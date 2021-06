IATA: Air Cargo in aumento del 12% ad aprile rispetto ai livelli pre-COVID

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati di aprile 2021 per i global air cargo markets, che mostrano che la air cargo demand ha continuato a sovraperformare i livelli pre-COVID (aprile 2019) con una domanda in aumento del 12%.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti a seguire sono con aprile 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 12% rispetto ad aprile 2019 e del 7,8% rispetto a marzo 2021. La domanda destagionalizzata è ora superiore del 5% rispetto al pre-crisis August 2018 peak.

La forte performance è stata guidata dai vettori nordamericani che hanno contribuito con 7,5 punti percentuali al tasso di crescita del 12% ad aprile. Anche le compagnie aeree di tutte le altre regioni, ad eccezione dell’America Latina, hanno sostenuto la crescita.

La capacità rimane del 9,7% al di sotto dei livelli pre-COVID-19 (aprile 2019) a causa della messa a terra degli aerei passeggeri. Le compagnie aeree continuano a utilizzare cargo dedicati per colmare la mancanza di capacità disponibile. La capacità internazionale dei dedicated freighters è aumentata del 26,2% nell’aprile 2021 rispetto allo stesso mese del 2019, mentre la belly-cargo capacity è diminuita del 38,5%.

“L’air cargo continua a essere la buona notizia per il settore del trasporto aereo. La domanda è aumentata del 12% rispetto ai livelli pre-crisi e i rendimenti sono solidi. Alcune regioni stanno superando la tendenza globale, in particolare i vettori in Nord America, Medio Oriente e Africa. Tuttavia, le buone performance dell’air cargo non sono universali. La ripresa per i vettori nella regione dell’America Latina, ad esempio, è in fase di stallo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda per international air cargo aumentare del 9,2% nell’aprile 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un significativo miglioramento delle rispetto al mese precedente. La capacità internazionale è rimasta limitata nella regione, in calo del 18,7% rispetto ad aprile 2019. Come è avvenuto anche a marzo, le compagnie aeree della regione hanno riportato l’international load factor più elevato al 77,5%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del 25,6% della domanda internazionale ad aprile 2021 rispetto ad aprile 2019. Questa forte performance riflette l’appetito dei consumatori statunitensi per i prodotti fabbricati in Asia. Anche i vettori nordamericani sono stati in grado di aumentare la propria quota di mercato, in particolare sulle rotte tra il Nord e il Sud America, grazie alle grandi flotte cargo di cui dispongono. La capacità internazionale è cresciuta del 5,5% rispetto ad aprile 2019.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda dell’11,4% ad aprile 2021 rispetto allo stesso mese del 2019. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al mese precedente. Il miglioramento delle condizioni operative e il recupero degli ordini dall’estero hanno contribuito alla performance positiva. La capacità internazionale è diminuita del 17,5% ad aprile 2021 rispetto ad aprile 2019, rimanendo invariata rispetto al mese precedente.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento del 15,3% degli international cargo volumes ad aprile 2021 rispetto ad aprile 2019. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al mese precedente. La capacità internazionale ad aprile è diminuita del 17,5% rispetto allo stesso mese del 2019.

I vettori dell’America Latina hanno registrato un calo del 32,7% degli international cargo volumes ad aprile rispetto ad aprile 2019. Questa è stata la peggiore performance di tutte le regioni e un calo delle prestazioni rispetto al mese precedente. Nonostante ciò, i volumi su diverse rotte della regione (come Europa e Centro America, Nord e Sud America) hanno registrato buoni risultati. La capacità internazionale è diminuita del 52,5% comparata a aprile 2019.

La domanda cargo delle compagnie aeree africane ad aprile è aumentata del 30,6% rispetto allo stesso mese del 2019, il più forte aumento di tutte le regioni e il quarto mese consecutivo di crescita pari o superiore al 25% rispetto al 2019. La forte espansione sulle rotte commerciali Asia-Africa ha contribuito alla forte crescita. La capacità internazionale ad aprile è aumentata dello 0,6% rispetto ad aprile 2019.

(Ufficio Stampa IATA)