News Brevi – 09.06.2021

WIZZ AIR ANNUNCIA UNA DOPPIA PROMOZIONE PER L’ESTATE – Wizz Air offre l’opportunità di viaggiare in sicurezza questa estate 2021 scegliendo tra le tante le mete dell’intero network di Wizz Air. La compagnia sta guidando il rilancio del settore al motto di “SAY YES TO FLY” e continua a proporre soluzioni di viaggio convenienti per raggiungere un vastissimo numero di destinazioni. Wizz Air oggi offre ai suoi passeggeri uno sconto del 30% su voli selezionati e uno sconto del 30% sul servizio WIZZ Flex. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com o tramite la mobile app. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 9 GIUGNO 2021 fino alle 23.59 CET di GIOVEDI’ 10 GIUGNO e offre la migliore opportunità per prenotare voli per trascorrere le proprie vacanze estive in una delle tante destinazioni collegate da Wizz Air. I passeggeri possono facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Lo sconto del 30% si applica anche alla tariffa WIZZ Flex. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta.

IBERA E IBERIA EXPRESS RICONOSCIUTE ANCORA UNA VOLTA PER LA PUNTUALITA’ – Iberia e Iberia Express stanno gradualmente riprendendo la loro attività e, allo stesso tempo, si sono nuovamente piazzate sul gradino più alto del podio della puntualità. Secondo la società di consulenza FlightStats, durante il mese di maggio il 96,1% dei voli Iberia è arrivato puntuale a destinazione, risultando la più puntuale al mondo tra le compagnie aeree globali. Il mese scorso Iberia ha operato 3.497 voli, il 60% in meno rispetto a maggio 2019. Da parte sua, Iberia Express ha raggiunto una puntualità del 97,3% negli arrivi a maggio, che la colloca come la compagnia aerea low cost più puntuale d’Europa. Il mese scorso Iberia Express ha operato 1.194 voli, il 60% in meno rispetto a maggio 2019. “Questi risultati riflettono l’impegno dimostrato da tutti i team di Iberia e Iberia Express. Ora che le compagnie aeree stanno gradualmente riprendendo la loro attività, stiamo realizzando uno sforzo in tutte le aree per offrire la migliore esperienza di viaggio possibile ai clienti”, afferma Iberia. Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo nel 2016 e nel 2017, nel 2018 è diventata la terza compagnia aerea più puntuale in Europa e nel 2019 la seconda in Europa e la quinta nel mondo. Questi risultati sono stati uno degli esempi più importanti della grande trasformazione che la compagnia ha subito negli ultimi anni. Dimostra anche la sua efficienza, flessibilità e la sua capacità di adattare costantemente le sue operazioni. Iberia Express è rimasta per cinque anni (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) la low cost più puntuale al mondo e nel 2019 è stata la low cost più puntuale in Europa e la quarta al mondo, traguardi che dimostrano la grande l’efficienza di questa compagnia aerea sin dal suo lancio e il suo impegno per l’eccellenza.

ANCORA UN ANNO IN FORTE CRESCITA PER IL GRUPPO ALA – ALA, tra i leader a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (Aerospace & Defence), ha chiuso l’esercizio 2020 con risultati positivi e in crescita. In un anno così difficile a causa della pandemia da Covid-19, lo sviluppo di ALA non si è fermato. Nel 2020 ALA ha registrato un valore della produzione di €136,8 milioni rispetto ai €135,7 del 2019 (+0,8%) e un significativo aumento della redditività. In particolare il gruppo ha chiuso il 2020 con: un EBITDA pari a €13 milioni (+10,8% rispetto al 2019), un EBIT pari a €10,5 milioni (+17,2% rispetto al 2019), un utile ante imposte di €8,4 milioni (+18,1% rispetto al 2019). Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto consolidato di ALA SpA è pari a oltre €33,2 milioni; il livello di patrimonializzazione del gruppo è ulteriormente migliorato ed è passato dal 50% circa del capitale investito nel 2019 al 55% nel 2020.

