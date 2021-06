Embraer sigla contratto con GrandView Aviation per il Phenom 300MED

Embraer ha annunciato di aver firmato un contratto con GrandView Aviation per la Phenom 300MED STC (Supplemental Type Certificate) conversion. L’aeromobile sarà convertito presso il Service Center di Embraer a Fort Lauderdale, Florida, e operato dall’on-demand charter operator GrandView Aviation.

“Inizialmente abbiamo selezionato il Phenom 300 come national fleet platform per la sua flessibilità e l’elevata affidabilità di utilizzo. Con la conversione del Phenom 300MED, il nostro aereo può passare da passenger cabin interior a medevac in poche ore, consentendo la massima efficienza operativa”, ha affermato Jessie Naor, Chief Operating Officer, GrandView Aviation. “Operiamo già diverse missioni e il Phenom 300MED aggiunge ulteriore capacità per soddisfare un’ampia varietà di esigenze dei clienti”.

“Siamo lieti di firmare questo contratto con GrandView, il cliente di lancio del Phenom 300MED”, ha affermato Marsha Woelber, Head of Worldwide Executive Jets Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Service & Support. “Siamo sicuri che questa sarà la prima di molte conversioni in tutto il mondo. Questo contratto è un esempio della capacità di Embraer di aggiungere valore al nostro portafoglio di prodotti leader del settore”.

Il Phenom 300MED è una Medevac solution per i Phenom 300 series aircraft, il light jet di maggior successo al mondo, ed è disponibile tramite un STC, sviluppato e certificato da Embraer e umlaut che utilizza apparecchiature Aerolite. La soluzione Medevac, disponibile anche per i nuovi velivoli, è installata esclusivamente dalla Services & Support organization di Embraer, garantendo la massima qualità, affidabilità ed esperienza, direttamente dal produttore.

Come soluzione Medevac appositamente costruita, creata in collaborazione con aziende leader nel settore aeromedico, il Phenom 300MED è progettato per fornire crucial air transportation per applicazioni sia civili che governative e può essere configurato rapidamente e facilmente per soddisfare le varie esigenze degli operatori sanitari.

Il Phenom 300MED si basa sul fastest and longest-ranged light jet in produzione, beneficiando del patrimonio della piattaforma in termini di performance ai vertici della categoria, bassi costi operativi, elevata flessibilità di missione e avionica all’avanguardia. Con una cabin altitude di 6.600 piedi, i passeggeri e l’equipaggio godono di più ossigeno in cabina. Questa caratteristica equivale a un’esperienza di volo più salutare, essenziale per il personale medico e la cura del paziente.

Il Phenom 300MED si distingue ulteriormente per l’integrazione di apparecchiature mediche Aerolite. Aerolite è leader nella progettazione, ingegneria, produzione e installazione di Air Medical interiors. Con oltre 500 interni Medevac consegnati, l’azienda offre la combinazione ideale di attrezzature per la missione.

I prodotti Embraer, inclusa la serie Phenom 300, sono riconosciuti per l’elevata affidabilità. Embraer ha recentemente annunciato la consegna del 600° business jet della serie Phenom 300, entrato sul mercato nel dicembre 2009. Da allora, ha accumulato oltre 1,2 milioni di ore di volo ed è operativo in più di 35 paesi. Secondo il VREF 15-year business aircraft residual value forecast, la serie Phenom 300 conserva i valori residui più alti del settore.

