresso specifici. Con il controllo digitale dei documenti, Austrian Airlines offre la possibilità di caricare online i certificati rilevanti fino a 12 ore prima della partenza per i voli di linea verso Grecia, Spagna, Francia, Svezia e altri. Questi vengono controllati in modo che i passeggeri sappiano già prima della partenza se tutti i requisiti delle rispettive autorità sono soddisfatti.

TRENORD: PIU’ FREQUENZE PER IL MALPENSA EXPRESS – Più corse per le destinazioni turistiche, il ripristino del collegamento aeroportuale Malpensa Express, che ritornerà a circolare ogni mezz’ora anche su Milano Cadorna oltre che Milano Centrale, e un potenziamento del servizio in vista della ripresa di settembre: queste le principali novità previste dall’aggiornamento dell’orario Trenord che entrerà in vigore domenica 13 giugno. Il nuovo orario – disponibile sul sito trenord.it e su App Trenord – presenterà anche modifiche alla circolazione di alcune linee nei mesi estivi, per consentire lo svolgimento di lavori da parte dei gestori dell’infrastruttura. Riguardo il Malpensa Express, dopo la riduzione del servizio dovuta alla diminuzione del traffico aeroportuale, il collegamento tornerà a circolare ogni mezz’ora anche da Milano Cadorna, oltre che da Milano Centrale. Sarà inoltre riattivata l’ultima corsa della sera da Milano Centrale a Malpensa Aeroporto, il treno 2988 (Milano Centrale 23:25 – Malpensa T1 00:16). Complessivamente, fra il capoluogo lombardo e lo scalo aeroportuale saranno garantite ogni ora quattro corse per direzione. I treni continueranno ad essere attestati al Terminal 1 per la mancata riattivazione dei voli dal Terminal 2.

KUWAIT: 3.000 ORE DI VOLO E 10.000 OBIETTIVI RICOGNITI DAI TYPHOON ITALIANI – 3.000 ore di volo a favore della Coalizione Inherent Resolve, con circa 10.000 punti d’interesse ricogniti, è l’importante traguardo raggiunto dagli EF-2000A del Task Group Typhoon, schierati nuovamente in Kuwait lo scorso aprile, in avvicendamento ai Tornado del Task Group “Devil”, ma per la prima volta presso la base aerea di Alì Al Salem, dove sono stati implementati adeguamenti infrastrutturali e logistici per rispondere alle esigenze del Task Group “Typhoon”. Le 3.000 ore di volo sono state conseguite a sole poche settimane dal ritorno in Kuwait degli EF-2000 italiani, che dall’immissione in Teatro Operativo hanno immediatamente dimostrato la piena capacità operativa in occasione di attività Local Area Orientation e cooperazione con le truppe americane (U.S. Air Force, U.S. Army, Marine Corps, Navy), attraverso l’organizzazione di attività esercitative Joint di ricognizione e supporto aereo ravvicinato presso poligono di tiro aria/suolo, sotto il controllo di Joint Tactical Controller. Un risultato frutto delle caratteristiche di superiorità aerea del sistema d’arma EF-2000A, assetto estremamente versatile ed affidabile, e del sofisticato pod da ricognizione aerotattica Reccelite II, che hanno consentito l’acquisizione di un’impressionante quantità di immagini ad altissima risoluzione relative a punti di interesse per la Coalizione, da cui grazie all’attività degli analisti foto-interpreti e del personale intelligence del contingente italiano sono stati estratti dati ed informazioni fondamentali per la condotta delle Operazioni. Il contributo complessivo alle operazioni condotte dall’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR) per la Coalizione, tenuto conto anche della precedente attività svolta dai Task Group “Devil”, “Black Cats” e “Perseo”, attualmente avvicendati in Teatro Operativo, conta grazie anche al contributo degli EF-2000A italiani oltre 38.000 ore di volo, circa 7.000 sortite e più di 31.500 obiettivi ricogniti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA: 767 FREIGHTER PER I VOLI TRA HANGZHOU E TOKYO – All Nippon Airways (ANA) opererà cargo freighters che connetteranno l’Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH) e Tokyo Narita International Airport (NRT) per due round trip flights a giugno. Per la rotta è stato selezionato il Boeing 767 Feeighter, con una capacità di carico massima di circa 50 tonnellate. ANA opera i freighter in risposta all’aumento della domanda di trasporto di merci e inoltre mira a supportare ulteriormente la supply chain globale. “Per i voli cargo, ANA pone la stessa enfasi che mettiamo sui voli passeggeri riguardo un servizio di qualità superiore. Comprendiamo che l’air cargo rappresenta un collegamento vitale nella supply chain globale ed è incoraggiante vedere la nostra rete crescere con la ripresa”, ha affermato Toshiaki Toyama, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo Inc. “Hangzhou rappresenta un polo industriale vitale e siamo entusiasti di offrire un collegamento diretto tra la città e il mercato giapponese”. Pur adeguando i servizi per soddisfare le mutevoli condizioni del mercato e la forte domanda cargo, ANA opererà più di 2.000 voli cargo utilizzando freighter and passenger aircraft a giugno. ANA si impegna a utilizzare la sua flotta di due Boeing 777 Freighter e nove Boeing 767 Freighter per soddisfare la domanda e facilitare il commercio internazionale.

