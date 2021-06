Emirates riprende i servizi verso Nizza e Lione

Emirates riprenderà i voli da Dubai a Nizza dal 2 luglio e Lione dal 9 luglio, offrendo inizialmente 4 voli settimanali per ciascuna città. La mossa è in linea con la notizia che la Francia allenterà i requisiti di ingresso per i visitatori a partire da domani, 9 giugno. La revoca delle restrizioni all’ingresso consentirà ai viaggiatori con sede negli Emirati Arabi Uniti di visitare la Francia senza la necessità di quarantena.

Da domani, i clienti Emirates negli Emirati Arabi Uniti possono entrare in Francia senza quarantena se hanno completato il periodo di due settimane dopo aver assunto entrambe le dosi del vaccino Pfizer/BioNTech o AstraZeneca. Inoltre, i clienti completamente vaccinati devono anche essere in possesso di un test PCR-RT COVID-19 negativo valido per 72 ore prima della partenza o di un Rapid Antigen test result non più vecchio di 48 ore. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso in Francia, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com.

Emirates servirà sia Nizza che Lione con i suoi aerei Boeing 777-300ER. Il volo Emirates EK077 partirà da Dubai per Nizza il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 08:45, con arrivo all’aeroporto Nice Côte d’Azur alle 13:40. Il volo di ritorno, EK078, partirà da Nizza alle 15:55 con arrivo a Dubai alle 00:10 del giorno successivo.

Il volo Emirates EK081 partirà da Dubai per Lione il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle 14:35, con arrivo all’aeroporto di Lione–Saint Exupéry alle ore 19:30. Il volo di ritorno, EK082, partirà da Lione alle 21:45 e arriverà a Dubai alle 06:05 del giorno successivo.

Emirates opera attualmente 14 voli settimanali da/per Parigi, volando con l’A380 equipaggiato con il suo ultimo prodotto premium economy e prodotti aggiornati in ogni cabina.

Poiché sempre più destinazioni internazionali iniziano ad allentare le restrizioni all’ingresso, Emirates amplierà i propri servizi per offrire più scelta e comodità ai clienti, che ora possono pianificare viaggi in più di 30 città in 19 paesi attraverso la rete Emirates che hanno aperto le porte al turismo e agli affari, senza quarantena.

Emirates continua a concentrarsi sull’eliminazione dello stress del viaggio e ha guidato l’industria a proteggere la salute dei propri clienti per garantire una sensazione di sicurezza e fiducia quando si decide di volare. I clienti Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare i clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il loro status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)