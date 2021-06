GE Aviation rilascia il Version 6.0 Software per i CT7-2E1 turboshaft engine, offrendo maggiore flessibilità agli operatori

GE ha rilasciato il Version 6.0 Software update per il CT7-2E1 turboshaft engine, introducendo una serie di vantaggi per civil and military engine operators. L’aggiornamento software introduce tre funzionalità chiave che offrono una maggiore flessibilità per gli operatori:

– Un aumento dell’High Pressure Turbine exit temperature (T45) margin, aumentando così il time-on-wing e riducendo il carico di manutenzione dell’operatore.

– Implementazione del Prognostic Diagnostic Based Modeling (PDBM), che fornisce un automated engine health check sul campo. Il Version 6.0 software elimina la necessità di manual engine health checks avviati dai piloti, riducendo il carico di lavoro del pilota e migliorando i requisiti di manutenzione predittiva.

– Maggiore flessibilità dell’operatore tramite Time Limited Dispatch (TLD), che consente limited-duration, critical missions quando redundant systems richiedono manutenzione.

“Siamo molto lieti di offrire questo software update al CT7-2E1 e migliorare un motore già eccezionale”, ha affermato Elissa Lee, CT7 Programs Director. “La nostra responsabilità nei confronti dei clienti è di continuare a perfezionare e ottimizzare le performance del motore, la manutenibilità e i costi, il Version 6.0 Software offre vantaggi su tutti i fronti”.

La -2E1 version della CT7 family di grande successo è progettata con un’enfasi su basso consumo di carburante, bassi costi operativi e con altre caratteristiche tecniche per garantire aircraft requirements come long-range, high-speed and Category A performance. Il motore sfrutta oltre 100 milioni di flight hours di esperienza della T700/CT7 engine family, incorporando un Full Authority Digital Control (FADEC) all’avanguardia e materiali avanzati, principalmente nella turbine section.

Da quando ha ottenuto la certificazione FAA e EASA nel 2013, sono stati messi in campo più di 200 motori CT7-2E1 con 25 clienti. Il CT7-2E1 da 2.000 shp ha superato le 200.000 ore di volo all’inizio del 2021 ed è uno dei nuovi membri della famiglia di motori T700/CT7. Attualmente equipaggia il Leonardo AW189 super medium helicopter e il Leonardo AW149 helicopter.

(Ufficio Stampa GE Aviation)