Net zero by 2050: ACI fissa il global long term carbon goal per gli aeroporti

Airports Council International (ACI) World e le cinque ACI Regions – in collaborazione con i membri – hanno creato un long-term carbon goal per i loro member airports.

“Gli aeroporti membri ACI a livello globale si impegnano a raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050 e sollecitano i governi a fornire il supporto necessario in questa impresa”, afferma ACI World.

Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede una risposta globale urgente, data la recente richiesta dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. L’obiettivo a lungo termine di ACI riguarda le emissioni di carbonio sotto il controllo diretto degli operatori aeroportuali e sarà una componente cruciale del contributo dell’industria aeronautica a questo sforzo globale.

Gli aeroporti hanno da tempo assunto un ruolo di leadership nell’affrontare, ridurre al minimo e mitigare gli impatti ambientali dell’aviazione. Ciò è stato dimostrato dalla loro capacità di ridurre le emissioni negli ultimi 10 anni, supportata e resa possibile dall’Airport Carbon Accreditation, nonostante la significativa crescita del traffico in quel periodo. Basandosi sull’impegno per net zero carbon emissions entro il 2050 inizialmente lanciato da ACI EUROPE nel giugno 2019, ACI ha creato questo ambizioso obiettivo a lungo termine per guidare ulteriori azioni e sostenere gli sforzi di decarbonizzazione degli aeroporti mentre rispondono alla sfida climatica.

“La crisi climatica richiede un’azione coraggiosa a livello locale, regionale e globale e l’obiettivo che abbiamo fissato per i membri aiuterà a guidare l’azione e identificare sfide e opportunità comuni che possono essere affrontate insieme”, afferma Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Abbiamo deciso di lavorare con tutte le ACI Regions e i nostri membri a livello globale per stabilire un obiettivo a livello globale che gli aeroporti possono impegnarsi a raggiungere e invitiamo i governi a fornire il supporto necessario per questo sforzo cruciale.

La sostenibilità dell’intero settore dell’aviazione è cruciale per il presente e il futuro dell’industria, è il nostro passaporto per un ritorno alla crescita e l’industria ha investito miliardi in misure e pratiche che hanno compiuto progressi significativi nella riduzione del suo impatto ambientale. Attraverso una combinazione di nuove tecnologie, efficienze operative e miglioramenti delle infrastrutture, dal 1990 l’industria ha evitato più di dieci miliardi di tonnellate di CO2, ma dobbiamo costruire su questo e accelerare i nostri sforzi collettivi per decarbonizzare.

Gli aeroporti non possono farlo da soli, però, e questo è solo il primo passo. Se vogliono realizzare questo obiettivo ambizioso, devono lavorare a stretto contatto con la più ampia comunità dell’aviazione e contare sul sostegno dei governi e delle principali parti interessate per affrontare, ridurre al minimo e mitigare gli impatti ambientali della continua crescita dell’aviazione a lungo termine”.

Gli aeroporti sono parte integrante della risposta al cambiamento climatico, ma ACI riconosce che ogni aeroporto, paese e regione è diverso. L’obiettivo a lungo termine è ambizioso e destinato ad essere adottato dai singoli aeroporti in conformità con le condizioni locali, con il supporto dei governi locali, per una linea temporale verso net zero entro il 2050 che sia adatta a loro.

Ciò è illustrato dall’annuncio di ACI EUROPE – fatto durante il recente Aviation Sustainability Summit – che 235 aeroporti della regione si sono impegnati a raggiungere net zero entro il 2050, ma anche che 91 aeroporti sono ora destinati a raggiungere net zero entro il 2030.

ACI ritiene inoltre che l’aviazione sia cruciale per la ripresa economica globale dall’impatto e dagli effetti di COVID-19 poiché l’impatto economico globale del settore contribuisce per trilioni al prodotto interno lordo mondiale, supporta milioni di posti di lavoro e favorisce lo sviluppo sostenibile.

“ACI World e le ACI Regions assumono un ruolo di leadership nel settore dell’aviazione nel promuovere uno sviluppo che affronti attivamente gli impatti ambientali, garantendo allo stesso tempo la fornitura degli indubbi benefici economici e sociali dell’aviazione alle comunità che serviamo in un modo che promuova la loro sostenibilità”, ha detto Luis Felipe de Oliveira. “Il permesso dell’industria aeronautica di operare e crescere sarà concesso solo quando le comunità che serviamo saranno parte integrante del lavoro che gli aeroporti, la più ampia comunità aeronautica e i governi stanno svolgendo, insieme a un’azione proattiva per il clima che è ancora più critica negli sforzi di recupero dalla pandemia”.

Lo studio alla base della definizione dell’obiettivo è stato condotto da ACI World con i consulenti ICF e Airbiz, sponsorizzato da Hong Kong International Airport, Oman Airports, Schiphol Group, San Francisco International Airport, Seattle-Tacoma International Airport, Vancouver Airport Authority e Greater Toronto Airports Authority. Lo studio è stato anche sponsorizzato da EXOLUM, World Fuel Services e Terpel.

Dichiarazione ICAO sull’ACI World Long Term Carbon Goal Study.

“ICAO continua a sottolineare ai governi nazionali che le attuali priorità di sostenibilità del trasporto aereo richiederanno un ammodernamento sostanziale e sistematico delle infrastrutture. Abbiamo anche sottolineato che gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale interconnessi degli Stati dipenderanno da un quadro efficace e affidabile di investimenti pubblici per sostenere le green air aviation innovations.

La connettività aeronautica sta dando oggi un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nell’ambito dell’Agenda 2030, ma vi è anche una crescente aspettativa mondiale di esplorare i percorsi di decarbonizzazione a lungo termine per l’aviazione sulla base di obiettivi ambiziosi e concreti.

La comunità aeroportuale internazionale, rappresentata e rafforzata attraverso la sua cooperazione nell’ambito di Airports Council International, ha già dimostrato leadership nella realizzazione di numerose innovazioni e obiettivi green, spesso sulla base di partnership pubblico-private molto efficaci.

ICAO è quindi enormemente incoraggiata dal potenziale di net zero global airport operations entro il 2050 che è stato rivelato in questi ultimi dati. Siamo anche entusiasti di ciò che riserva il futuro al settore dell’aviazione internazionale mentre rafforza ed espande le sue coalizioni ambientali attraverso la nostra organizzazione e definisce nuovi importanti contorni della visione a lungo termine del settore per net zero global connectivity”, affermano Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President e Fang Liu, ICAO Secretary General.

(Ufficio Stampa ACI World)