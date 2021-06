News Brevi – 10.06.2021

ICAO: IL NUOVO VDS OFFRE VANTAGGI PER EFFICIENTI COVID-19 TESTING AND VACCINATION VALIDATION – Fornendo un altro importante contributo agli sforzi della comunità internazionale per realizzare una ripresa responsabile e sostenibile del trasporto aereo dalla pandemia COVID-19, ICAO ha annunciato la pubblicazione di nuove specifiche tecniche per un Visible Digital Seal (VDS) per non-constrained environments. Il VDS ICAO memorizza i set di dati per i certificati di test e di vaccinazione in un codice a barre bidimensionale che può essere cartaceo o su schermo. Il controllo alle frontiere e le altre parti riceventi possono verificare i dati rispetto ai requisiti stabiliti in modo efficiente e senza interruzioni, anche attraverso l’uso di chioschi e processi self-service per i viaggiatori. Il codice a barre VDS è firmato digitalmente per motivi di sicurezza, con la firma basata sugli stessi principi dell’infrastruttura crittografica a chiave pubblica già utilizzati per supportare l’emissione e l’autenticazione di ePassport da più di 145 paesi in tutto il mondo. “Mentre gli Stati tentano di riaprire le frontiere per i viaggiatori aerei, spesso chiedono ai passeggeri di presentare prove della vaccinazione o dei test COVID-19 come prerequisito per l’ingresso”, ha commentato Fang Liu, ICAO Secretary General. “La mancanza di standardizzazione internazionale fino ad oggi ha reso la lettura e la convalida di queste prove spesso impegnative e queste nuove specifiche VDS contribuiranno a rendere i relativi processi e documenti molto più efficienti e meno vulnerabili alle frodi. La soluzione VDS si avvale anche di infrastrutture e procedure già stabilite, il che significa che gli Stati possono implementare i codici a barre VDS rapidamente e a costi minimi”. La pubblicazione delle nuove specifiche VDS segue l’approvazione delle Linee guida per l’uso di VDS per Travel-Related Health Proofs da parte dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), a marzo 2021. “L’ICAO terrà una serie di webinar regionali nelle prossime settimane per migliorare la conoscenza della soluzione VDS e fornire una guida iniziale per l’implementazione, Stato per Stato”, ha osservato Liu.

AMERICAN AIRLINES: PIU’ VOLI SU AUSTIN, TEXAS – Da quando il primo volo American Airlines è atterrato ad Austin, Texas (AUS), 40 anni fa, la compagnia aerea è cresciuta insieme alla capitale. Oggi American sta rendendo ancora più semplice per i clienti viaggiare da e per AUS con l’aggiunta di 14 nuove rotte a partire da questo autunno, incluse quattro nuove destinazioni internazionali, che collegano ulteriormente Austin alla rete globale del vettore. “All’inizio di quest’anno abbiamo aggiunto più voli da Austin”, ha affermato Brian Znotins, Vice President of Network Planning, American. “Siamo ansiosi di offrire ai nostri clienti ancora più opportunità per riconnettersi con familiari, amici e colleghi. Insieme ai nostri partner, stiamo rendendo più facile che mai connettere Austin con il mondo”. American aggiungerà un servizio tre volte al giorno per El Paso, Texas (ELP); due volte al giorno per Cincinnati (CVG); Indianapolis (IND); Kansas City, Missouri (MCI); St. Louis (STL); un servizio giornaliero per Jacksonville, Florida (JAX); Oklahoma City (OKC); Reno, Nevada (RNO); San Juan, Porto Rico (SJU); Tulsa, Oklahoma (TUL). American aggiunge un servizio non-stop a Cancun, Messico (CUN); Liberia, Costa Rica (LIR); Puerto Vallarta, Messico (PVR); Punta Cana, Repubblica Dominicana (PUJ). Il vettore inizierà anche il servizio non-stop tutto l’anno da AUS a Los Cabos, Messico (SJD) e Nassau, Bahamas (NAS) a seguito del servizio stagionale di successo questa estate. Con queste nuove rotte, American e i partner Alaska Airlines, British Airways e JetBlue Airways offriranno ai clienti la maggior parte delle opzioni ad Austin questo autunno. Questo non significa solo orari convenienti e collegamenti senza interruzioni, ma offre anche ai clienti una maggiore flessibilità quando si tratta di guadagnare e riscattare miglia tra i partner.