PRATT & WHITNEY SI UNISCE ALL’APPROVAZIONE DEL SUSTAINABLE SKIES ACT – Pratt & Whitney e vari altri gruppi industriali hanno firmato una lettera di approvazione per un disegno di legge di nuova introduzione che stabilirebbe un blender’s tax credit for sustainable aviation fuels (SAF). Il Sustainable Skies Act creerebbe un $1.50-$2.00/gal. blender’s tax credit per i SAF che ottengono una riduzione del 50% o maggiore delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita rispetto ai carburanti per aviogetti convenzionali a base di petrolio. “In quanto soluzione “drop-in” completamente compatibile con gli aeromobili e le infrastrutture di rifornimento esistenti, i SAF hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del nostro settore. Derivando da materie prime sostenibili come olio da cucina usato o rifiuti urbani, i SAF evitano le emissioni di carbonio associate alla combustione di combustibili fossili. Il tax credit aiuterebbe ad aumentare la domanda di SAF e stimolerebbe gli investimenti necessari nelle infrastrutture di produzione, che oggi forniscono meno dell’1% del fabbisogno globale. Già un numero crescente di operatori dell’aviazione generale e commerciale si sta impegnando a utilizzare i SAF su scala maggiore, mentre l’Unione europea dovrebbe avviare una propria iniziativa politica volta a imporre un livello minimo di utilizzo. Attraverso la nostra partecipazione a organizzazioni come Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) e ASTM International, Pratt & Whitney ha svolto un ruolo attivo nello sviluppo degli standard tecnici per i SAF, oltre a sostenere il loro più ampio utilizzo nell’industria aeronautica. Siamo pronti a continuare a lavorare con gli organismi di regolamentazione per sviluppare gli standard che consentiranno di utilizzare i SAF oltre l’attuale livello massimo di miscela del 50% consentito dalle normative odierne”, afferma Pratt & Whitney. In un recente editoriale per Flight Global, Geoff Hunt, Pratt & Whitney’s senior vice president, engineering & technology, ha illustrato l’importanza dei SAF e come misure come la blender’s tax possono aiutare l’industria a raggiungere il 100% di adozione. “La risposta a un’aviazione più sostenibile non è chiedere alle persone di viaggiare di meno. La risposta sta nell’impiegare tecnologie più intelligenti e più rispettose dell’ambiente per aiutare le persone e le merci a prendere il volo”, ha affermato Hunt. “La nostra industria ha dimostrato la sua capacità di affrontare qualsiasi sfida con soluzioni pratiche e pragmatiche e possiamo e dobbiamo farlo di nuovo”.

ENAC: INAUGURAZIONE NUOVA AREA IMBARCHI MILANO LINATE – Si è svolta ieri l’inaugurazione della nuova area imbarchi dell’aeroporto di Milano Linate alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (leggi anche qui). Per l’ENAC ha preso parte alla cerimonia il Direttore Generale, Alessio Quaranta: “Inaugurazione come emblema della ripartenza dopo un periodo particolarmente negativo anche per il trasporto aereo che nel 2020 ha registrato il -75% rispetto all’anno precedente. Ora vi è grande interesse verso le attività turistiche nel nostro Paese, con la conseguente ripresa del traffico aereo e del flusso dei passeggeri del trasporto aereo. Il risultato della cooperazione tra il regolatore pubblico, l’ENAC, il concessionario SEA – Aeroporti di Milano dimostra che quando la Pubblica Amministrazione e il soggetto privato cooperano con dedizione e con passione, il prodotto delle attività svolte costituisce un reale valore aggiunto che, oltre ad essere funzionale per gli scopi per i quali è stato realizzato, è anche di assoluto conforto e pregio per i passeggeri che lo attraverseranno”.

