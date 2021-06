Emirates riprende i voli verso Malta via Larnaca

Emirates ha annunciato che riprenderà tre servizi settimanali per Malta via Larnaca, Cipro, dal 14 luglio 2021, espandendo ulteriormente la sua rete europea a 34 destinazioni e offrendo ai clienti di tutto il mondo più scelte di viaggio e connettività migliorata via Dubai.

Con un programma di vaccinazione di successo e una diminuzione complessiva dei casi giornalieri di COVID-19 nel paese, Malta ha ufficialmente accolto i turisti degli Emirati Arabi Uniti nelle isole maltesi il 1° giugno. Conosciuta per le sue bellissime spiagge e i diversi siti archeologici, i clienti che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti possono ora godersi un viaggio senza quarantena verso una delle destinazioni più emozionanti del Mediterraneo.

I voli da/per Malta opereranno tre volte alla settimana attraverso il servizio esistente su Larnaca esistente della compagnia aerea con Boeing 777-300ER a due classi, offrendo 42 posti in Business Class e 386 posti in Economy Class.

Il volo Emirates EK109 partirà da Dubai (DXB) ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 08:00, con arrivo a Larnaca (LCA) alle 11:10. In seguito il volo partirà da Larnaca alle 12:20, con arrivo a Malta (MLA) alle 14:05. Il volo di ritorno, EK110, parte da Malta alle 15:35, arrivando a Larnaca alle 19:00. La partenza da Larnaca è alle ore 20:10, con arrivo alle 01:05 a Dubai, il giorno successivo. I clienti Emirates hanno anche accesso diretto alle città europee tramite l’accordo di codeshare della compagnia aerea con Air Malta.

Poiché sempre più destinazioni internazionali iniziano ad allentare le restrizioni all’ingresso, Emirates amplierà i propri servizi per offrire più scelta e comodità ai clienti che ora possono pianificare viaggi in più di 30 città in 20 paesi attraverso la rete Emirates che hanno aperto le porte al turismo e agli affari senza quarantena.

Emirates ora opererà oltre 280 voli settimanali a luglio da Dubai verso città in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e altre famose destinazioni insulari, per i viaggiatori che vogliono iniziare le loro tanto attese avventure ed esperienze quest’estate senza i problemi, i costi e lo stress della quarantena.

A partire dal 2 giugno 2021, i clienti Emirates che viaggiano a Malta, di età pari o superiore a 5 anni, devono essere in possesso di un certificato di test COVID-19 negativo effettuato entro 72 ore dall’arrivo a Malta. I passeggeri devono anche presentare un Passenger Locator Form (PLF) e un negative COVID-19 PCR test certificate al check-in per essere accettati per il viaggio a Malta. I cittadini maltesi completamente vaccinati o i titolari di un permesso di soggiorno a Malta possono presentare un certificato di vaccinazione maltese invece di un certificato di test PCR COVID-19 negativo quando tornano a Malta. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso a Malta, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com.

Nell’ambito dell’Incentives for Free Independent Travellers (Fit) Scheme lanciato dalla Malta Tourism Authority per promuovere il turismo, i passeggeri Emirates che visitano le isole maltesi per un minimo di tre notti possono anche usufruire delle tariffe scontate offerte dagli hotel locali a Malta.

Emirates rimane concentrata sull’adozione di varie misure per facilitare il viaggio ed è stata leader nell’introdurre iniziative in collaborazione con autorità e organizzazioni sanitarie per proteggere la salute dei clienti e garantire la loro sicurezza. Emirates ha introdotto misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare il viaggio dei clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il loro status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)