ANA: AUTONOMOUS PERSONAL MOBILITY SERVICE DISPONIBILE NEI TERMINAL 1 E 2 DI TOKYO HANEDA AIRPORT – L’autonomous personal mobility service, prodotto da WHILL, inizia nelle domestic departure gate lounges dei Terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Haneda. Una delle caratteristiche è che qualsiasi passeggero può operare questa mobilità personale senza il supporto del personale aeroportuale. A partire dal luglio 2020, Haneda Airport è diventato il primo aeroporto al mondo a fornire l’autonomous personal mobility service. Le sue performance e operazioni stabili hanno permesso di implementare il servizio in tutta la domestic departure gate area nei Terminal 1 e 2. Questa mobilità guiderà automaticamente il passeggero dall’area di attesa al gate gratuitamente. Tornerà automaticamente nell’area di attesa dopo aver lasciato il passeggero.

KLM E BCG ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP PER DIGITAL AIRLINE OPERATIONS – KLM Royal Dutch Airlines e Boston Consulting Group (BCG) hanno annunciato oggi l’estensione della loro partnership che è stata ufficialmente istituita nel 2018 ed è stata la prima a lanciare sul mercato una suite di strumenti che forniscono pianificazione e controllo integrali per le operazioni delle compagnie aeree. L’approccio di KLM e BCG per ottimizzare le operazioni delle compagnie aeree sfrutta una suite personalizzata di strumenti digitali abbinati a capacità di trasformazione aziendale, per garantire che gli strumenti vengano utilizzati quotidianamente dal personale in prima linea nelle operazioni, equipaggi e hub control. Utilizzando l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale e tecniche di ottimizzazione avanzate, le soluzioni digitali all’avanguardia aiutano gli utenti a ottimizzare le decisioni complesse relative a fleet, crew, ground services e network, offrendo la migliore esperienza ai passeggeri. Per ottenere risultati in pochi mesi ed evitare la necessità di impegnarsi in una platform solution che blocca le compagnie, queste soluzioni non richiedono la sostituzione di alcun sistema principale. I team IT delle compagnie aeree sono inclusi nel viaggio fin dall’inizio e alla fine tutti i sistemi vengono consegnati a quei team. Queste soluzioni hanno migliorato le metriche operative di KLM su tutta la linea, come il numero di voli in ritardo di oltre 30 minuti o le coincidenze perse dei passeggeri fino al 40%, e hanno sostenuto l’aumento del Net Promoter Score (NPS) di KLM da 38 nel 2015 a 41 nel 2019. Durante la crisi COVID-19, questi strumenti e capacità hanno permesso a KLM e ad altre compagnie aeree globali di essere più agili di fronte a una volatilità senza precedenti nel mercato e nelle operazioni. Ad esempio, adattando gli strumenti esistenti per supportare le decisioni di assegnazione della flotta sulla base dei dati più recenti sui passeggeri, KLM ha ottenuto una riduzione del 3% delle emissioni di CO2 per passeggero-chilometro all’interno della sua rete europea. Negli ultimi tre anni, la partnership KLM-BCG ha anche implementato le sue soluzioni su misura presso i principali vettori a livello globale. Dopo Delta Air Lines (il cliente inaugurale), la partnership ha ampliato la propria base di clienti a diverse compagnie aeree in America Latina, Europa e Asia, all’interno dell’Alleanza SkyTeam e oltre (ad esempio, GOL e Virgin Atlantic). “Grazie alla suite di strumenti esistente e alle capacità interne che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, KLM è stata in grado di trarre molto valore dal suo Operations Decision Support set of tools nel 2020, proprio come negli anni precedenti. La nostra partnership con BCG è uno degli elementi costitutivi per realizzare la nostra ambizione di diventare una world leading data and technology driven airline e sono estremamente entusiasta di aver esteso questa collaborazione unica”, afferma René de Groot, Chief Operating Officer KLM. “Siamo entusiasti di continuare questa partnership unica con KLM. Negli ultimi anni, la nostra reciproca esperienza di innovazione ed esperienza complementare ha visto la nostra partnership andare sempre più forte e si è dimostrata vincente sul mercato. Insieme, non vediamo l’ora di continuare a fornire alle compagnie aeree di tutto il mondo strumenti innovativi che le aiuteranno a uscire più forti dalla crisi del COVID-19″, afferma Jason Guggenheim, Global head van Travel and Tourism BCG. “Mentre costruiamo capacità digitali leader del settore per supportare le nostre operazioni, la collaborazione con KLM-BCG è stata la chiave per accelerare questa creazione. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio e la collaborazione con la partnership KLM-BCG per assicurarci di continuare a fornire performance operative di livello mondiale per i nostri passeggeri”, afferma Erik Snell, Delta Air Lines SVP Operations and Customer Center.