LA TECNOLOGIA SITAEL A BORDO DELLA MISSIONE ESA COPERNICUS CHIME – SITAEL, azienda spaziale italiana leader nel settore dei piccoli satelliti, della propulsione spaziale e dell’elettronica di bordo, annuncia la firma del contratto con la tedesca OHB System AG, Payload contractor della missione iperspettrale di osservazione della Terra CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission). La missione CHIME, che vede Thales Alenia Space come prime contractor, fa parte del programma di sviluppo della componente spaziale Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea ESA, in collaborazione con la Commissione Europea. Il programma di punta europeo Copernicus fornisce dati di osservazione della Terra e una vasta gamma di servizi per il monitoraggio e la protezione dell’ambiente, del clima, nonché la valutazione dei disastri naturali, con il fine ultimo di migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. La missione CHIME disporrà di uno spettrometro unico dal visibile all’infrarosso a onde corte per fornire osservazioni iperspettrali di routine a supporto di nuovi e migliori servizi per la sicurezza alimentare, la gestione dell’agricoltura e della biodiversità, così come la caratterizzazione delle proprietà del suolo, le pratiche minerarie sostenibili e la salvaguardia dell’ambiente. La missione, il cui raggio istantaneo è di 128 km, completerà Copernicus Sentinel-2 con applicazioni come la mappatura della copertura del suolo. In particolare, SITAEL svilupperà e realizzerà uno degli elementi chiave dello strumento iperspettrale: la sofisticata unità di alimentazione e controllo (IPU-Instrument Power Unit), che avrà il compito di alimentare e controllare i numerosi meccanismi indispensabili per il funzionamento dello strumento e ne controllerà la assoluta stabilità in temperatura.

DELTA AIR LINES: NUOVO PRESIDENTE PER DELTA VACATIONS – Delta Vacations, Delta Air Lines official vacation provider, ha nominato Kama Winters suo nuovo presidente a partire dal 21 giugno. Winters si unisce a Delta Vacations da Delta Air Lines, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di director of product retailing. In qualità di nuovo leader di Delta Vacations, Winters sarà responsabile dell’avanzamento della posizione strategica del fornitore di vacanze per offrire le migliori esperienze, sostenendo al contempo la soddisfazione dei dipendenti e solide performance finanziarie e operative. Si concentrerà sulla stabilizzazione continua dell’operazione mentre l’industria dei viaggi si sposta verso la ripresa post-pandemia, nonché sulla creazione di una visione a lungo termine per il brand, basandosi sulla relazione di successo tra Delta Vacations e Delta. “La comprovata capacità di Kama di fornire soluzioni creative con un approccio incentrato sul cliente, oltre alle sue eccezionali capacità di leadership, completerà il team di Delta Vacations”, ha affermato Dwight James, S.V.P. – Customer Engagement & Loyalty e CEO, Delta Vacations. Winters succede all’ex presidente di Delta Vacations Jennie Ho, che è stata recentemente nominata Vice President – In-flight Field Operations at Delta.

