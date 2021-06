Iberia punta sull’Italia questa estate

L’Italia è una delle grandi scommesse del Gruppo Iberia per questa estate, dove la compagnia aerea offrirà voli verso 12 destinazioni. Finora il Gruppo Iberia ha volato su Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino e da metà giugno si aggiungeranno Bari, Catania, Olbia, Cagliari e Palermo.

Roma: a giugno Iberia ha 18 frequenze settimanali, da luglio saliranno a 21 settimanali.

Milano: per tutta l’estate Iberia offrirà tre voli diretti giornalieri da Madrid.

Firenze: a giugno Iberia opererà quattro frequenze settimanali, da luglio offrirà un volo al giorno.

Venezia: a giugno Iberia propone 10 frequenze, che da luglio saranno aumentate a 14 a settimana.

Napoli: Iberia offre cinque voli settimanali a giugno e aggiungerà un’ulteriore frequenza da luglio, offrendo un volo giornaliero tranne il martedì.

Bologna: questi voli sono operati da Iberia Regional/Air Nostrum, che volerà 11 volte a settimana a giugno e 14 volte a settimana da luglio.

Torino: anche questa una destinazione operata da Iberia Regional/Air Nostrum, che durante il mese di giugno offre 5 frequenze settimanali e da luglio un volo diretto giornaliero.

Oltre a queste destinazioni, quest’estate Iberia volerà in altre cinque città:

Bari: Iberia inizia i voli il 21 giugno e nei mesi di luglio, agosto e settembre offrirà tre frequenze settimanali, lunedì, venerdì e sabato.

Catania: Iberia apre i voli per la città della Sicilia il 21 giugno. A giugno offrirà tre frequenze settimanali, che a luglio diventeranno cinque settimanali e ad agosto offrirà un volo giornaliero.

Olbia: il 22 giugno è la data di inizio dei voli per questa città del nord-est Sardegna, in Costa Smeralda. Iberia inizierà i voli con tre frequenze settimanali, che passeranno a quattro a luglio e cinque ad agosto, per tornare a tre settimanali nel mese di settembre.

Cagliari: Iberia Express dal 18 giugno aggiungerà il capoluogo sardo al proprio network di destinazioni, con due frequenze settimanali.

Palermo: Iberia ha programmato una frequenza settimanale dal 24 giugno verso il capoluogo siciliano. Durante il mese di luglio ci saranno due voli settimanali, giovedì e sabato, e ad agosto e settembre verrà aggiunto un altro volo settimanale ogni mercoledì.

Iberia offre ai clienti voli verso tutte queste città a prezzi convenienti, ad esempio Milano da 62 euro, Roma da 65 euro, Olbia da 74 euro, Napoli da 78 euro, Bologna da 84 euro e Firenze da 87 euro, tra gli altri. Maggiori informazioni e prenotazioni di voli, su iberia.com, call center Iberia o agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)