LEONARDO SIGLA ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI ALEA – Leonardo ha firmato un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Alea – società specializzata in software di comunicazione mission and business critical – con opzione per una successiva acquisizione del residuo 30% del capitale. Grazie all’operazione, Leonardo, leader nelle comunicazioni professionali e nella sicurezza con soluzioni vendute in oltre 50 Paesi nel mondo, consolida la propria offerta con un’infrastruttura applicativa multimediale mission critical aderente agli standard 3GPP (Third Generation Partnership Project). Le competenze di Alea permetteranno di rafforzare la proposizione in ambito broadband, favorendo nel contempo la realizzazione di infrastrutture di comunicazione integrate narrowband e broadband e riducendo il time-to-market, fattore critico di successo in un mercato in forte evoluzione. In particolare, l’acquisizione di Alea consentirà di integrare nel portafoglio di Leonardo una nuova soluzione dedicata alle comunicazioni operative del settore ferroviario a standard FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) e la suite “Talkway” per le comunicazioni business critical. La nuova tecnologia FRMCS, che sostituirà progressivamente lo standard GSM-R attualmente in funzione su migliaia di chilometri di ferrovie nel mondo, è un elemento chiave per la digitalizzazione del trasporto su rotaia. La soluzione “Talkway” consente di effettuare da smartphone comunicazioni professionali “Push-To-Talk”, assimilabili alle comunicazioni via radio, gestione video e foto, messaggistica e localizzazione costantemente monitorate dalla sala operativa tramite piattaforma web dedicata. In linea con il piano strategico Be Tomorrow 2030, Leonardo continua a potenziare la propria offerta dedicata alla protezione e al monitoraggio del territorio. Il closing dell’operazione è soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive – incluso l’esperimento della c.d. procedura “Golden Powers” – ed è previsto nel corso del terzo trimestre dell’anno.

LEONARDO PRESENTA L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA L-DACS – Il 2 giugno scorso Leonardo, coordinatore del progetto SESAR PJ14 W2-I CNSS, ha presentato l’architettura del nuovo sistema di comunicazione L-DACS (L-band Digital Aeronautical Communications System) nel corso del secondo webinar dedicato da SESAR JU su questo tema. Il webinar si è concentrato sugli aspetti tecnici e le potenzialità di L-DACS per le comunicazioni e per la infrastruttura integrata Communications, Navigation and Surveillance. L-DACS è il futuro collegamento terrestre per l’aviazione civile attualmente in fase di standardizzazione ICAO, caratterizzato da alta velocità, sicurezza e scalabilità. Inoltre garantisce banda, bassa latenza ed elevata continuità per tutte le applicazioni cruciali alla sicurezza del traffico aereo, fornendo servizi a minor criticità per i centri operativi delle compagnie aeree allo stesso tempo. In particolare, si è parlato dell’architettura tecnica L-DACS fornendo numerosi dettagli. Leonardo ha presentato l’architettura L-DACS, descrivendo i principi alla base della sua realizzazione, la relativa architettura per la componente terrestre e aerea, sottolineando come l’integrazione L-DACS con la FCI (Future Communication Infrastructure) sarà validata nell’ambito delle attività svolte dal progetto SESAR JU PJ.14.

BRITISH AIRWAYS: ACCESSO A TEST COVID-19 A DOMICILIO – I clienti British Airways in UK ora hanno accesso a test PCR Covid-19 scontati eseguiti da uno specialista nel comfort della propria casa, con il fornitore Wren Healthcare. Una volta ordinato, Wren Healthcare prenoterà uno slot con uno specialista che andrà a casa del cliente per prelevare un campione PCR, evitando la necessità di un viaggio in una struttura di test dedicata. Quando il campione è stato prelevato, lo specialista consegnerà il test direttamente al laboratorio, evitando ritardi postali e i risultati saranno disponibili entro 24 ore. I clienti British Airways hanno accesso a questi test a casa con Wren Healthcare a una tariffa ridotta di £129. Se un cliente desidera visitare una clinica per farsi prelevare il campione, può farlo per £99. La compagnia aerea ha anche recentemente aggiornato la sua pagina web dedicata, per rendere più facile per i clienti trovare il test giusto per soddisfare i requisiti di ingresso per la loro destinazione: ba.com/Covid19-tests. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience, British Airways, ha dichiarato: “Siamo impegnati a esplorare modi per assicurarci che i nostri clienti abbiano accesso a test convenienti che soddisfino le loro esigenze. Sappiamo che l’approvvigionamento e l’invio di test PCR poco prima del viaggio può rendere le persone ansiose. Siamo lieti di aver trovato e negoziato un’opzione a prezzo ridotto per coloro che preferiscono fare un test nel comfort della propria casa o in una clinica, con la certezza che verranno consegnati direttamente in un laboratorio per risultati rapidi e affidabili”. British Airways è stata la prima compagnia aerea al mondo ad avviare una sperimentazione con Canary Global, per valutare come il suo test Pelican Ultra Rapid Covid-19, che mostra un risultato entro 25 secondi, possa svolgere un ruolo nell’apertura dei viaggi. La compagnia aerea inviterà il personale di volo e di cabina a sottoporsi al test Pelican Covid-19, prima di esplorare come potrà svolgere un ruolo per i clienti.