ROLLS-ROYCE: CAMBIAMENTI NEL BOARD DELLA SOCIETA’ E NOMINA DEL CHAIR DESIGNATE – Rolls-Royce Holdings plc annuncia di aver nominato Anita Frew Non-Executive Director and Chair Designate. Anita entrerà a far parte del Board con effetto dal 1 luglio 2021 e succederà a Sir Ian Davis come Chair il 1 ottobre 2021. Sir Ian si ritirerà dal Board il 30 settembre 2021, dopo quasi nove anni come Chair. Entrando a far parte del Board, Anita sarà nominata nel Nominations & Governance Committee e succederà a Sir Ian come Chair di tale comitato il 1° ottobre 2021. Rolls-Royce ha inoltre annunciato oggi la nomina di Mike Manley come Non-Executive Director. Anita Frew è attualmente Chair of Croda plc, gruppo scientifico, tecnologico e chimico e Non-Executive Director of BHP Group, una società di risorse globali. Sir Kevin Smith, Senior Independent Director, ha dichiarato: “Anita è la scelta unanime e chiara del Nominations & Governance Committee e la sua proposta di nomina è stata caldamente approvata dall’intero Board. L’azienda ha condotto una ricerca completa e Anita è emersa come la candidata ideale. A nome del Board vorrei ringraziare Ian per il suo eccezionale contributo come Chair in quasi nove anni di servizio. Ian è stato un ambasciatore eccezionale per Rolls-Royce”. Sir Ian Davis ha dichiarato: “Rolls-Royce è un’azienda pionieristica con un enorme potenziale ed è stato un enorme privilegio e responsabilità esserne il Chairman. Sono immensamente grato ai miei colleghi membri del Board per il loro supporto e il duro lavoro durante il mio mandato. Auguro ad Anita ogni successo”. Anita Frew ha commentato: “È un onore e un privilegio entrare a far parte del Board di Rolls-Royce e succedere a Sir Ian come Chair. Non vedo l’ora di lavorare con il Board, Warren East e il team di leadership per supportare la prossima fase dello sviluppo del Gruppo”. Warren East, CEO, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Ian per la sua ferma leadership, guida e supporto incrollabile durante un periodo cruciale per il Gruppo, sia strategicamente che operativamente. Ian ha svolto un ruolo chiave nel contribuire al futuro di Rolls-Royce e, a nome dell’Executive Team e di tutti i nostri dipendenti, vorrei augurargli ogni bene per il futuro. Sono lieto di dare il benvenuto ad Anita in Rolls-Royce, con la sua vasta esperienza e leadership non vedo l’ora di lavorare con lei”. I Directors hanno stabilito che al momento della nomina Anita Frew sarà indipendente. Mike Manley entrerà a far parte del Board con effetto dal 1° luglio 2021 e, su nomina, diventerà membro del Nominations & Governance Committee e del Science & Technology Committee. Attualmente è head of Americas of Stellantis N.V. e membro del loro team esecutivo. È entrato a far parte di Fiat Chrysler Automobiles N.V. nel 2011 e ha ricoperto una serie di posizioni dirigenziali senior. Mike Manley ha detto: “Sono lieto di entrare a far parte del Board di Rolls-Royce. Non vedo l’ora di far parte di una tale icona dell’ingegneria globale in un momento di cambiamenti e opportunità significativi”.

EASYJET: OPZIONI DI TEST CONVENIENTI IN UK – easyJet e easyJet Holidays in UK assicurano l’accesso a un’opzione di test approvata ancora più conveniente grazie al rapporto esistente con Randox. easyJet e easyJet holidays hanno pagine informative dedicate sui requisiti dei test e sui loro partner, per aiutare i clienti a navigare tra i test di cui hanno bisogno e collegarsi direttamente al sito Randox. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “In easyJet e easyJet holidays ci impegniamo a garantire che il viaggio sia facile e accessibile a tutti. Siamo davvero lieti di poter rendere i test ancora più convenienti per i nostri clienti che viaggiano all’estero quest’estate, grazie a ulteriori sconti che siamo stati in grado di ottenere sui test PCR tramite il nostro partner Randox”.

GE CONFERMA LA SUA LEADERSHIP IN NAVAL ELECTRIC DRIVE POWER AND PROPULSION – È stato dimostrato che i GE’s gas turbine and electric drive power and propulsion systems soddisfano le esigenze delle marine mondiali. Oggi alla MADEX International Marine Industrial Defense Exhibition, GE mette in evidenza le sue capacità di propulsione applicate a due nuovi programmi della Marina della Repubblica di Corea (ROK) proposti: il cacciatorpediniere KDDX e la portaerei CVX. “GE è l’unica azienda al mondo che offre uno spettro completo di turbine a gas e soluzioni di propulsione elettrica. Insieme, GE Aviation Marine e GE Power Conversion hanno fornito energia navale e sistemi di propulsione per 41 marine a bordo di 755 navi”, afferma Kris Shepherd, Vice President, General Manager, GE Aviation Marine, Evendale, Ohio.