ROLLS-ROYCE PRESENTA LE SUE NAVAL POWER AND PROPULSION CAPABILITIES A MADEX – Rolls-Royce questa settimana presenta le future naval power and propulsion capabilities alla South Korean Defence exhibition, MADEX. Sarà in mostra il nuovo power and propulsion model, a dimostrazione delle ampie capacità di Rolls-Royce per Integrated Full Electric and Hybrid Electric Propulsion solutions, per le moderne navi militari. Rolls-Royce ha già una comprovata esperienza con la Marina della Repubblica di Corea (RoKN), avendo introdotto un sistema di propulsione ibrido rivoluzionario, moderno e semplice per tutte e otto le navi del programma di fregate antisommergibili FFX Batch II di classe Daegu, ciascuna alimentata da una MT30 gas turbine e electric propulsion motors alimentati da quattro Rolls-Royce MTU diesel generators per nave. Una disposizione di sistema simile è stata selezionata più di recente per il programma di classe Ulsan.

ROLLS-ROYCE: FUEL CELL DEMONSTRATOR PER GARANTIRE LA FORNITURA DI ELETTRICITA’ – Un’altra nuova tecnologia, l’hydrogen fuel cell, sta attualmente prendendo piede nello stabilimento di Friedrichshafen della divisione Power Systems di Rolls-Royce, dove è in fase di installazione un dimostratore da 250 kW per testare i futuri zero-carbon energy systems e presentare questi ai clienti. “Crediamo fermamente che la tecnologia delle celle a combustibile sia destinata a dare un enorme contributo a una svolta energetica di successo. Ecco perché Rolls-Royce vuole assumere un ruolo pionieristico nelle fuel cell applications”, afferma Andreas Schell, CEO of Rolls-Royce Power Systems. “Le fuel cells formeranno una parte elementare del nostro portafoglio di prodotti per soluzioni sostenibili”. Le celle a combustibile hanno livelli di efficienza molto elevati quando generano elettricità da idrogeno e ossigeno. Quando funzionano con idrogeno puro, emettono zero emissioni – solo vapore acqueo – oltre ad essere a basso rumore, a bassa manutenzione e senza vibrazioni. “Il più grande vantaggio è quando funzionano con idrogeno prodotto in modo rigenerativo perché ciò consente di eliminare completamente le emissioni di gas inquinanti e dannose per il clima. Ciò offre alle celle a combustibile un enorme potenziale per diventare una delle principali tecnologie per la decarbonizzazione dei sistemi di propulsione e di alimentazione elettrica”, ha aggiunto Peter Riegger, Vice President Rolls-Royce PowerLab.