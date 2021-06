Qatar Airways conclude una partecipazione produttiva al St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)

Qatar Airways ha concluso una proficua partecipazione al St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), che ha visto la partecipazione di importanti opinion leader di tutto il mondo. Essendo il più grande evento al mondo incentrato sugli investimenti e sull’economia del suo genere, con lo Stato del Qatar come paese ospite, Qatar Airways ha firmato diversi accordi con le principali aziende russe.

Durante il Forum, Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha anche incontrato Alexander Beglov, Governor of St. Petersburg, e Maxim Sokolov, Vice-Governor of St. Petersburg, per discutere le opportunità di espandere ulteriormente le relazioni bilaterali tra lo Stato del Qatar e la Russian Federation in materia di turismo e trasporto aereo.

Come parte del suo impegno nel mercato russo, la compagnia aerea ha firmato diversi MOU con importanti entità con sede in Russia, tra cui Volga-Dnepr e Pulkovo Airport. Le cerimonie di firma sono state condotte rispettivamente con Alexey Isaikin, Board of Directors of Volga-Dnepr e Leonid Sergeev, CEO of Pulkovo Airport.

Qatar Airways ha presentato il suo pluripremiato prodotto di Business Class, Qsuite. I visitatori dello stand di Qatar Airways hanno avuto la possibilità di provare il livello di comfort che possono aspettarsi nei cieli quando viaggiano a bordo della compagnia aerea.

Akbar Al Baker ha dichiarato: “La partecipazione del Qatar al Forum come paese ospite quest’anno dimostra il forte impegno per lo sviluppo globale ed economico di entrambi i paesi. Nonostante le sfide della pandemia globale, il St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ha assicurato ai visitatori il rispetto dei più alti livelli di standard di sicurezza e siamo stati onorati di far parte di questo evento significativo, che ha lasciato il segno con ulteriori impegni nel mercato russo e oltre.

Qatar Airways è orgogliosa di essere tra i principali motori del commercio tra lo Stato del Qatar e la Federazione Russa, come dimostrato dal nostro impegno costante nel mercato russo nel corso degli anni. La pluripremiata compagnia aerea, che offre connettività senza soluzione di continuità con l’Africa, l’Asia e il Medio Oriente, continua a rafforzare la sua posizione di compagnia aerea globale preferita nella Federazione Russa, che è chiaramente evidente sulla base del feedback estremamente positivo ricevuto dalla local business and travel trade community.

Lo Stato del Qatar è il più grande investitore di tutti i paesi del GCC nell’economia russa, rendendo il Forum un’opportunità ideale per un nuovo ambito di cooperazione tra i due stati. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto durante SPIEF e non vediamo l’ora di partecipare di nuovo negli anni a venire”.

Qatar Airways ha iniziato le sue operazioni nella capitale della Russia nel 2003 e celebra oltre 17 anni di voli diretti per Mosca. Nel 2017 la compagnia aerea ha ulteriormente dimostrato il suo impegno nella regione aggiungendo voli diretti per San Pietroburgo.

Qatar Executive, private jet charter division di Qatar Airways Group, ha un impegno di lunga data nel mercato russo operando oltre 110 voli dalla Russia solo nel 2020 e rappresentando il 15% di tutte le attività di Qatar Executive. Qatar Executive è il cliente di lancio del G700 di Gulfstream e il più grande operatore commerciale del G650ER in tutto il mondo. Il portafoglio di servizi di Qatar Executive comprende anche la gestione degli aeromobili, la manutenzione e i Fixed Based Operator services.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)